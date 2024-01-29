Аллегри о матче с «Интером»: «Мы попытаемся добиться результата в игре против лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто»

Массимилиано Аллегри считает «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство в Серии А.

«Ювентус» встретится с « » в 23-м туре Серии А. Матч состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Участвовать в дерби Италии всегда приятно, стадион будет переполнен, и мы отправимся туда, пытаясь добиться результата в игре против, повторяю, лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер «бьянконери».

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка после 21 тура. « » идет вторым с 53 баллами в 22 матчах.