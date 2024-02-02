Клопп о матче с «Арсеналом»: «Ливерпулю» надо больше доминировать»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен доминировать в игре с «Арсеналом».

«Если мы победим «Арсенал», станет восемь очков отрыва, все это знают. Но это внешние разговоры. Внутри команды мы просто сосредоточены на игре, на том, что должны сделать.

А должны мы извлечь уроки из матчей с ними и постараться победить. Против «Арсенала» будет в любом случае сложнее. Мы в хорошем моменте. Должны использовать то, что у нас получилось. Прибавлять. Мы должны больше доминировать», – сказал тренер «Ливерпуля».

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61 комментарий
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Ну Клопп и тролль конечно 😂
+190
-4
+186
Артета: наконец то достойный соперник, наше доминирование будет легендарным
+103
-3
+100
Артета отменяет пресс конференцию, его обокрали
+98
-1
+97
Ответ Артём Островка
Ну Клопп и тролль конечно 😂
Ну хоть пишите по спортовской классике: "Какой же Клопп тролль!"
+57
-5
+52
Доминирование? Это стёб от Клоппа в сторону Артеты?
+50
-2
+48
Новый уровень гегенпрессинга - начал уже с пресс-конференции
+27
-1
+26
Какой же Клопп тролль
+22
-3
+19
Артета Клоппу: "А чё всмысле??"
+20
-2
+18
отруби Артете голову и она ещё 20 минут будет говорить про доминацию
+17
-1
+16
Артета: 🗿
+11
-2
+9
Клопп пошел сразу с козырей,не повезло Артете
+9
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+8
Похоже Клопп тоже читает комменты на спортсе)))
+6
0
+6
Засчитано :)
+8
-3
+5
Какой же Клопп тролль!
+3
-1
+2
есть неприятное ощущение что Арсенал отключат от чемпионской гонки. Сначала Ливер, потом выезд ВэстХэм, который очень опасный, выезд в Бёрнли, который в зоне вылета и будет умирать за очки на поле, потом Ньюкасл(еще ЛЧ начинается)... В марте ещё и Сити с Челси... Ну в общем, видимо, не в этот раз Канониры...
+3
-1
+2
Ответ Егор Черемисинов
есть неприятное ощущение что Арсенал отключат от чемпионской гонки. Сначала Ливер, потом выезд ВэстХэм, который очень опасный, выезд в Бёрнли, который в зоне вылета и будет умирать за очки на поле, потом Ньюкасл(еще ЛЧ начинается)... В марте ещё и Сити с Челси... Ну в общем, видимо, не в этот раз Канониры...
Вест Хэма за 10 туров набрал 21 очка
+2
0
+2
Раунд )
+2
0
+2
Шутки шутками, а лёгкой прогулки как с Челси не будет, другой уровень соперника
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Ну хоть пишите по спортовской классике: "Какой же Клопп тролль!"
Какой же Клопп хотящий доминации 💪🏻
+1
0
+1
Подколол, так подколол доминаторика)
+2
-1
+1
Перспективная ветка)🍿
+3
-2
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Клопп напрягает Артету доминированием
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Клопп напрягает Артету доминированием
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Артета: "Эй, кто мою методичку Клоппу слил?"
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Это он так Артету подколол?
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Ответ f0rmoceft
Доминирование? Это стёб от Клоппа в сторону Артеты?
Клопп на место Артеты пытается попасть)
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Ответ Николай Бойко
Ну хоть пишите по спортовской классике: "Какой же Клопп тролль!"
какой же клопп доминатор!
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Ответ Акира_1
Ой да ладно, мы уже видели, что весь мир под впечатлением от ухода Клоппа, так что теперь их в каждом матче будет тянуть ещё и судьи. Бояться нечего Клоппу🤣
все ещё 🔥?
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
эксперты по Ливерпулю: стоит ли ждать Бредли в основе или Трент на такой важный матч выйдет в старте?
Выйдет наверняка Трент хотя бы из соображений не перегружать Брэдли
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Ответ Акира_1
Ливерпульские такие лицемеры, кринж. Отсудили бы их так хоть в одном матче, так их фанаты тут бы в каждом посте писали о заговоре, а параллельно их бог Клопп делал бы тоже самое в каждом интервью. 🤣
челсийские такие нытики, что теперь под каждой новостью будут хныкать о судьях, не признавая факт того, что их команду поимели вполне справедливо
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