Аллегри сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. В «Интере» возмущены

В «Интере» возмущены высказыванием тренер «Ювентуса».

ранее сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. «Воры убегают, а полицейские преследуют...» – сказал тренер « » во вторник после матча с «Сассуоло» (3:0).

В « », который на данный момент идет на первом месте в Серии А, возмущены словами Аллегри. По их мнению, тренер «Юве» не случайно подобрал именно такую аналогию. Однако в туринском клубе это отрицают.

Напомним, «Интер» идет первым в Серии А, набрав 51 очко в 20 матчах. «Юве» – на 2-м месте, у них 49 баллов.