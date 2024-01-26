Массимилиано Аллегри: «Ювентус» моложе, так что мы Синнер, а «Интер» – Джокович. Но «нерадзурри» такие обидчивые, не хотелось бы, чтобы они плохо это восприняли»
Массимилиано Аллегри отреагировал на сравнение «Юве» и «Интера» с теннисистами.
Главному тренеру «Ювентуса» предложили сравнить две команды с Новаком Джоковичем и Янником Синнером после встречи игроков в полуфинале Australian Open.
«Я хочу поздравить Синнера, проведшего потрясающий матч. У него впереди яркое будущее, он играл против легендарного Джоковича, смотреть на которого всегда в удовольствие.
Я могу сказать только одно: раз у нас более молодой состав, то мы, наверное, Синнер, а «Интер» – Джокович. Но не знаю... Мне бы не хотелось, чтобы «нерадзурри» плохо это восприняли, они такие обидчивые», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Ранее «Интер» выражал недовольство тем, что Аллегри сравнил борьбу за скудетто с игрой в воров и полицейских.