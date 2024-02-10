«Реал» разгромил «Жирону» дважды в сезоне с общим счетом 7:0. «Барса» и «Атлетико» ей проиграли, пропустив по 4 гола
«Реал» смог обыграть «Жирону», что не удалось «Барсе» и «Атлетико».
Сегодня «Мадрид» разгромил вторую команду Ла Лиги со счетом 4:0. В первом круге команда Карло Анчелотти также крупно выиграла (3:0).
Примечательно, что другие лидеры Ла Лиги «Жироне» уступили. «Барселона» проиграла со счетом 2:4, «Атлетико» – со счетом 3:4.
И каталонцы, и «матрасники» еще сыграют с «Жироной» во втором круге чемпионата Испании.
«Реал» жесток с «Жироной» – 4:0! Винисиус и Джуд все решили изящно
С победой, «Мадрид»!🤍 Чемпионство всё ближе!👑
(с) Чапилоид
раньше когда били бензема и роналду можно было считать счет 2-0 как 3-0, 4-0 как 5-0,а с ним с микроинсультом сиотришь и добиваешься этого....конечно гол ничего не значит,но тем не менее кто-то другой может записать на свой актив возможный гол,тот же арда мог бы(((печаль