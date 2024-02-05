Анчелотти про ничью с «Атлетико»: «Реал» заслужил победу – очень хороший матч, не можем себя винить. Не повезло пропустить на последней минуте, продолжаем лидировать в лиге»

Карло Анчелотти считает, что «Реал» заслужил победу над «Атлетико».

Команды сыграли вничью 1:1 в матче .

«Считаю, что это был очень хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо контролировали игру, но нам не повезло, что пропустили мяч на последней минуте.

Мы заслужили победу и сами выиграли много игр на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить. Мы продолжаем лидировать в чемпионате.

Не волнуйтесь – у нас очень хорошая команда. Мы играем в очень хороший футбол – это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу.

Мы недовольны, потому что заслужили победу. Команда выложилась полностью. Я подчеркиваю приверженность каждого, каждый вносит большой вклад.

Я очень доволен преданностью каждого. Когда в команде есть мастерство и преданность делу, легче добиться успеха», – сказал главный тренер « » .