Клопп о матче с «Арсеналом»: «Ливерпулю» надо больше доминировать»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен доминировать в игре с «Арсеналом».

«Если мы победим « », станет восемь очков отрыва, все это знают. Но это внешние разговоры. Внутри команды мы просто сосредоточены на игре, на том, что должны сделать.

А должны мы извлечь уроки из матчей с ними и постараться победить. Против «Арсенала» будет в любом случае сложнее. Мы в хорошем моменте. Должны использовать то, что у нас получилось. Прибавлять. Мы должны больше доминировать», – сказал тренер « ».