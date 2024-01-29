Аллегри о матче с «Интером»: «Мы попытаемся добиться результата в игре против лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство в Серии А.

«Ювентус» встретится с «Интером» в 23-м туре Серии А. Матч состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени. 

«Участвовать в дерби Италии всегда приятно, стадион будет переполнен, и мы отправимся туда, пытаясь добиться результата в игре против, повторяю, лучшей команды Италии и явных фаворитов в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер «бьянконери».

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка после 21 тура. «Ювентус» идет вторым с 53 баллами в 22 матчах. 

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12 комментариев
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Главная интрига как будет игра строиться.
Вспоминается прошлогоднее кубковое противостояние.
Первый матч в Турине Индзаги выбрал выжидательную тактику на ничью, чтобы решать вопрос с выходом в финал уже в Милане, играя интенсивно первым номером. Такой был путь.
В этот раз в первом матче тоже была целенаправленная тухлейшая игра в мире на ничью. И опять решающий матч будет в Милане.
Вот только будет ли Интер в этот раз играть в свой привычный футбол первым номером на победу или решит окопаться. В отличие от того года Интеру нет нужды рваться вперед. По потерянным очкам у Интера +4. Это Ювентусу надо шашки с ВАРом наголо.
+3
0
+3
Ответ Заяцволк
Объективно шансов на победу почти нет. Миретти как дно играет даже против всяких Эмполи, тут его просто уничтожат. Единственная надежда на гол Гатти с углового, если повезёт
Так Миретти и не будет играть, состав будет боевой
+3
-1
+2
Объективно шансов на победу почти нет. Миретти как дно играет даже против всяких Эмполи, тут его просто уничтожат. Единственная надежда на гол Гатти с углового, если повезёт
+3
-2
+1
Макс все прибедняется, игра будет сложной для обеих сторон. все понимают что стоит на кону.
+1
0
+1
Юве—Милан, —0:1,0:2,—1:0.Юве—Интер, 2:0,1:0,1—1.Наполи—Юве, 5—1,0—1.Сассуоло—Юве, 1—0,4—2)) Лацио—Ювентус, 2—1,Аталанта—Юве, 3—3,0—0.Итого 13игр, 4победы, 3ничьи и 6поражений. Ну как то не топово)))
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Ставлю хату Зайца на победу Интера)) В тягучей защитной игре, 2—1.
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И Макс перестанет фантазировать))
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Я думаю игра будет тяжелая,но мне кажется играя дома ,все же Интер будет стараться добиваться результата,играя осторожно как с Фиорентиной!
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Ответ Xell
Юве—Милан, —0:1,0:2,—1:0.Юве—Интер, 2:0,1:0,1—1.Наполи—Юве, 5—1,0—1.Сассуоло—Юве, 1—0,4—2)) Лацио—Ювентус, 2—1,Аталанта—Юве, 3—3,0—0.Итого 13игр, 4победы, 3ничьи и 6поражений. Ну как то не топово)))
что за стата? в этом сезоне у юве только 1 поражение
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