«Реал» разгромил «Жирону» дважды в сезоне с общим счетом 7:0. «Барса» и «Атлетико» ей проиграли, пропустив по 4 гола

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» смог обыграть «Жирону», что не удалось «Барсе» и «Атлетико».

Сегодня «Мадрид» разгромил вторую команду Ла Лиги со счетом 4:0. В первом круге команда Карло Анчелотти также крупно выиграла (3:0).

Примечательно, что другие лидеры Ла Лиги «Жироне» уступили. «Барселона» проиграла со счетом 2:4, «Атлетико» – со счетом 3:4.

И каталонцы, и «матрасники» еще сыграют с «Жироной» во втором круге чемпионата Испании.

«Реал» жесток с «Жироной» – 4:0! Винисиус и Джуд все решили изящно

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62 комментария
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Барсе кому не лень по 4 кладут)))
+85
-12
+73
Мы щас видим не эпоху Мбаппе и Холланда, а Беллингема.
+42
-15
+27
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Про 8 вообще молчу 😂
+31
-7
+24
Реалу все равно кому забивать 4, первому каталонскому или второму.
+25
-10
+15
Какая же идеальная суббота! Какой же кайф от игры любимого клуба я получил сегодня! В целом, один из лучших матчей этого сезона!💪
С победой, «Мадрид»!🤍 Чемпионство всё ближе!👑
+24
-10
+14
Ответ Zemanuha
Мы щас видим не эпоху Мбаппе и Холланда, а Беллингема.
Кокорина
+20
-7
+13
Ответ JENNINGS
Какая же идеальная суббота! Какой же кайф от игры любимого клуба я получил сегодня! В целом, один из лучших матчей этого сезона!💪 С победой, «Мадрид»!🤍 Чемпионство всё ближе!👑
А всё решил матч с Альмерией

(с) Чапилоид
+14
-3
+11
только не давайте бить пенальти хоселу,пожалуйста....
раньше когда били бензема и роналду можно было считать счет 2-0 как 3-0, 4-0 как 5-0,а с ним с микроинсультом сиотришь и добиваешься этого....конечно гол ничего не значит,но тем не менее кто-то другой может записать на свой актив возможный гол,тот же арда мог бы(((печаль
+11
-3
+8
Ответ JENNINGS
Какая же идеальная суббота! Какой же кайф от игры любимого клуба я получил сегодня! В целом, один из лучших матчей этого сезона!💪 С победой, «Мадрид»!🤍 Чемпионство всё ближе!👑
Согласен) суббота и в правду идеальная. Интер, Реал, Байер, ливер выиграли) поздравляю с победой 🥳
+9
-2
+7
Перес купил Барселону и Атлетико, чтобы они пропустили по 4, и купил Жирону, чтобы закинул им по 4 гола.
+8
-2
+6
Ответ Talgat Ergeshov
только не давайте бить пенальти хоселу,пожалуйста.... раньше когда били бензема и роналду можно было считать счет 2-0 как 3-0, 4-0 как 5-0,а с ним с микроинсультом сиотришь и добиваешься этого....конечно гол ничего не значит,но тем не менее кто-то другой может записать на свой актив возможный гол,тот же арда мог бы(((печаль
Надо было Арде дать пробить, Тчуамени как раз таки делал, но потом Хоселу решил сам пробить)
+3
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Реал в порядке.
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Flawless victory.
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Ответ Zemanuha
Мы щас видим не эпоху Мбаппе и Холланда, а Беллингема.
пускай на чм или поздних этапах лч так забивает для начала
+6
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+2
Ответ Homelander_666
Интересный или не очень факт: Барселона в этом сезоне пропустила 4 мяча за матч в трёх разных турнирах: от Жироны и Вильярреала (вообще 5) в чемпионате, от Реала в суперкубке и от Атлетика в кубке) Наполи в ЛЧ: 🤔
Наполи сейчас откровенно слаб, посмотри что с ними в серии а происходит
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Ответ Кефтеме
В 21 веке Барса около 10 раз громила Реал , а сам Реал громил Барса 3 раза
Ахах налетели , правда глаза режет?
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Комментарий скрыт
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Ответ Tristan...
Результат делает Винисиус, а все лавры Беллингему?
Матч однозначно сделал Винисиус, как и 2 гола Беллингему.
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Ответ ShadyL
пускай на чм или поздних этапах лч так забивает для начала
И желательно несколько сезонов подряд.
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Ответ Сергей Яскевич
Против Барсы и Атлетико Жирона играла сильнейшим составом, а против Реала не было двух игроков основы и тренера на скамейке запасных. Это много значит.
против Атм (главного по игре соперника) и сейчас против Жироны Реал играл с одним профильным цз, и что? класс есть класс вот что
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Ответ Сергей Яскевич
Против Барсы и Атлетико Жирона играла сильнейшим составом, а против Реала не было двух игроков основы и тренера на скамейке запасных. Это много значит.
Оба раза?))
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А ведь в апреле на СБ должна приехать главная игрушка Реала)
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Ответ AuroraBorealis
21-й век ещё не закончился ;-)
Так я и не говорил что закончился)
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Ответ Артём Горбенко
У Эркинбека комплексы от барсы
Ладно он, но нашлось же ещё 57 человек, которые этот комментарий плюсануло.
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Ответ Кефтеме
Реал Мадрид >>> Жирона >>> Барса и Атлетико Вот такой вот распорядок
Нууу 100% Реальный распорядок!
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Комментарий скрыт
И ведь не важно, что в этом матче не было НИ ЕДИНОГО спорного момента, даже неверно определённого аута. Главное - побыстрее прибежать и опростаться.
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Ответ Сергей Яскевич
Против Барсы и Атлетико Жирона играла сильнейшим составом, а против Реала не было двух игроков основы и тренера на скамейке запасных. Это много значит.
У Мадрида пол состава вылетело... Это тоже много значит... Защиты вообще нет.
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Ответ Talgat Ergeshov
только не давайте бить пенальти хоселу,пожалуйста.... раньше когда били бензема и роналду можно было считать счет 2-0 как 3-0, 4-0 как 5-0,а с ним с микроинсультом сиотришь и добиваешься этого....конечно гол ничего не значит,но тем не менее кто-то другой может записать на свой актив возможный гол,тот же арда мог бы(((печаль
Рамос ещё. Помнится 18 раз подряд реализовывал
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Ответ Эркинбек Апаканов
Барсе кому не лень по 4 кладут)))
Почему Вы не можете просто порадоваться победе своего любимого клуба? Зачем задевать Барсу?
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Ответ Илья Гапеев
Наполи сейчас откровенно слаб, посмотри что с ними в серии а происходит
Я прикалываюсь) Уверен, что Барса спокойно их пройдёт, если не подведёт реализация
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