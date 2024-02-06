Зарема Салихова: «Джикия и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька. Он человек с большой буквы, ни один латинос не способен на такие жертвы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Шамиль Газизов Георгий Джикия Павел Маслов Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова возмущена отношением «Спартака» к Георгию Джикии.

«Георгий – это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку. Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость.

Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька.

Я знаю, какую боль Джикия терпел, не уходя с поля в серебряный сезон Тедеско. Если бы в нескольких играх Георгий пожалел себя, то «Спартак» не взял бы второе место и не было бы будущих побед над «Наполи». Это медицинский факт.

Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, потому что это Личность с большой буквы, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий.

Руководство может выписать хоть какие бонусы, но ни один латинос не способен на такие жертвы. Не только ради Абаскаля, но и ради клуба, потому что со своими героями так не поступают.

Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.

Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

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65 комментариев
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Никто не говорит о человеческих качествах Георгия.
Но в футбольном плане он давно упёрся в потолок и тихонько сползает по стене.
Если мы ждём прогресса, тогда должны смотреть вперёд, а не идти на поводу у агентов. Объективно - Бабич на голову сильнее.
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не воспитанник, в команде лет 5-6, сколько из них на топ-уровне? без претензий к георгию, но такие рамки легендарности изумляют))
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Ответ Football Forever
Никто не говорит о человеческих качествах Георгия. Но в футбольном плане он давно упёрся в потолок и тихонько сползает по стене. Если мы ждём прогресса, тогда должны смотреть вперёд, а не идти на поводу у агентов. Объективно - Бабич на голову сильнее.
Сначала она про скрепы вещала, теперь выдала сродни знакомому всем нам "Есть Джикия - есть Спартака..."
Когда персонаж не вывозит, то риторика у сочувствующих ему схожая.
Зарема буквально по кремлевским методичкам работает.
Осталось заявить: "Кто, если не Джикия!? "

сегодня, 11:33
Зарема о Джикии: "Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. "
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Сколько можно уже Джикию пиарить?! Достали уже реально Зарема с агентом и к ним примкнувшие... Абаскаль и руководство Спартака дали ясно понять, что Джикия не уровень Спартака и должен его покинуть... Кому нужен пусть забирают...
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"не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева" - что, простите?! Ловчева нельзя поздравлять с днем рождения? Для меня Серафимыч куда больший символ Спартака, нежели эта хабалка-временщица.
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В футбол то он как играет? Этот гений кожаной сферы
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А Федун это человек с большой буквы?
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Ответ arspurs9
Про Бабича факт. Но все же вызывает вопросы, что на фоне сидящего на банке Георгия, в старте выходит мертвейший Дуарте
Во-первых: вы не смотрите игры Спартака, называя его мертвейшим
Во-вторых: Дуарте правша и рассуждения почему играет он, а не левша Джикия, некорректны
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Есть ли тут идиоты, верящие, что это не аланазаров пишет за неё? На деньги бандитов, конечно

Жжикия такой же подлец, как и глушаков

Он никогда не был определяющим игроком обороны н. Амкара, ни Спартака

За ним всегда подчищали. Ушёл жиго и все увидели коротконого толстожопа с рынка абхазских мандаринов

Кто его сделал капитаном? Подлец Кононов. За какие заслуги? Да просто увеличение контракта на ровном месте

