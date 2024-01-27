Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП», «Коринтианс» в гостях у «Сан-Бернарду»
«Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП» в 3-м туре Лиги Паулиста.
В ночь с субботы на воскресенье «Сан-Паулу» встретится с «Португезой», «Коринтианс» на выезде сыграют с «Сан-Бернарду».
В ночь с воскресенья на понедельник «Палмейрас» будет противостоять «Сантос».
Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.
Чемпионат Паулиста
3-й тур
- Дата проведения
- 27 января, 23.15, «Estadio Nabi Abi Chedid»
- Дата проведения
- 28 января, 00.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
- Дата проведения
- 28 января, 02.00, «Новелли Жуниор»
- Дата проведения
- 28 января, 02.00, «Est?dio Primeiro de Maio»
- Дата проведения
- 28 января, 22.00, «Estadio Moises Lucarelli»
- Дата проведения
- 29 января, 00.00, «Allianz Parque»
- Дата проведения
- 29 января, 01.00, «Estádio José Maria de Campos Maia»
- Дата проведения
- 29 января, 01.00, «Estádio Bruno José Daniel»
Статистика Чемпионата Паулиста