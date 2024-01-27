Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП», «Коринтианс» в гостях у «Сан-Бернарду»

«Ред Булл Брагантино» сыграет с «Ботафого-СП» в 3-м туре Лиги Паулиста.

В ночь с субботы на воскресенье « » встретится с «Португезой», « » на выезде сыграют с « ».

В ночь с воскресенья на понедельник « » будет противостоять « ».

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.ru.

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3-й тур

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