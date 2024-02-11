Фергюсон считает, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ: «Никаких шансов»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ.

– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?

– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.

– Но у «Тоттенхэма» больше шансов на победу в АПЛ, чем у «Ман Юнайтед».

– Никаких шансов, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший АПЛ 13 раз. 

Сейчас «Тоттенхэм» с 47 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ, у лидирующего «Ливерпуля» 54 балла. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м, набрав 38 очков.

67 комментариев
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Самый эпик был у ТТХ когда все топы были на спаде, но они не смогли обойти… Лестер)))
+162
-10
+152
Ответ Гроссмейстер Д
В том сезоне вторым был Арсенал.
Арсенал по моему в последнем туре его обошел. А так весь сезон за лисами именно петухи гонялись больше остальных, если мне память не изменяет.
+65
-4
+61
Он и про Сити говорил подобное
+53
-12
+41
Ответ Пашка Донофф
Самый эпик был у ТТХ когда все топы были на спаде, но они не смогли обойти… Лестер)))
В том сезоне вторым был Арсенал.
+42
-4
+38
Ответ Трент 66
Шпор же не покупали коррупционные шейхи...
Так он про Сити высказался уже после прихода шейхов, так что с дальновидностью у него не очень
+47
-12
+35
Ответ Ничего Смешного
Там арсенал же подался
Там в гонке до последнего ТТХ участвовал, проиграв ее они и вторую строчку слили на дизморали.
+24
0
+24
14 лет назад Алекс Фергюсон на вопрос о том, сможет ли «Манчестер Сити» стать лидером ответил — «Не при моей жизни».

Этому деду тоже отправьте Такера Карлсона пусть берёт интервью.
+54
-33
+21
Ответ Jaxongir Shodiev
Так-то шпоры поуспешнее в последние годы
Только трофеев - ноль.
даже команды которые вылетали выигрывали кубок Англии и кубок лиги.
+21
-2
+19
После Лестера нельзя уже ни в чём зарекаться. Ливерпуль после Клоппа и Сити после Гвардиолы через несколько лет непонятно какими будут, спады возможны у всех, может кто-то из неявных претендентов снова выстрелит. Тоттенхэм конечно дико лузерская команда, но когда-то и их прорвёт, Байер вон тоже ни разу не брал чемпионат и 30 лет сидит без трофеев вообще, но прямо сейчас они уверенно идут на победу в БЛ и возможно в ЛЕ, если сил хватит.
+15
-1
+14
Ответ ман сити фейк
14 лет назад Алекс Фергюсон на вопрос о том, сможет ли «Манчестер Сити» стать лидером ответил — «Не при моей жизни». Этому деду тоже отправьте Такера Карлсона пусть берёт интервью.
"У нас есть все основания говорить, что, конечно, Манчестер сити, в известном смысле - искусственная команда, созданная по воле лысого шарлатана"
+17
-4
+13
Ответ Jaxongir Shodiev
Так-то шпоры поуспешнее в последние годы
А САФ разве с этим спорит?
+10
-4
+6
Ответ Гроссмейстер Д
В том сезоне вторым был Арсенал.
До ничьей с Челси 2-2 в мае именно шпоры боролись за титул с Лестером. Арсенал отвалился уже математически заранее.
После Тоттенхэм доигрывал уже без мотивации, пропустив канониров на второе место.
+5
0
+5
Ответ Pucheslav
Лучший тренер это токсичный португалец который в лч не смог попасть ?
Ну, аргентинец
+5
0
+5
Сэр конечно уважаемый чел,но с годами маразм берёт своё!
никогда не говори никогда!!
+7
-2
+5
Ответ Пашка Донофф
Самый эпик был у ТТХ когда все топы были на спаде, но они не смогли обойти… Лестер)))
Это был их первый сезон с приставкой топ, приди Поч на год раньше, мб и обогнали бы
+4
0
+4
АПЛ могут выиграть только Сити и Ливерпуль, Арсенал такой же как и Тотенхем бестрофейник с 4 места 👎
+6
-2
+4
Тотенхем может никогда и не выиграет АПЛ, но МЮ в ближайшие лет 10 точно не выиграет, как Тотенхем 🤭
+14
-10
+4
Ответ Домоседов
Так он про Сити высказался уже после прихода шейхов, так что с дальновидностью у него не очень
Он и физрука Мойеса преемником поставил. Честно - Эндж ставит симпатичный футбол, но в чемпионство с ним слабо верится
+6
-2
+4
Ответ analogia
Комментарий скрыт
На фига, у Байдена нет писем Богдана Хмельницкого
+5
-2
+3
Ответ Пашка Донофф
Самый эпик был у ТТХ когда все топы были на спаде, но они не смогли обойти… Лестер)))
Там арсенал же подался
+5
-2
+3
Ответ Jaxongir Shodiev
Так-то шпоры поуспешнее в последние годы
За последние за последние 3 сезона, Шпоры только раз были выше мю, хоть иногда проверяйте матчасть.
+4
-2
+2
Ответ Пашка Донофф
Арсенал по моему в последнем туре его обошел. А так весь сезон за лисами именно петухи гонялись больше остальных, если мне память не изменяет.
эпичный провал Венгера. дважды вынести Лестер и слить чемпионат
+2
0
+2
Ответ Пашка Донофф
Арсенал по моему в последнем туре его обошел. А так весь сезон за лисами именно петухи гонялись больше остальных, если мне память не изменяет.
Тоттенхэм в последних четырёх турах набрал 2 очка, Лестер и Арсенал - по 8.
ТТХ отстал в итоге на 11 очков. то есть, они за месяц до конца чемпа были в 5 очках от Лестера. но вот Арсенал пропустили в самой концовке. буквально, в последнем туре. ТТХ слился Ньюкаслу 1-5, а Арсенал отбегал ничью с Челси.
+2
0
+2
Ответ ЖЭКа
Леви сам развалил лучшую команду, которая у него была, и выставил лучшего тренера. А потом слил бюджет на хотелки итальянской истерички. Какой там титул.
Лучший тренер это токсичный португалец который в лч не смог попасть ?
+3
-1
+2
Ответ Qqq
Ферги как был с гнильцой, так и на пенсии остался
Усмешки над "шпорами" простительны молодым, но не солидным и уважаемым дядям.
+3
-2
+1
Выиграют с Анжем, он очень похоже делает на то что делал Клопп с Ливерпулем, создает новый стиль и подбирает игроков к нему, не подходящих убирает, через сезон-два они точно стрельнут
+1
0
+1
Ответ Jaxongir Shodiev
Так-то шпоры поуспешнее в последние годы
Какой трофей они выиграли чтобы быть успешнее МЮ?? Кубок Ауди имеешь ввиду?
+1
0
+1
Никогда не говори никогда....
Чё я пропустила , это когда ферги стал Вангой?
+3
-2
+1
Ответ Андрей Рядькин
"У нас есть все основания говорить, что, конечно, Манчестер сити, в известном смысле - искусственная команда, созданная по воле лысого шарлатана"
Но Ман Сити с другим тренером забрал чемпионат у Фергюсона
+1
0
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Ответ Astella Guccio
Никогда не говори никогда.... Чё я пропустила , это когда ферги стал Вангой?
когда сказал not in my lifetime
+1
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