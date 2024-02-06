Маурисио Почеттино: «Получил хорошие сообщения от владельцев. Фанатам нужно верить в нас и понимать, что это другой «Челси», другой проект»
Маурисио Почеттино на фоне критики рассказал о взаимодействии с руководством.
«Думаю, мы едины, и это главное. Я получил очень хорошие сообщения [от владельцев]. Конечно, я общаюсь с ними и со спортивным директором каждый день.
Болельщикам нужно верить в нас. Нужно обеспечить игрокам покой, чтобы они чувствовали себя раскованно на поле. Нам нужно установить хорошую связь с фанатами. Им нужно понимать, приходя на «Стэмфорд Бридж», что это другой «Челси», другой проект. Все другое. Установить эту связь – задача игроков и штаба.
Фанаты хотят видеть, что мы действительно беспокоимся о клубе. Я хочу вас заверить, что игроки хотят показывать хороший футбол и побеждать. Они страдают, когда не получается. Они жаждут любви фанатов, но в то же время понимают ситуацию. Если нет хорошей игры – критика вполне естественна. Нам нужно быть едиными», – сказал главный тренер «Челси».
Абрамовича не жаль от слова вообще, жаль лишь, что при капитализме полно тунеядцев-миллиардеров, эксплуатирующих большинство населения планеты в угоду своим заоблачным прибылям, а российские миллиардеры даже на фоне западных "с еще большим душком" и фекальным оттенком.
Другой вопрос, что для Челси и его фанатов(и глоров) - наступили тяжелые времена, ведь Абрамович все же считал Челси "своей любимой игрушкой" и готов был вкладываться в клуб и выкладываться по полной, а этот Боули просто очередной западный магнат-капиталист, который скупает все ради материальной выгоды. У него явно нет цели сделать Челси "сильным", для него Челси просто финансовая инвестиция с целью получить некие выгоды...
У клуба слишком много денег, поэтому рано или поздно Челси поднимется.
Только не хотелось бы, чтобы на это ушли годы.
И что это за проект тоже не может понять весь футбольный мир!
Так бывает, когда у руля дилетанты.
ВИП ложа пустует, болелы Челси запасаются тухлыми яйцами в ожидании Боули и К на Бридже.