Анчелотти про ничью с «Атлетико»: «Реал» заслужил победу – очень хороший матч, не можем себя винить. Не повезло пропустить на последней минуте, продолжаем лидировать в лиге»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реал» заслужил победу над «Атлетико».

Команды сыграли вничью 1:1 в матче Ла Лиги.

«Считаю, что это был очень хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо контролировали игру, но нам не повезло, что пропустили мяч на последней минуте.

Мы заслужили победу и сами выиграли много игр на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить. Мы продолжаем лидировать в чемпионате.

Не волнуйтесь – у нас очень хорошая команда. Мы играем в очень хороший футбол – это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу. 

Мы недовольны, потому что заслужили победу. Команда выложилась полностью. Я подчеркиваю приверженность каждого, каждый вносит большой вклад.

Я очень доволен преданностью каждого. Когда в команде есть мастерство и преданность делу, легче добиться успеха», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

19 комментариев
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К Анчи 0 вопросов. Он работает на 12 баллов из 10. Пропустить один гол, когда у тебя ЦЗ играет Карвахаль и слабый в этом сезоне Начо - успех
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Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
В очко пойди
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Чапи бы уже слезами в интервью все залил. Анчелотти как всегда выдержано.
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Про судейство он тоже сказал: «Я не понял несколько судейских решений, но не намерен в это углубляться». Красавчик
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игроки были в ударе конечно, особенно Браим, Джуд и Камавинга. и вообще в целом была мотивация просто бешенным. печально вышло в концовке. просто задавили и заслужили 3 очка. да и пофиг на результатю главное игра была огонь!
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Ответ VuNePonimaete
К Анчи 0 вопросов. Он работает на 12 баллов из 10. Пропустить один гол, когда у тебя ЦЗ играет Карвахаль и слабый в этом сезоне Начо - успех
пропустить один гол когда у тебя просто начо не важно с кем в паре это величие
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И ни слова про ручного каталонского,а чап уже разнылся б что их кабинет засуживают)
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так, ждем коммент Хави и Лапорты, тут нужны экперты!
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Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
Котакбаш иди гуляй
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Действительно хорошо играли, но в конце совсем не повезло((
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Как же повезло Пересу с ручным Анчелотти, которого всё устраивает))
Вместо Бенза Хоселу.
Вся центральная ось защиты на травмах, кроме великого Начо, и никого в аренду не подписать.. , зачем да, и так сойдёт ))
Анчи: всё ок.
Перес: согласен.
Очень странные решения Переса.
При том, что Беллингем в первых 10 матчах очень много сделал, что бы Реал был сейчас на первом месте. Это тупо случайность, что он оказался ещё и неплохим страйкером))
Перес видя, что батя и сын Анчелотти справляются, наверное думает, что так оно и должно быть))
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Ответ VuNePonimaete
К Анчи 0 вопросов. Он работает на 12 баллов из 10. Пропустить один гол, когда у тебя ЦЗ играет Карвахаль и слабый в этом сезоне Начо - успех
У матросов 0 вопросов.
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Ответ Станислав Саганов-Коняев
Про судейство он тоже сказал: «Я не понял несколько судейских решений, но не намерен в это углубляться». Красавчик
Он уже старый что бы углубляться.
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