«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Волошина. Его рост – 2,02 метра
«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря Илью Волошина.
Волошин перешел из клуба третьего испанского дивизиона «Райо Махадаонда» и подписал контракт с «Реалом» до лета 2026 года.
Илья, рост которого составляет 202 см, будет играть за «Реал Мадрид C» в 5-м дивизионе.
«Райо Махадаонда» получил 70 тысяч евро. Если Волошин попадет в первую команду «Мадрида», клубу выплатят 750 тысяч. Со всеми бонусами сумма сделки может достичь 1,2 млн евро.
По данным As, Волошиным интересовались многие клубы, включая «Бенфику» и «Ювентус».
Напомним, что за «Мадрид» играет еще один украинский вратарь – Андрей Лунин.
Фото: twitter.com/RicardoG232
Яшин 186см
Буффон 192
Касильяс 182
Кан 188
Нойер 193
Ван дер Сар 197
Шмейхель 193
Самора 185
Дзофф 182
Куртуа 200(самый высокий в этом списке)
Зепп Майер 185
Удачи вратарю в развитии, надеюсь, увидим в основной команде. И здоровья тоже. Так вытянуться, будучи юношей (и ведь может ещё выше вырасти) - неслабая нагрузка на организм.
https://m.sports.ru/football/person/gabriel-slonina/
Не, Слонина пониже
Так и знал, что какой-нибудь тако персонаж оставит свой недокоммент.
При чём здесь гражданство его???