«Ювентус» арендовал Алькараса у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро и бонусы. Возможен выкуп за 49,5 млн
«Ювентус» объявил о подписании Карлоса Алькараса.
Полузащитник арендован у «Саутгемптона» за 3,7 млн евро, еще 1,9 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Летом туринцы будут иметь возможность выкупить аргентинца за 49,5 млн евро и выплатить сумму тремя частями.
21-летний футболист в текущем сезоне забил 3 гола за 23 матча в Чемпионшипе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/juventusfc
И шутки про теннисиста уже надоели, честно.