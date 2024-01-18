Аллегри сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. В «Интере» возмущены

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

В «Интере» возмущены высказыванием тренер «Ювентуса».

Массимилиано Аллегри ранее сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. «Воры убегают, а полицейские преследуют...» – сказал тренер «Ювентус» во вторник после матча с «Сассуоло» (3:0).

В «Интере», который на данный момент идет на первом месте в Серии А, возмущены словами Аллегри. По их мнению, тренер «Юве» не случайно подобрал именно такую аналогию. Однако в туринском клубе это отрицают.

Напомним, «Интер» идет первым в Серии А, набрав 51 очко в 20 матчах. «Юве» – на 2-м месте, у них 49 баллов.

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68 комментариев
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Интер-Юве: медийная битва за Скудетто открыта.

После обвинений из-за судейских ошибок в пользу Интера Маротта пытался отшутиться: «Интер – заяц, которому приходится уворачиваться от выстрелов охотника».

Аллегри, победив Сассуоло 3-0 и сократив отставание до 2 очков, нашёл иную аллегорию:

Как вам нравится роль “охотника”? Когда впереди вас скачет заяц…

“Если впереди скачет заяц, значит за ним кто-то гонится. Прямо как в игре “Полицейские и воры”, то же самое. Воры убегают, полицейские гонятся за ними. Нужно сохранять спокойствие."

В Италии «ladri» (воры) традиционно используют по отношению к клубам, выигрывающим из-за благосклонности судей.

