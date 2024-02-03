«Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за 5 млн евро (Иван Карпов)
Артем Макарчук может присоединиться к «Зениту».
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит «Сочи» и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ.
Теперь же «Сочи» близок к тому, чтобы приобрести на левый фланг Яхью Жабрана из «Видада» за 400 тысяч евро (200 тысяч зимой, 200 тысяч летом). В связи с этим «Зенит» готов активно обсуждать трансфер Макарчука примерно за 5 млн евро.
В текущем сезоне Артем провел 17 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
"Как-то очень далеко и долго Зенит ходит за Макарчуком))"
👏🏻👏🏻👏🏻
https://www.sports.ru/football/1115796537-zenit-gotov-predlozhit-5-mln-evro-za-skopinczeva-zashhitnik-dinamo-pro.html?sl=1
Свежий пример с Венделом, факт: "Вендел опоздал на сборы на два дня по личным причинам", карп пишет: " Вендел вообще на сборы не приехал и либо уговорит отпустить его в Бразилию, либо Газпром опять отвалит миллионы, чтоб игрок остался"
Петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит «Сочи» и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ. ⛔
Этот алкаш уже сам себе противоречит,он вообще когда нибудь хоть раз скажет что-то правдивое о Зените ? 😃