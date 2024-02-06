Маурисио Почеттино: «Получил хорошие сообщения от владельцев. Фанатам нужно верить в нас и понимать, что это другой «Челси», другой проект»

Маурисио Почеттино на фоне критики рассказал о взаимодействии с руководством.

«Думаю, мы едины, и это главное. Я получил очень хорошие сообщения [от владельцев]. Конечно, я общаюсь с ними и со спортивным директором каждый день.

Болельщикам нужно верить в нас. Нужно обеспечить игрокам покой, чтобы они чувствовали себя раскованно на поле. Нам нужно установить хорошую связь с фанатами. Им нужно понимать, приходя на «Стэмфорд Бридж», что это другой «Челси», другой проект. Все другое. Установить эту связь – задача игроков и штаба.

Фанаты хотят видеть, что мы действительно беспокоимся о клубе. Я хочу вас заверить, что игроки хотят показывать хороший футбол и побеждать. Они страдают, когда не получается. Они жаждут любви фанатов, но в то же время понимают ситуацию. Если нет хорошей игры – критика вполне естественна. Нам нужно быть едиными», – сказал главный тренер « ».