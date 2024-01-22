Аллегри о борьбе за скудетто: «В футболе нет ничего невозможного. «Юве» нужно выкладываться по максимуму, и если кто-то все равно нас превзойдет, то останется пожать ему руку»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Лечче Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри намекнул, что «Ювентус» готов побороться за скудетто.

«Во время игры был момент, когда команда снизила уровень концентрации, что привело к появлению рискованных ситуаций. Может показаться, что это не так, но в случае пропущенного гола все усложняется, психологический импульс получает твой соперник.

Мы пытаемся привыкнуть к тому, чтобы побеждать как можно чаще. Есть моменты, когда нужно атаковать, есть моменты, когда нужно защищаться, и понимание таких моментов определенно улучшилось. Уверенность футболистов тоже возросла.

«Лечче» много бегал и прессинговал, матч был сложным, мы допустили кое-какие ошибки в случае с последним пасом. К счастью, когда у «Лечче» начали заканчиваться силы, мы взяли игру под контроль.

Для нас важно подойти к матчу [с «Интером»] в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Главное – мы на 19 очков оторвались от 5-го места.

В футболе нет ничего невозможного. Мы должны верить в то, что способны на нечто выдающееся, в то, что способны невозможное превратить в возможное. Мы должны выкладываться по максимуму, и если кто-то другой все равно нас превзойдет, то останется лишь пожать ему руку и поаплодировать его стараниям.

Я рад, что достиг 300-й победы. Считаю себя очень удачливым, поскольку работал с выдающимися футболистами, наблюдать за которыми было настоящим удовольствием», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN после победы над «Лечче» (3:0).

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14 комментариев
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Мне нравится Аллегри. Он спокойно и без пафоса снова возвращает Юве на привычные позиции. И при этом не отказывается от своего стиля. А то задолбали с этими новыми модными тактиками. Без высокого прессинга всю жизнь в футбол играли.
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Мужчина!
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Ответ vel
Вы, видимо, игры Юве не смотрите.. ) 7 матчей, 21:3 забитых/пропущенных Играя пассивно, без атаки и прессинга таких результатов не добиться. Ювентус использует прессинг постоянно, но дозировано и создает опасных моментов гораздо больше соперников. Чего не было в прошлых двух сезонах. То, что Аллегри готов меняться - заслуживает уважения.
Я смотрю. Я просто имею ввиду, что Ювентус не пытается играть модно просто потому, что время требует этого. У команды свой стиль. Просто надо было пройти через проблемы. Легенды прошлого покинули клуб, в руководстве клуба были проблемы. А мужик спокойно работал. Мне Анчелотти этим же нравится. От игроков строит команды.
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но мы же понимаем, что никому Аллегри в конце сезона руку жать не будет.
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думал Аллегри не вытянет и его уволят
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Ответ Dexter Morgan
Мне нравится Аллегри. Он спокойно и без пафоса снова возвращает Юве на привычные позиции. И при этом не отказывается от своего стиля. А то задолбали с этими новыми модными тактиками. Без высокого прессинга всю жизнь в футбол играли.
Вы, видимо, игры Юве не смотрите.. )
7 матчей, 21:3 забитых/пропущенных
Играя пассивно, без атаки и прессинга таких результатов не добиться.

Ювентус использует прессинг постоянно, но дозировано и создает опасных моментов гораздо больше соперников.
Чего не было в прошлых двух сезонах.

То, что Аллегри готов меняться - заслуживает уважения.
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мне нравится, что несмотря на все проблемы в прошлом году со списанием очков Алегри стойко продолжает свою работу и все получается у него. Многие писали что он не подает в отставку, потому что ждет неустойки, а по факту мужик дает результат
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Ответ Инна Банюк
Комментарий скрыт
вумен
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Ответ madaev
Не представляю как в его ситуациии ныли бы всякие Хагы, Хави
Действительно. Столько было бы нытья про всех и вся.
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Ответ vel
Ну, если все последние чемпионаты топ лиг и ЛЧ брали исключительно креативные команды, играющие в смелый и активный футбол, то дело совсем не в моде, а в необходимости быть конкурентоспособным. Вот и Юве Аллегри став играть менее пассивно, применять чаще прессинг, идти в атаку бОльшими силами - стал добиваться прогресса от игроков, командной игры и результатах. А пока два года сидел в окопах, и результаты с качеством игры были соответствующие. Хотя составчик был по класснее нынешнего. Но, то что Макс джентельмен и в отличии от Моуриньо не опускался до перевода стрелок на других, дабы увести себя из под критики - действительно, заслуживает уважения.
Какой креатив у Барсы? Барса забила 70 за сезон это дико мало, меньше только чемпионский Атлетико забивал 67, а его точно не называли креативным и активным. Когда в Примере были реально атакующие и креативные клубы, то чемпионы забивали по 90, 106, 121 гол в чемпионате, а не 70.
Да и чемпионский Милан с 69 голами так себе креативная команда. Если Лигу 1 мы называем топ чемпионатом, то Лилль не так давно выигрывал забивая вообще 64 и это при 20 командах и 38 матчах.
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Ответ mr kovalsky
мне нравится, что несмотря на все проблемы в прошлом году со списанием очков Алегри стойко продолжает свою работу и все получается у него. Многие писали что он не подает в отставку, потому что ждет неустойки, а по факту мужик дает результат
Это писали глоры всякие, Аллегри сейчас бы тренировал Мадрид, не поступи к нему просьба Аньелли вернуться и очень теплые отношения. Да и Аллегри на фоне болезни и последующей потери матери хотел быть ближе ко всей своей семье. Мало кто верил в него, но ни на йоту не сомневался, что Аллегри это тот, кто нужен клубу. Если он даже не сможет вернуть скудо в Турин в этом сезоне, надеюсь эта история продолжится.
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