«Реал» не вылетел на матч с «Лейпцигом» прямым рейсом из-за забастовки сотрудников аэропорта. 160 км ехали на автобусе

«Реал» изменил маршрут на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки в аэропорту.

В воскресенье персонал аэропортов Лейпцига и Дрездена объявил забастовку по призыву профсоюза Verdi. Причиной стал отказ в повышении заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро сотрудникам компании Mitteldeutsche Airport AG. В результате в аэропорту Лейпцига были отменены более 100 пассажирских рейсов.

Как сообщает Marca, из-за невозможности посадки в Лейпциге самолет «Реала» приземлился в Эрфурте. Оставшиеся 160 км пути мадридская команда преодолела на автобусе.

Первый матч «Реала» и « » в 1/8 финала чемпионов пройдет завтра, 13 февраля. Ответная игра в состоится 6 марта.