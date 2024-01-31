«Ювентус» арендовал Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы. Возможен выкуп за 49,5 млн

«Ювентус» объявил о подписании Карлоса Алькараса.

Полузащитник арендован у « » за 3,7 млн евро, еще 1,9 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Летом туринцы будут иметь возможность выкупить аргентинца за 49,5 млн евро и выплатить сумму тремя частями.

21-летний футболист в текущем сезоне забил 3 гола за 23 матча в Чемпионшипе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/juventusfc