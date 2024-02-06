Зарема Салихова: «Джикия и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька. Он человек с большой буквы, ни один латинос не способен на такие жертвы»
Зарема Салихова возмущена отношением «Спартака» к Георгию Джикии.
«Георгий – это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку. Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость.
Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька.
Я знаю, какую боль Джикия терпел, не уходя с поля в серебряный сезон Тедеско. Если бы в нескольких играх Георгий пожалел себя, то «Спартак» не взял бы второе место и не было бы будущих побед над «Наполи». Это медицинский факт.
Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, потому что это Личность с большой буквы, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий.
Руководство может выписать хоть какие бонусы, но ни один латинос не способен на такие жертвы. Не только ради Абаскаля, но и ради клуба, потому что со своими героями так не поступают.
Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.
Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии
Но в футбольном плане он давно упёрся в потолок и тихонько сползает по стене.
Если мы ждём прогресса, тогда должны смотреть вперёд, а не идти на поводу у агентов. Объективно - Бабич на голову сильнее.
Когда персонаж не вывозит, то риторика у сочувствующих ему схожая.
Зарема буквально по кремлевским методичкам работает.
Осталось заявить: "Кто, если не Джикия!? "
сегодня, 11:33
Зарема о Джикии: "Георгий – скрепа, не дающая «Спартаку» развалиться. "
Во-вторых: Дуарте правша и рассуждения почему играет он, а не левша Джикия, некорректны
Жжикия такой же подлец, как и глушаков
Он никогда не был определяющим игроком обороны н. Амкара, ни Спартака
За ним всегда подчищали. Ушёл жиго и все увидели коротконого толстожопа с рынка абхазских мандаринов
Кто его сделал капитаном? Подлец Кононов. За какие заслуги? Да просто увеличение контракта на ровном месте
Аланазаров обвиняет Спартак в выплатах газизову, за которым тамбовские стоят, но призывает продлевать днище с агентом от шишкановских
Во-вторых: никто не рассуждает о том, что Джикия должен играть справа. Речь лишь о том, что сама по себе ситуация забавна, когда основной правый центральный защитник на несколько уровней слабее, чем все имеющиеся левые центральные.
Но с каких пор в состав за старые заслуги ставят? Да и в конфликте игрока и тренера клуб всегда должен сторону тренера занимать.
История грустная, но таких историй много и для футбола они норма. Мне например история Ильи Цимбаларя сразу вспомнилась.