https://t.me/buonditalia/1395
+58
-4
+54
Ответ Maggio 13
Сейчас бы тренеру клуба с самой сомнительной и запятнанной репутацией в Италии что-то говорить про «воров»… даже формы у Юве соответствующая
Сейчас бы фанату картона рассуждать о "репутации" клуба... ))
+32
-6
+26
И чего бы порядочным людям так блажить из-за безобидной фразы?
+26
-2
+24
Ответ d.xoxlov
И чего бы порядочным людям так блажить из-за безобидной фразы?
Шапка горит, и не только шапка)
+25
-4
+21
Всё правильно,второй миланский клуб-натуральные воры и самозванцы!
А два титула,проигранные "Интером" на поле,навсегда останутся таковыми в истории спорта.
Только индивидумы типа Xell довольствуются ими всерьёз.
По ходу сезона 05/06 "Ювентус"вчистую разбил их при личных встречах!
+25
-10
+15
Интер должен написать жалобу, на картоне, его у Интера много
+23
-9
+14
в Интере возмущены, что им жк дают в 2 раза меньше чем Ювентусу и судьи только 4 очка подарили (против Дженоа и Вероны) за последний месяц
+19
-5
+14
Ответ vel
Интер-Юве: медийная битва за Скудетто открыта. После обвинений из-за судейских ошибок в пользу Интера Маротта пытался отшутиться: «Интер – заяц, которому приходится уворачиваться от выстрелов охотника». Аллегри, победив Сассуоло 3-0 и сократив отставание до 2 очков, нашёл иную аллегорию: Как вам нравится роль “охотника”? Когда впереди вас скачет заяц… “Если впереди скачет заяц, значит за ним кто-то гонится. Прямо как в игре “Полицейские и воры”, то же самое. Воры убегают, полицейские гонятся за ними. Нужно сохранять спокойствие." В Италии «ladri» (воры) традиционно используют по отношению к клубам, выигрывающим из-за благосклонности судей. https://t.me/buonditalia/1395
За зайцем обычно гонится волк, уж я-то в теме !
+13
0
+13
К Ювентусу другая фраза подходит: город засыпает, и просыпается мафия
+47
-35
+12
вот это Максимка накинул ) мое почтение
+17
-6
+11
Лучший) одним предложением подпалил всю картонную контору)
+17
-6
+11
Это типо наши Казаки-Разбойники?
+13
-2
+11
Ответ Vlados 86
за что там кстати с "полицейских" 10 очков сняли весной, за неправильную парковку автобуса?)
За то что посмели продать на 10 лямов дороже трансфермаркета. Считаю, что 10 очков (которые абсолютно случайным образом высчитывали лишь после вылета из ЛЕ и абсолютно случайным образом совпавшие с кол-вом очков необходимым, чтобы точно не попасть в ЛЧ) - это слишком мягкое наказание за такое ужасное преступление, которое ни один другой клуб в Европе себе не позволяет. Тут нужен расстрел всей команды, отнять все 38 (или сколько там уже, легко сбиться) титулов (разумеется, половину в пользу Интера) и расформировать клуб.
+11
-2
+9
а Аллегри вед не далеко от истины,если вспомним 2006-й год
+11
-4
+7
Ответ Maggio 13
Сейчас бы тренеру клуба с самой сомнительной и запятнанной репутацией в Италии что-то говорить про «воров»… даже формы у Юве соответствующая
Розовый-исторически настоящий цвет формы.
Всё делов в материале того времени,который не выдерживал стирку,отсюда и появились полоски.
+8
-1
+7
Ахахаха, Аллегри красавчик!
+14
-9
+5
Подумаешь гол ворам против Вероны засчитали... Ну да, неприятно! )
+7
-3
+4
Ответ Заяцволк
За зайцем обычно гонится волк, уж я-то в теме !
🤭
+4
0
+4
Аллегри просто душка))))
+6
-3
+3
У интерастов сильно полыхает, это крайне забавно. То Лукаку не пришел, то Шкриньяра не продлил контракт, то Аллегри сказал, что они борятся за скудетто, то назвал их в контексте детской игры преступники и воры, то на Роналдо сфолили 20 лет назад...
+3
-1
+2
У Интера знатно триггерит)
+2
0
+2
Ответ Инна Банюк
да объяснять что то джувенутым смысла нет. у них самый честный клуб
Почему самый честный ? Бедного Кришти на 20 млн обманули, какая уж тут честность. Но хотя бы трофеи и честно набранные очки не воровали у других, бгг
+2
0
+2
картон и Мастер оригами
+6
-4
+2
Ответ vel
Интер-Юве: медийная битва за Скудетто открыта. После обвинений из-за судейских ошибок в пользу Интера Маротта пытался отшутиться: «Интер – заяц, которому приходится уворачиваться от выстрелов охотника». Аллегри, победив Сассуоло 3-0 и сократив отставание до 2 очков, нашёл иную аллегорию: Как вам нравится роль “охотника”? Когда впереди вас скачет заяц… “Если впереди скачет заяц, значит за ним кто-то гонится. Прямо как в игре “Полицейские и воры”, то же самое. Воры убегают, полицейские гонятся за ними. Нужно сохранять спокойствие." В Италии «ladri» (воры) традиционно используют по отношению к клубам, выигрывающим из-за благосклонности судей. https://t.me/buonditalia/1395
Респект за ссылку на тг-канал
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
"полицейские", которых, в свое время, поймали
Фанаты того самого Милана, который также был в числе обвиняемых во время Кальчополи, явно знают о чем говорят)
+4
-2
+2
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Сейчас бы фанату картона рассуждать о "репутации" клуба... ))
не зря символ у них 🐍
+2
-1
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🤣🤣🤣 сказал как отрезал
+8
-7
+1
Ответ Bob Dalpeko
Если я тебя назову плохим словом, то можно считать, если ты проявишь возмущение, что ты как раз он, судя по твоей логике
Мне будет просто пофигу, по моей логике.
+1
0
+1
Ответ с детства за Мбаппе.
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Слышать такие коменты от Ювентуса, это полнейший сюрр
Сперва подучи суть и потом уже думай а сюрр ли...
+2
-1
+1
Ответ Заяцволк
За зайцем обычно гонится волк, уж я-то в теме !
ну погоди)
+1
0
+1
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