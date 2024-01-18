Аллегри сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. В «Интере» возмущены
В «Интере» возмущены высказыванием тренер «Ювентуса».
Массимилиано Аллегри ранее сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских. «Воры убегают, а полицейские преследуют...» – сказал тренер «Ювентус» во вторник после матча с «Сассуоло» (3:0).
В «Интере», который на данный момент идет на первом месте в Серии А, возмущены словами Аллегри. По их мнению, тренер «Юве» не случайно подобрал именно такую аналогию. Однако в туринском клубе это отрицают.
Напомним, «Интер» идет первым в Серии А, набрав 51 очко в 20 матчах. «Юве» – на 2-м месте, у них 49 баллов.
После обвинений из-за судейских ошибок в пользу Интера Маротта пытался отшутиться: «Интер – заяц, которому приходится уворачиваться от выстрелов охотника».
Аллегри, победив Сассуоло 3-0 и сократив отставание до 2 очков, нашёл иную аллегорию:
Как вам нравится роль “охотника”? Когда впереди вас скачет заяц…
“Если впереди скачет заяц, значит за ним кто-то гонится. Прямо как в игре “Полицейские и воры”, то же самое. Воры убегают, полицейские гонятся за ними. Нужно сохранять спокойствие."
В Италии «ladri» (воры) традиционно используют по отношению к клубам, выигрывающим из-за благосклонности судей.
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А два титула,проигранные "Интером" на поле,навсегда останутся таковыми в истории спорта.
Только индивидумы типа Xell довольствуются ими всерьёз.
По ходу сезона 05/06 "Ювентус"вчистую разбил их при личных встречах!
Всё делов в материале того времени,который не выдерживал стирку,отсюда и появились полоски.