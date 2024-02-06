Маурисио Почеттино: «Получил хорошие сообщения от владельцев. Фанатам нужно верить в нас и понимать, что это другой «Челси», другой проект»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино на фоне критики рассказал о взаимодействии с руководством.

«Думаю, мы едины, и это главное. Я получил очень хорошие сообщения [от владельцев]. Конечно, я общаюсь с ними и со спортивным директором каждый день.

Болельщикам нужно верить в нас. Нужно обеспечить игрокам покой, чтобы они чувствовали себя раскованно на поле. Нам нужно установить хорошую связь с фанатами. Им нужно понимать, приходя на «Стэмфорд Бридж», что это другой «Челси», другой проект. Все другое. Установить эту связь – задача игроков и штаба.

Фанаты хотят видеть, что мы действительно беспокоимся о клубе. Я хочу вас заверить, что игроки хотят показывать хороший футбол и побеждать. Они страдают, когда не получается. Они жаждут любви фанатов, но в то же время понимают ситуацию. Если нет хорошей игры – критика вполне естественна. Нам нужно быть едиными», – сказал главный тренер «Челси».

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41 комментарий
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Почеттино главное вовремя отвечать на сообщения Тодда. Помню одной из причин увольнения Тухеля называли то, что он редко сидел в вотс апе и игнорил Боэли
+35
0
+35
Другому проекту нужен другой чемпион(ат)шип
+19
0
+19
Нормально. Верить. Звучит как издёвка. До прихода Боули, у Челси вот только что выигранная ЛЧ, все шансы на борьбу за топ-4 и всё такое, крепкий главный тренер. Прилетает это чудо на букву Б которому ФК за даром фактически после вероломного отъёма клуба у Абрамовича, и бац 12-е место при полной чехарде и хаосе в управлении клубом. И на следующий сезон лучше не стало. Но уже тренерской чехарды нет. Ладно. Но результаты-то всё там же. За пару лет Челси "обнулили" на отличненько.
+13
0
+13
Ответ Balt
Нормально. Верить. Звучит как издёвка. До прихода Боули, у Челси вот только что выигранная ЛЧ, все шансы на борьбу за топ-4 и всё такое, крепкий главный тренер. Прилетает это чудо на букву Б которому ФК за даром фактически после вероломного отъёма клуба у Абрамовича, и бац 12-е место при полной чехарде и хаосе в управлении клубом. И на следующий сезон лучше не стало. Но уже тренерской чехарды нет. Ладно. Но результаты-то всё там же. За пару лет Челси "обнулили" на отличненько.
Абрамовичу урок. Награбил и наворовал в России, продавая российское народное сырье "западным друзьям". Накопленные деньги вкладывал в западную экономику, инвестиции тоже делал все на Запад(а не улучшал жизнь российских глубинок к примеру, откуда он как раз сырье и качал, продавая на Запад), и вот в один день, Запад несмотря на все сказки про "бизнес, рыночек, свободы, права и т.д", в одночасье отнял у него его любимую игрушку...
Абрамовича не жаль от слова вообще, жаль лишь, что при капитализме полно тунеядцев-миллиардеров, эксплуатирующих большинство населения планеты в угоду своим заоблачным прибылям, а российские миллиардеры даже на фоне западных "с еще большим душком" и фекальным оттенком.

