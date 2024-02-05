Анчелотти про ничью с «Атлетико»: «Реал» заслужил победу – очень хороший матч, не можем себя винить. Не повезло пропустить на последней минуте, продолжаем лидировать в лиге»
Карло Анчелотти считает, что «Реал» заслужил победу над «Атлетико».
Команды сыграли вничью 1:1 в матче Ла Лиги.
«Считаю, что это был очень хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо контролировали игру, но нам не повезло, что пропустили мяч на последней минуте.
Мы заслужили победу и сами выиграли много игр на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить. Мы продолжаем лидировать в чемпионате.
Не волнуйтесь – у нас очень хорошая команда. Мы играем в очень хороший футбол – это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу.
Мы недовольны, потому что заслужили победу. Команда выложилась полностью. Я подчеркиваю приверженность каждого, каждый вносит большой вклад.
Я очень доволен преданностью каждого. Когда в команде есть мастерство и преданность делу, легче добиться успеха», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Вместо Бенза Хоселу.
Вся центральная ось защиты на травмах, кроме великого Начо, и никого в аренду не подписать.. , зачем да, и так сойдёт ))
Анчи: всё ок.
Перес: согласен.
Очень странные решения Переса.
При том, что Беллингем в первых 10 матчах очень много сделал, что бы Реал был сейчас на первом месте. Это тупо случайность, что он оказался ещё и неплохим страйкером))
Перес видя, что батя и сын Анчелотти справляются, наверное думает, что так оно и должно быть))