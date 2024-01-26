Массимилиано Аллегри: «Ювентус» моложе, так что мы Синнер, а «Интер» – Джокович. Но «нерадзурри» такие обидчивые, не хотелось бы, чтобы они плохо это восприняли»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Новак Джокович Массимилиано Аллегри Янник Синнер Футбол

Массимилиано Аллегри отреагировал на сравнение «Юве» и «Интера» с теннисистами.

Главному тренеру «Ювентуса» предложили сравнить две команды с Новаком Джоковичем и Янником Синнером после встречи игроков в полуфинале Australian Open.

«Я хочу поздравить Синнера, проведшего потрясающий матч. У него впереди яркое будущее, он играл против легендарного Джоковича, смотреть на которого всегда в удовольствие.

Я могу сказать только одно: раз у нас более молодой состав, то мы, наверное, Синнер, а «Интер» – Джокович. Но не знаю... Мне бы не хотелось, чтобы «нерадзурри» плохо это восприняли, они такие обидчивые», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Ранее «Интер» выражал недовольство тем, что Аллегри сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских.

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8 комментариев
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успокойте его кто нибудь…
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закройте его уже, слишком много болтает в последнее время, типа в mind games пытается в преддверии дерби Италии, но не очень у него это получается
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Не Синнер, а синьора.
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Джокович это россонери
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Макс, пойди возьми что-ли пару уроков у Моуриньо, пока он свободен...
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вы старушка а не молодой теннисист))
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То есть Интер - это титулованный опытнейший игрок, с огромным количеством титулов и достижений , а Юве пацаненок-выскочка?) Удачно)
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