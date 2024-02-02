«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Волошина. Его рост – 2,02 метра

Теги Чемпионат Украины по футболу Бенфика Ювентус Реал Мадрид Ла Лига трансферы Д3 Испания Реал Мадрид С Райо Махадаонда Андрей Лунин Илья Волошин Футбол

«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Илью Волошина.

Волошин перешел из клуба третьего испанского дивизиона «Райо Махадаонда» и подписал контракт с «Реалом» до лета 2026 года.

Илья, рост которого составляет 202 см, будет играть за «Реал Мадрид C» в 5-м дивизионе.

«Райо Махадаонда» получил 70 тысяч евро. Если Волошин попадет в первую команду «Мадрида», клубу выплатят 750 тысяч. Со всеми бонусами сумма сделки может достичь 1,2 млн евро.

По данным As, Волошиным интересовались многие клубы, включая «Бенфику» и «Ювентус».

Напомним, что за «Мадрид» играет еще один украинский вратарь – Андрей Лунин.

Фото: twitter.com/RicardoG232

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91 комментарий
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Подписали на вырост.
+140
-2
+138
Удачи парню
+102
-14
+88
Такой огромный, удачи
+49
-6
+43
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Жалко тебя если честно
+63
-24
+39
Высокий рост не всегда плюс для кипера, не помню кипера 2м+ в топе в истории...
Яшин 186см
Буффон 192
Касильяс 182
Кан 188
Нойер 193
Ван дер Сар 197
Шмейхель 193
Самора 185
Дзофф 182
Куртуа 200(самый высокий в этом списке)
Зепп Майер 185
+36
0
+36
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Так то он куплен у испанского клуба,так что мимо.
+28
-4
+24
202 в 17 лет? Ну и слонина о_О
Удачи вратарю в развитии, надеюсь, увидим в основной команде. И здоровья тоже. Так вытянуться, будучи юношей (и ведь может ещё выше вырасти) - неслабая нагрузка на организм.
+21
-1
+20
Пора Шовковского тренером вратарей назначать
+19
-1
+18
Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
С чего взял? С таким ростом будет ему тяжело
+13
0
+13
С таким росто. и в баскетбольный Реал можно будет спихнуть.
+12
0
+12
Ответ Н.Ф.
Подписали на вырост.
Скоро будет упираться головой в перекладину с таким темпом роста)
+11
0
+11
Ответ Андрей Балабаев
Яшин, Дасаев, Акинфеев, Овчинников, Харин-не украинцы
Также как и Буффон с Нойером. К чему это вообще?
+11
-2
+9
Ответ xDe xDe
202 в 17 лет? Ну и слонина о_О Удачи вратарю в развитии, надеюсь, увидим в основной команде. И здоровья тоже. Так вытянуться, будучи юношей (и ведь может ещё выше вырасти) - неслабая нагрузка на организм.
>>слонина

https://m.sports.ru/football/person/gabriel-slonina/
Не, Слонина пониже
+8
0
+8
у Украины всегда были топ вратари..
+18
-11
+7
Ответ Marcellu _
был такой Коллер ростом 202. в симуляторах в атаку ставили, чтоб головой забивал.
Который за Крыля советов играл? Он и есть центр нап
+6
0
+6
Ответ Ruslan3132
Высокий рост не всегда плюс для кипера, не помню кипера 2м+ в топе в истории... Яшин 186см Буффон 192 Касильяс 182 Кан 188 Нойер 193 Ван дер Сар 197 Шмейхель 193 Самора 185 Дзофф 182 Куртуа 200(самый высокий в этом списке) Зепп Майер 185
Жевнов
+5
0
+5
Барселона подписала 17летнего форварда, который умеет бить низенько- низенько)
+6
-1
+5
Ответ Team_Coach
Через пару лет будет 3 метра рост
Думаю до 4.20 дорастет
+5
0
+5
Ответ Птюч, Ёж.
Такой огромный, наверно очень сильный. Почему он не хочет помочь ВСУ?
А ты такой умный. Почему не хочешь помочь российским войскам?
+10
-6
+4
На фронт не отправят, уже хорошо. Рад за мальчишку. Пусть хоть за 15-й состав играет Махадаонды этой.
+11
-7
+4
Эка его на сале-то выдуло!
+7
-3
+4
Ответ Ruslan3132
Высокий рост не всегда плюс для кипера, не помню кипера 2м+ в топе в истории... Яшин 186см Буффон 192 Касильяс 182 Кан 188 Нойер 193 Ван дер Сар 197 Шмейхель 193 Самора 185 Дзофф 182 Куртуа 200(самый высокий в этом списке) Зепп Майер 185
Петер Чех 1’97, Дида 1’95, Тольдо 1’96.
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Жалко тебя если честно
чего его жалеть? он на своём месте
+3
0
+3
Ответ Neo_my_z
С чего взял? С таким ростом будет ему тяжело
Не факт. Жизнь реально изменилась, сейчас полно очень хорошо координированных высокорослых спортсменов, о чем раньше и помыслить было невозможно. Примеры, вратари НХЛ, теннисисты, Медведев отличный пример. Баскетболисты НБА Эмбиид, Йокич, да хоть тот же Сабонис-младший, на всех возможных позициях играют, от разыгрывающего до центрового, чего раньше не было. А ведь есть еще и вембаньяма)) так что футбольный вратарь в 202 вполне себе в тренде.
+5
-2
+3
Ответ Борис Громов
просто классика, браво
из методички ж
+3
0
+3
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А если бы они купили немца, например? Или россиянина? Что бы ты пел в таком случае?
Так и знал, что какой-нибудь тако персонаж оставит свой недокоммент.
При чём здесь гражданство его???
+12
-9
+3
Ответ Ruslan3132
Высокий рост не всегда плюс для кипера, не помню кипера 2м+ в топе в истории... Яшин 186см Буффон 192 Касильяс 182 Кан 188 Нойер 193 Ван дер Сар 197 Шмейхель 193 Самора 185 Дзофф 182 Куртуа 200(самый высокий в этом списке) Зепп Майер 185
👍
+2
0
+2
Ответ buFFon
у Украины всегда были топ вратари..
Например?
+2
0
+2
Расти, Крауч!
+3
-1
+2
Ого,выше Тибо)Ну что ж,удачи парню в Королевском клубе.
+5
-3
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