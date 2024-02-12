«Реал» не вылетел на матч с «Лейпцигом» прямым рейсом из-за забастовки сотрудников аэропорта. 160 км ехали на автобусе
«Реал» изменил маршрут на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки в аэропорту.
В воскресенье персонал аэропортов Лейпцига и Дрездена объявил забастовку по призыву профсоюза Verdi. Причиной стал отказ в повышении заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро сотрудникам компании Mitteldeutsche Airport AG. В результате в аэропорту Лейпцига были отменены более 100 пассажирских рейсов.
Как сообщает Marca, из-за невозможности посадки в Лейпциге самолет «Реала» приземлился в Эрфурте. Оставшиеся 160 км пути мадридская команда преодолела на автобусе.
Первый матч «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет завтра, 13 февраля. Ответная игра в Мадриде состоится 6 марта.
С чего бы, в самом деле, бунтовать то фермерам, то аэропортам? Пусть посмотрят на Шольца и похихикают вместе с ним. Санкции работают.
Интер-Атлетико будет интересно кто пройдет.