Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ.

– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?

– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что « » и « » слишком сильны.

– Но у « » больше шансов на победу в АПЛ, чем у « ».

– Никаких шансов, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший АПЛ 13 раз.

Сейчас «Тоттенхэм» с 47 очками занимает 4-е место в таблице , у лидирующего «Ливерпуля» 54 балла. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м, набрав 38 очков.