Фергюсон считает, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ: «Никаких шансов»
Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ.
– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?
– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.
– Но у «Тоттенхэма» больше шансов на победу в АПЛ, чем у «Ман Юнайтед».
– Никаких шансов, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший АПЛ 13 раз.
Сейчас «Тоттенхэм» с 47 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ, у лидирующего «Ливерпуля» 54 балла. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м, набрав 38 очков.
Этому деду тоже отправьте Такера Карлсона пусть берёт интервью.
даже команды которые вылетали выигрывали кубок Англии и кубок лиги.
После Тоттенхэм доигрывал уже без мотивации, пропустив канониров на второе место.
никогда не говори никогда!!
ТТХ отстал в итоге на 11 очков. то есть, они за месяц до конца чемпа были в 5 очках от Лестера. но вот Арсенал пропустили в самой концовке. буквально, в последнем туре. ТТХ слился Ньюкаслу 1-5, а Арсенал отбегал ничью с Челси.
Чё я пропустила , это когда ферги стал Вангой?