Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП», «Коринтианс» в гостях у «Сан-Бернарду»

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«Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП» в 3-м туре Лиги Паулиста.

В ночь с субботы на воскресенье «Сан-Паулу» встретится с «Португезой», «Коринтианс» на выезде сыграют с «Сан-Бернарду».

В ночь с воскресенья на понедельник «Палмейрас» будет противостоять «Сантос».

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.

Чемпионат Паулиста

3-й тур

Ред Булл Брагантино – Ботафого-СП
Дата проведения
27 января, 23.15, «Estadio Nabi Abi Chedid»
Онлайн матча

 

Сан-Паулу – Португеза
Дата проведения
28 января, 00.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча

 

Итуано – Гуарани
Дата проведения
28 января, 02.00, «Новелли Жуниор»
Онлайн матча

 

Сан-Бернарду – Коринтианс
Дата проведения
28 января, 02.00, «Est?dio Primeiro de Maio»
Онлайн матча

 

Понте Прета – Интер Лимейра
Дата проведения
28 января, 22.00, «Estadio Moises Lucarelli»
Онлайн матча

 

Палмейрас – Сантос
Дата проведения
29 января, 00.00, «Allianz Parque»
Онлайн матча

 

Мирассол – Новоризонтино
Дата проведения
29 января, 01.00, «Estádio José Maria de Campos Maia»
Онлайн матча

 

Санто-Андре – Агуа-Санта
Дата проведения
29 января, 01.00, «Estádio Bruno José Daniel»
Онлайн матча

 

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

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