Аллегри о матче с «Интером»: «Мы попытаемся добиться результата в игре против лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто»
Массимилиано Аллегри считает «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство в Серии А.
«Ювентус» встретится с «Интером» в 23-м туре Серии А. Матч состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Участвовать в дерби Италии всегда приятно, стадион будет переполнен, и мы отправимся туда, пытаясь добиться результата в игре против, повторяю, лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер «бьянконери».
«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка после 21 тура. «Ювентус» идет вторым с 53 баллами в 22 матчах.
Вспоминается прошлогоднее кубковое противостояние.
Первый матч в Турине Индзаги выбрал выжидательную тактику на ничью, чтобы решать вопрос с выходом в финал уже в Милане, играя интенсивно первым номером. Такой был путь.
В этот раз в первом матче тоже была целенаправленная тухлейшая игра в мире на ничью. И опять решающий матч будет в Милане.
Вот только будет ли Интер в этот раз играть в свой привычный футбол первым номером на победу или решит окопаться. В отличие от того года Интеру нет нужды рваться вперед. По потерянным очкам у Интера +4. Это Ювентусу надо шашки с ВАРом наголо.