Сын Роналду выиграл с «Аль-Насром» U13 чемпионат Саудовской Аравии
Криштиану Роналду-младший стал чемпионом Саудовской Аравии U13.
Старший сын Криштиану Роналду в составе детской команды «Аль-Насра» выиграл трофей за три тура до окончания турнира.
В матче с «Охудом» (4:1) Роналду-младший отметился забитым голом.
«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» – говорится в сообщении «Аль-Насра», за который выступает отец 13-летнего нападающего.
Теперь у отца будет комплекс в отношении сына...
Надо же учитывать, что у обоих мозг 13 летнего юнца...
Он «поддерживал» спортсменов из Чечни, за что и получил медаль — об этом сообщил председатель чеченского парламента Даудов.
Мастер спорта по поддержке!