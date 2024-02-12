«Реал» не вылетел на матч с «Лейпцигом» прямым рейсом из-за забастовки сотрудников аэропорта. 160 км ехали на автобусе

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия РБ Лейпциг Футбол

«Реал» изменил маршрут на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки в аэропорту.

В воскресенье персонал аэропортов Лейпцига и Дрездена объявил забастовку по призыву профсоюза Verdi. Причиной стал отказ в повышении заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро сотрудникам компании Mitteldeutsche Airport AG. В результате в аэропорту Лейпцига были отменены более 100 пассажирских рейсов.

Как сообщает Marca, из-за невозможности посадки в Лейпциге самолет «Реала» приземлился в Эрфурте. Оставшиеся 160 км пути мадридская команда преодолела на автобусе.

Первый матч «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет завтра, 13 февраля. Ответная игра в Мадриде состоится 6 марта.

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110 комментариев
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Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
Потому что бездуховные люди там живут. Не хотят объединиться вокруг лидера, которому сейчас очень тяжело, и потерпеть ещё лет 30-40 максимум 😥 И пояса затянуть их не заставишь 😑
+199
-24
+175
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
+187
-18
+169
160км по автобану - страшный удар по физическому состоянию. Целый час в пути
+102
-12
+90
Ответ Aleksandr Danilov
160км по автобану - страшный удар по физическому состоянию. Целый час в пути
это не абхазские маршрутчики, чтоб даже по автобану 160 км за час проехать
+59
-3
+56
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
В России бы штрафы ещё выписали и срока дали за несанкционированный митинг🤣🤣🤣
+50
-12
+38
Ростов, Краснодар и Факел снисходительно улыбаются.
+25
-1
+24
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
Согласен насоздают профсоюзов, за права, зарплаты борются, безумцы.:)))))))))
+26
-2
+24
Ответ Aleksandr Danilov
160км по автобану - страшный удар по физическому состоянию. Целый час в пути
Реально два часа пути.
+20
-2
+18
Ответ Влад Аронофски
Слышал от некоторых, что там рай и инфляции не существует. как так-то?
От кого ты такое слышал? Твои голоса в голове тебе это нашептали? Это в каких таких странах "инфляции не существует"?)
+26
-9
+17
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
😁
+22
-6
+16
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
Действительно дикакри какие-то. Надо вот как мы, засыпал в кармане с 1000 баксов, а проснулся уже с 500.
+20
-4
+16
Ответ Potapson
Они обеспокоены тем, что Россия обошла их по ППС. Теперь пытаются догнать. Вот и бастуют.
Смотрят по вечерам Russia Today и мечтают жить как в могущественной РФ
+17
-8
+9
Тут надо быть внимательнее. Надо заранее построить маршрут так чтобы объехать те трассы которые заблокированы немецкими фермерами. Тут задача со звёздочкой.
+10
-2
+8
Даже странно, чего это персонал бунтует? Три года экономический спад, Bloomberg предрекает, что Германия как промышленная сверхдержава подходит к концу (https://www.bloomberg.com/news/features/2024-02-10/why-germany-s-days-as-an-industrial-superpower-are-coming-to-an-end?srnd=premium-europe).

С чего бы, в самом деле, бунтовать то фермерам, то аэропортам? Пусть посмотрят на Шольца и похихикают вместе с ним. Санкции работают.
+15
-10
+5
Лапорта, прекрати!
+8
-4
+4
Ответ Ilyas Saduov
Я живу в Германии и скажу, что у всех шикарные зарплаты. Забастовки устраивают лентяи, чтобы меньше работать и выпросить еще больше денег у работодателя.
Это фермеры, которые всех кормят? Они лентяи?
+7
-3
+4
Они обеспокоены тем, что Россия обошла их по ППС. Теперь пытаются догнать. Вот и бастуют.
+8
-5
+3
Зарплаты сотрудникам, фермерам, которые творят лютую дичь - поднять не могут, зато 404 проспонсировать с большим удовольствием.
+28
-25
+3
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
Странно, зачем повышать то что и так большое а цены маленькие? 🤭 Вроде странна не под санкциями а все бастуют))
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
Ничего они не добиваются. Их никто не слушает. Ты в каком мире живёшь?
"в русском"
+4
-2
+2
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
Безнравственность, она такая. Что им неймется? На кусок хлеба ведь по любому хватает. Это наверное их гей парады развратили в конец. Никакого элементарного понимания семейных ценностей не осталось у них.
+3
-1
+2
Ответ Right Authoritarianism
Комментарий удален модератором
А еще гвозди не делаем, эх день хороших сказок🤣
+2
-1
+1
Ответ AlKRD
Загнивают там, просят повышения ЗП. Компенсации какие-то еще, что за дикари там живут в этой Европе?
"Привыкшие к комфорту европейцы" приезжают в аэропорт, узнают о забастовке и понуро опустив голову едут обратно впустую потратив деньги, время, нервы и спутав все планы🤣
+3
-2
+1
Ответ bazroom
это не абхазские маршрутчики, чтоб даже по автобану 160 км за час проехать
В голос
+2
-1
+1
Ответ Aleksandr Danilov
160км по автобану - страшный удар по физическому состоянию. Целый час в пути
Автобусные ноги.
+1
0
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В этом противостоянии все ясно! даже если пешком дойдут))
Интер-Атлетико будет интересно кто пройдет.
+2
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+1
Немцы прошаренные. Специально фермеров науськали бастовать, чтобы Реал утомился ехать))
+2
-1
+1
Ответ Куба99
Соевый, а подскажи пожалуйста, как называют тех, кто узаконивает однополые браки, смену пола у детей и оправдывает педофилов?
Узаконивают однополые браки кубинцы в соответствии с волеизъявлением граждан.
+1
0
+1
Вы хотите как в Германии?
+4
-3
+1
А что случилось?
+6
-5
+1
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