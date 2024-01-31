«Ювентус» арендовал Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы. Возможен выкуп за 49,5 млн

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Карлос Алькарас Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Карлоса Алькараса.

Полузащитник арендован у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро, еще 1,9 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Летом туринцы будут иметь возможность выкупить аргентинца за 49,5 млн евро и выплатить сумму тремя частями.

21-летний футболист в текущем сезоне забил 3 гола за 23 матча в Чемпионшипе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/juventusfc

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Zidane 21
Ценник прям чет очень высокий
А по-твоему сколько должен стоить обладатель двух больших шлемов и один из главных теннисистов поколения?)
+44
-6
+38
Норм, дропшоты раздавать будет
+39
-3
+36
Зауважал Алькараса - и в теннисе большие шлемы выигрывает, и в футбол круто играет, да как он успевает??
+38
-5
+33
Ценник прям чет очень высокий
+15
-2
+13
Почему такой дорогой-то?

И шутки про теннисиста уже надоели, честно.
+9
-3
+6
Неужели Синнер так напугал Алькараса своей игрой на AO что последний решил сменить профиль?
+6
-1
+5
Интересно как он должен заиграть чтобы за него летом отдали 50 миллионов. Даже 5 за полгода непохоже на Юве. Если только летом например Суле не уедет в обратном направление за эти же 50.
+4
0
+4
Ответ Николай Бойко
Зауважал Алькараса - и в теннисе большие шлемы выигрывает, и в футбол круто играет, да как он успевает??
"И жнец, и швец, и на дуде игрец".
+3
0
+3
Чёт дохренище выкупа за ноунейма.
+4
-1
+3
Не представляю что он должен сделать такого что бы его выкупили , даже 35 за выкуп выглядело сомнительно , не адекватная цена , ничего в нем сверхъестественного нет , по крайне мере судя по нарезкам , постоянно теряет мяч , ему ещё расти , такой ценник обеспечит его возврат в Чемпионшип
+2
0
+2
Карасито в теннис играл, чтобы набить цену!
+1
-1
0
Ну он парень быстрый, во всех участках площадки успевает, подача неплохая
0
0
0
Он не ноунейм, кто следил за ЧШ знают что игрок норм!
0
0
0
По манере игры напоминает Видаля, надеюсь раскроется и станет топом
0
0
0
Очень страшно ! Мы не знаем что это такое , если бы мы знали что это такое , но мы не знаем что это такое . Ps этот мем был создан имеено для этого трансфера . )))
0
0
0
Ответ Zidane 21
Ценник прям чет очень высокий
Думаю, выкуп сделали больше, потому что дали возможность растянуть платёж на несколько лет. Как изначально брали Де Лихта по слухам за 75, а купили за 85.5, растянутые на 5 лет
+1
-1
0
Ответ Zidane 21
Ценник прям чет очень высокий
Победитель двух шлемов
0
0
0
Ответ Фарид Харисов
А по-твоему сколько должен стоить обладатель двух больших шлемов и один из главных теннисистов поколения?)
Может быть за аргентинскую версию всё-таки скидка будет? У испанцев школа дороже будет.
0
0
0
Ответ Aleks Del Piero
Самарджич не в два раза дешевле выходил?
Креатура Джунтоли, он его ещё в Неаполе вел вроде, но Саутгемптон успел
+1
-1
0
Ответ Roman
Нормально так игрок из чемпионшипа усиливает одного из лидеров Серии А)
а игроки высокого качества всегда прям только в топ-клубах выводятся?
+1
-1
0
Ответ dHerblay
Норм, дропшоты раздавать будет
Учитывая фишку Милана покупать пенсионеров в атаку ждём союз россонери и Джоковича, а Интер пусть Синнера берёт. Медведева в Аталанту к Лёхе.
+3
-3
0
Молодец, Карлос, ради Юве можно пропустить пару шлемов
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий