Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» U13 чемпионат Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду детский футбол высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду-младший Футбол

Криштиану Роналду-младший стал чемпионом Саудовской Аравии U13.

Старший сын Криштиану Роналду в составе детской команды «Аль-Насра» выиграл трофей за три тура до окончания турнира.

В матче с «Охудом» (4:1) Роналду-младший отметился забитым голом.

«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» – говорится в сообщении «Аль-Насра», за который выступает отец 13-летнего нападающего.

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15 комментариев
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Ну и ладно, а сыну Кадырова очередную медаль дали, вот это я понимаю ,достижение, вот это успех
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-6
+25
И дома он второй после сына, у Рона видно предначертано свыше вечно быть вторым🤣🤣
+48
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+24
А его папа так никогда уже и не выиграет чемпионат Саудовской Аравии)
+26
-16
+10
Теперь и дома он будет истерить из-за того, что он второй 😂
+13
-7
+6
Ну это он поторопился...
Теперь у отца будет комплекс в отношении сына...
Надо же учитывать, что у обоих мозг 13 летнего юнца...
+7
-5
+2
Крутяк,а у меня ночью опорос на 7 спартачков малых🐽🐽🐽Тоже новость😂😁😇
+3
-1
+2
Ответ Roman Popov
Ну и ладно, а сыну Кадырова очередную медаль дали, вот это я понимаю ,достижение, вот это успех
Сын Кадырова получил награду за соревнования в Дубае, хотя он в них даже не участвовал.
Он «поддерживал» спортсменов из Чечни, за что и получил медаль — об этом сообщил председатель чеченского парламента Даудов.
Мастер спорта по поддержке!
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Надо было его в академию реала отдавать
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сын Рональда быстрее выиграл трофей в аравии, чем отец. кому скажи не поверят. ждём в следующем году главным героем на церемонии Globe Soccer Awards
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Чем ответит Месси? 😄
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Ну вот, хоть кто-то приносит домой трофеи. Надеюсь батяня не потребует переписать этот трофей на себя, типа если бы он не чиркнул кончиком маму 13 лет назад, то никакого трофея бы не было.
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