Аланазаров обвиняет Спартак в выплатах газизову, за которым тамбовские стоят, но призывает продлевать днище с агентом от шишкановских
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Пресловутый выбор между уровнем преданности и уровнем профессионализма.
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Спартак - это Крал и Тил!
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Чем пожертвовал Джикия?
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Ответ Kranmeister
А Федун это человек с большой буквы?
это человек с большими рогами...
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Ответ CaptainSerg
Офигеть. Старостин, Нетто, Бесков и Цымбаларь перевернулись в гробах. Ныне здравствующие просто раскрыли рты. Западным политикам у Заремы еще учиться и учиться. Демагогии, двуличию, умению в прыжке не только переобуться , но еще и трусы переодеть.
И только Саня Бубнов апокалиптично заржал на заднем фоне.
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Ответ Aleksey Yashin
Латиносы? А что госпожа Салихова считает о неграх?
А что ты от нее хочешь про негров узнать? Ну скажет, что у них большой и ей очень нравится)
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Ответ Вячеслав Припузов
Сколько можно уже Джикию пиарить?! Достали уже реально Зарема с агентом и к ним примкнувшие... Абаскаль и руководство Спартака дали ясно понять, что Джикия не уровень Спартака и должен его покинуть... Кому нужен пусть забирают...
до сих пор мыслят категориями футбола 90х, когда были футболисты символы, сейчас нужно физически уровень вывозить, футбол стал атлетичнее и такой романтики как тогда уже не будет, она этого не понимает
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Ответ Aliter
Вроде всё уже разжевали про правоногих и левоногих защитников и почему альтернатива Джикии Бабич, а не Дуарте.
Так вроде никто Джикия вместо Дуарте не ставит.
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Ответ Сергей Анохин
Во-первых: вы не смотрите игры Спартака, называя его мертвейшим Во-вторых: Дуарте правша и рассуждения почему играет он, а не левша Джикия, некорректны
Во-первых: любой человек, который смотрит игры Спартака и считает себя адекватным не сможет назвать Дуарте другим словом, кроме как "мертвый". Это худший игрок всей оборонительной линии команды на равне с Денисовым (но этого благо Тавареш на банку вернет).

Во-вторых: никто не рассуждает о том, что Джикия должен играть справа. Речь лишь о том, что сама по себе ситуация забавна, когда основной правый центральный защитник на несколько уровней слабее, чем все имеющиеся левые центральные.
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Тренер-мотылек? Ну ты тогда ночная бабочка. Если вы понимаете о чем я 😏
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Только мне кажется, что она оскорбила всех латиносов? Очень похоже на расизм.
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Спартаку нужно хорошо подготовиться и с хорошим настроением продолжить сезон,а агент одного игрока и его обожатели ставят этого игрока выше клуба,расшатывая лодку,как бы Джикия после этого не попал в немилость к болельщикам как попал когда то Глушаков-который так же в своих личных интересах начал наводить суету в клубе,что сказалось в итоге на результатах команды.
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Неси меня Алень , в свою страну Алению ......
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Дежавю, не первый раз такие истории в Спартаке, помню титову и колиниченко советовали досидеть до лета, когда уйдет черчесов, но они ждать не стали и Спартак потерял и лидеров и тренера, летом, вроде и еще похожие истории были
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Господи! Откуда вдруг взялся культ личности Джикии? Да, когда человек помогает кому-то бескорыстно, он достоин уважения. Но, какое это имеет отношение к футболу? Или нужно выпускать на поле тех, кто больше оказал помощи, а не тех, кто лучше играет? Георгию нужно проявить волю и выиграть конкуренцию у Бабича, а не пользоваться протекцией Заремы, агента и прочих "экспертов".
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Кукушка хвалит петуха за то , что хвалит он кукушку!
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Однозначно благодарен Джикии за то что он сделал для Спартака.
Но с каких пор в состав за старые заслуги ставят? Да и в конфликте игрока и тренера клуб всегда должен сторону тренера занимать.
История грустная, но таких историй много и для футбола они норма. Мне например история Ильи Цимбаларя сразу вспомнилась.
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Осуждаю тебя, Заремочка! Ты что несёшь, какие латиносы?
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Во оно как! А мужики то и не знали))
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Со стороны футболиста - защитника Джикия сильно сбавил, совершал много привозов, да и так по игре не особо получалось, а вот со стороны человечности, да согласен, молодец, что помогал детям, родителям и помогает до сих пор. НО! нужен результат, поэтому его нет в составе!
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Жалко доброе сердце не дает +10 очков в турнирной таблице. Одно с другим не связано, добрые дела можно и нужно делать. А еще как футболисту нужно играть хорошо
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