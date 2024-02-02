Клопп о матче с «Арсеналом»: «Ливерпулю» надо больше доминировать»
Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен доминировать в игре с «Арсеналом».
«Если мы победим «Арсенал», станет восемь очков отрыва, все это знают. Но это внешние разговоры. Внутри команды мы просто сосредоточены на игре, на том, что должны сделать.
А должны мы извлечь уроки из матчей с ними и постараться победить. Против «Арсенала» будет в любом случае сложнее. Мы в хорошем моменте. Должны использовать то, что у нас получилось. Прибавлять. Мы должны больше доминировать», – сказал тренер «Ливерпуля».