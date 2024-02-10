«Реал» разгромил «Жирону» дважды в сезоне с общим счетом 7:0. «Барса» и «Атлетико» ей проиграли, пропустив по 4 гола

«Реал» смог обыграть «Жирону», что не удалось «Барсе» и «Атлетико».

Сегодня « » разгромил вторую команду со счетом 4:0. В первом круге команда Карло Анчелотти также крупно выиграла (3:0).

Примечательно, что другие лидеры Ла Лиги «Жироне» уступили. « » проиграла со счетом 2:4, « » – со счетом 3:4.

И каталонцы, и «матрасники» еще сыграют с «Жироной» во втором круге чемпионата Испании.

«Реал» жесток с «Жироной» – 4:0! Винисиус и Джуд все решили изящно