«Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за 5 млн евро (Иван Карпов)

Артем Макарчук может присоединиться к «Зениту».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит « » и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ.

Теперь же «Сочи» близок к тому, чтобы приобрести на левый фланг Яхью Жабрана из « » за 400 тысяч евро (200 тысяч зимой, 200 тысяч летом). В связи с этим « » готов активно обсуждать трансфер Макарчука примерно за 5 млн евро.

В текущем сезоне провел 17 игр в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.