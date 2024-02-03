«Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за 5 млн евро (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Марокко Видад Артем Макарчук Сочи Яхья Жабран деньги Футбол

Артем Макарчук может присоединиться к «Зениту».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит «Сочи» и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ.

Теперь же «Сочи» близок к тому, чтобы приобрести на левый фланг Яхью Жабрана из «Видада» за 400 тысяч евро (200 тысяч зимой, 200 тысяч летом). В связи с этим «Зенит» готов активно обсуждать трансфер Макарчука примерно за 5 млн евро.

В текущем сезоне Артем провел 17 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий
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Пользователь Данко Лазович написал 26 января:
"Как-то очень далеко и долго Зенит ходит за Макарчуком))"
👏🏻👏🏻👏🏻
https://www.sports.ru/football/1115796537-zenit-gotov-predlozhit-5-mln-evro-za-skopinczeva-zashhitnik-dinamo-pro.html?sl=1
+24
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+24
За 5 млн евро это вы конечно ловко придумали
+11
0
+11
то есть Карп сначала везде кричит, что Сочи - это фарм Зенита, а потом сам же пишет про 5 лямов? закусывать все-таки надо)
+6
-1
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Вот гоняют воздух газпромовцы, макарчук за 5 миллионов евро((( ржу.
+7
-3
+4
О, новый день, новый инсайд от Карпова. Опять в шкафчике у Медведева в офисе притаился и подслушал
+3
-1
+2
Нельзя верить ни одному слову этого трепача Карпова. В поисках гонорариев он пишет откровенную чушь.
+6
-4
+2
Ответ Red_Marlboro_
Артем Макарчук может присоединиться к «Зениту» ✔ Петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит «Сочи» и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ. ⛔ Этот алкаш уже сам себе противоречит,он вообще когда нибудь хоть раз скажет что-то правдивое о Зените ? 😃
Неа, он просто берёт новость и коверкает её так, что либо в Зените всё плохо, либо Зенит делает кому-то плохо
Свежий пример с Венделом, факт: "Вендел опоздал на сборы на два дня по личным причинам", карп пишет: " Вендел вообще на сборы не приехал и либо уговорит отпустить его в Бразилию, либо Газпром опять отвалит миллионы, чтоб игрок остался"
+3
-1
+2
Ответ Назар Игорь
Нельзя верить ни одному слову этого трепача Карпова. В поисках гонорариев он пишет откровенную чушь.
Гонорариев))) Ржу.
+3
-1
+2
Артем Макарчук может присоединиться к «Зениту» ✔

Петербуржцы рассматривали возможность подписания 28-летнего полузащитника, но посчитали, что такой шаг ослабит «Сочи» и снизит шансы сохранить место в Мир РПЛ. ⛔

Этот алкаш уже сам себе противоречит,он вообще когда нибудь хоть раз скажет что-то правдивое о Зените ? 😃
+6
-6
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За гарре 8 просят , за этого 5 ! Кс браво 👏
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Что то дешево.
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Новый год давно прошел,а этот всё не просыхает.
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28 лет. Полузащитник. А зачем???
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зачем??!!!сантос спокойно отыграет остаток сезона,Алип может сыграть,Караваев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пользователь Данко Лазович написал 26 января: "Как-то очень далеко и долго Зенит ходит за Макарчуком))" 👏🏻👏🏻👏🏻 https://www.sports.ru/football/1115796537-zenit-gotov-predlozhit-5-mln-evro-za-skopinczeva-zashhitnik-dinamo-pro.html?sl=1
так он и был четвертым или пятым в списке
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