«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Волошина. Его рост – 2,02 метра

«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Илью Волошина.

Волошин перешел из клуба третьего испанского дивизиона « » и подписал контракт с «Реалом» до лета 2026 года.

Илья, рост которого составляет 202 см, будет играть за «Реал Мадрид C» в 5-м дивизионе.

«Райо Махадаонда» получил 70 тысяч евро. Если Волошин попадет в первую команду «Мадрида», клубу выплатят 750 тысяч. Со всеми бонусами сумма сделки может достичь 1,2 млн евро.

По данным As, Волошиным интересовались многие клубы, включая «Бенфику» и « ».

Напомним, что за «Мадрид» играет еще один украинский вратарь – Андрей Лунин.

Фото: twitter.com/RicardoG232