Другой вопрос, что для Челси и его фанатов(и глоров) - наступили тяжелые времена, ведь Абрамович все же считал Челси "своей любимой игрушкой" и готов был вкладываться в клуб и выкладываться по полной, а этот Боули просто очередной западный магнат-капиталист, который скупает все ради материальной выгоды. У него явно нет цели сделать Челси "сильным", для него Челси просто финансовая инвестиция с целью получить некие выгоды...
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+9
Под сообщениями он имел ввиду конечно же смс о зачислении зарплаты
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+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Почеттино главное вовремя отвечать на сообщения Тодда. Помню одной из причин увольнения Тухеля называли то, что он редко сидел в вотс апе и игнорил Боэли
🤣🤣🤣🤣
+2
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+2
самые беспонтовые лечат за силу, у нас такой шлагбаум поднимает
+1
0
+1
что-то после Абрамовича Челси рухнул, видимо, менеджмент - не тот...а, Почеттино сколько уже этот Челси ковыряет без толку...
+1
0
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Почеттино главное вовремя отвечать на сообщения Тодда. Помню одной из причин увольнения Тухеля называли то, что он редко сидел в вотс апе и игнорил Боэли
точняк😅
+1
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Ответ abrbal
вот я уверен что поч слепит из них крутую команду
Да и хорошо, если действительно слепит. Суть ведь не в этом. Проиграть 2-4 волкам и много кому до этого, а он говорит "надо расслабиться". Я понимаю, нервы никому не нужны, но... расслабиться надо?😄 может он сидит на чём-то и при подобных проблемах - а, сейчас расслабимся и сразу всё хорошо станет.
+1
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+1
Ответ Krauvec Cool
В нашем мире честно не стать миллиардером. Ты либо волк, либо овца. Либо ты берешь, либо тебя обирают. Ты либо на коне, либо под конем.
вау
+1
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+1
Ответ Balt
Нормально. Верить. Звучит как издёвка. До прихода Боули, у Челси вот только что выигранная ЛЧ, все шансы на борьбу за топ-4 и всё такое, крепкий главный тренер. Прилетает это чудо на букву Б которому ФК за даром фактически после вероломного отъёма клуба у Абрамовича, и бац 12-е место при полной чехарде и хаосе в управлении клубом. И на следующий сезон лучше не стало. Но уже тренерской чехарды нет. Ладно. Но результаты-то всё там же. За пару лет Челси "обнулили" на отличненько.
Все логично) Поч же сказал: другой Челси, другой проект)
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Какой по счëту это другой проект?
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Что он несет? Какой н…. покой?
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Ответ Олег910
Все уже поняли, что вы другой проект. Болельщики должны забыть про победы и мощный футбол. Теперь Челси середняк с потенциалом свалиться в борьбу за выживание.
Нет у Челси такого потенциала.
У клуба слишком много денег, поэтому рано или поздно Челси поднимется.
Только не хотелось бы, чтобы на это ушли годы.
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Что Челси уже другой, видит весь мир.
И что это за проект тоже не может понять весь футбольный мир!
Так бывает, когда у руля дилетанты.
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В прошлом сезоне частенько показывали Боули и его компашку на трибунах, а сейчас что-то нет его в кадре.
ВИП ложа пустует, болелы Челси запасаются тухлыми яйцами в ожидании Боули и К на Бридже.
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можно и название клуба сменить,например Челсио,вдруг поможет...главное верить
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Ответ Денис Кёнигсберг
Другому проекту нужен другой чемпион(ат)шип
В этом-то и проблема, что они ПРОЕКТ, а должны быть КОМАНДОЙ
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Ответ Олег Ринкевич
Под сообщениями он имел ввиду конечно же смс о зачислении зарплаты
😄 хорош)
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Ответ Pasta
Абрамовичу урок. Награбил и наворовал в России, продавая российское народное сырье "западным друзьям". Накопленные деньги вкладывал в западную экономику, инвестиции тоже делал все на Запад(а не улучшал жизнь российских глубинок к примеру, откуда он как раз сырье и качал, продавая на Запад), и вот в один день, Запад несмотря на все сказки про "бизнес, рыночек, свободы, права и т.д", в одночасье отнял у него его любимую игрушку... Абрамовича не жаль от слова вообще, жаль лишь, что при капитализме полно тунеядцев-миллиардеров, эксплуатирующих большинство населения планеты в угоду своим заоблачным прибылям, а российские миллиардеры даже на фоне западных "с еще большим душком" и фекальным оттенком. Другой вопрос, что для Челси и его фанатов(и глоров) - наступили тяжелые времена, ведь Абрамович все же считал Челси "своей любимой игрушкой" и готов был вкладываться в клуб и выкладываться по полной, а этот Боули просто очередной западный магнат-капиталист, который скупает все ради материальной выгоды. У него явно нет цели сделать Челси "сильным", для него Челси просто финансовая инвестиция с целью получить некие выгоды...
В нашем мире честно не стать миллиардером. Ты либо волк, либо овца. Либо ты берешь, либо тебя обирают. Ты либо на коне, либо под конем.
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Ответ Олег910
Все уже поняли, что вы другой проект. Болельщики должны забыть про победы и мощный футбол. Теперь Челси середняк с потенциалом свалиться в борьбу за выживание.
Где и был до Ромы. Это его реальное место.
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Он прав, это другой Челси, другой проект. Теперь принципиальные матчи только с Вест Хэмом за середину таблицы.
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Он имеет в виду смс от 900 (британский аналог).
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Челси просто смыл в уни-таз сотни миллионов на всяких Мудриков вместо Кейна 🤦‍♂️
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вот я уверен что поч слепит из них крутую команду
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Интересно. А чё это они так напрягаясь? Поч совсем с катушек съехал. Лучше бы молчал, чем ляпнуть вот такое.
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Получил хорошее сообщение от владельцев - меня полностью рассчитают!
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Хорошее сообщение: Мы тебя козла не можем из за ферплея уволить.... живи пока.
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Почему-то словосочетание «другой/новый проект» употребляется только тогда, когда у клуба всё идёт через одно место
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