Джокович о поражении от Синнера: «Думаю, это один из моих худших матчей на ТБШ. Не очень приятные ощущения от такой игры»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open.

Он уступил в полуфинале 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6. Серб не заработал ни одного брейк-пойнта и впервые с 2018-го проиграл в Мельбурне.

– На протяжении всего матча вам пришлось столкнуться со множеством тяжелых моментов, но вы сохраняли удивительное самообладание. Что вы говорите себе в такие моменты? Что бы хотели сказать своим болельщикам?

– Во-первых, я хочу поздравить Синнера с тем, что он провел отличный матч, отличный турнир. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.

Я был в каком-то смысле шокирован своим уровнем – в плохом смысле этого слова. В первых двух сетах у меня мало что получалось (улыбается).

Думаю, это один из моих худших матчей на турнирах «Большого шлема». По крайней мере, из тех, что я помню. 

Да, не очень приятные ощущения от такой игры. Но в то же время нужно отдать ему должное за то, что он все делал лучше меня.

Я старался, боролся. Мне удалось немного подтянуть свою игру в третьем сете – я отыграл матчбол, провел хороший тай-брейк. Но опять же, в четвертом сете снова все пошло не так, это был не тот гейм, где надо было проигрывать. Я вел 40:0, но отдал подачу, играя против ветра. Да, просто в целом уровень моего тенниса был не очень высоким.

В такие моменты пытаешься успокоиться, но в то же время ищешь настрой и свою игру. Я старался, и болельщики были потрясающими. Горячо поддерживали и меня, и Янника.

Это все. Поздравляю его с победой.

– Вас удивило это падение уровня игры? Указывало ли что-нибудь на это: может быть, на разминке или за несколько дней до матча?

– Честно говоря, на протяжении всего турнира я не был близок к своей лучшей игре. Может быть, только в матче с Маннарино я выглядел отлично, но в большинстве матчей я не играл на должном уровне, на том уровне, на котором я обычно здесь играю.

В каком-то смысле меня это удивило, потому что я не ожидал, что в первых двух сетах все будет настолько плохо. Но с другой стороны, по ходу всего турнира я чувствовал себя не в своей тарелке. Конечно, можно сказать, что полуфинал – это отличный результат, но я всегда ожидаю от себя максимальных результатов, а не того, что произошло сегодня.

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

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35 комментариев
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Согласен.
Вообще странно видеть Новака с таким количеством невынужденных ошибок.
Что-то с ним сегодня было не так.
+11
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+10
Новаче, ты сделал все что мол в том состоянии в котором был! А все серии они рано или поздно заканчиваются, очень достойное вью от тебя, впрочем как и всегда!!! Скорее восстанавливался с детками и родными!
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+5
Я буду сегодня доброй и скажу лишь, что Джокович весь турнир играет плохо, что не помешало бы ему выиграть очередной АО))) но мальцы делают свое молодое дело, хотя я и не верила в Синнера. Возможно, все мы так привыкли к павлинам некстгенам, что уже отказываемся верить хоть в кого-нибудь:) однако, воспитанные и приличные мальчики-зайчики Карлос и Янник всё-таки другие, и они молодцы, чего уж там:)
+9
-5
+4
Ответ Юрий Шептухин
Надо было заканчивать после итогового, три четыре года ещё скакать как Рублев по четвертьфинала ТБШ, для Новака этого маловато.
перфекционист и патриот, переоценил физические кондиции, вместо отдыха поехал играть кубки, умнее надо быть, в таком то возрасте
+3
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+3
Когда отдаёшь свою подачу в решающем сете с 40-0 , тут уже и супер игры соперника не надо раньше Новак себе не позволял, а так на тай брейке забирай четвертый сет, а на пятом уже и Синнер мог поплыть.
+3
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+3
Ответ Юрий Шептухин
В прямом эфире показывают уходящего с род лэйвер арены Новака, а вернёться ли сюда легенда этого турнира непонятно.
С чего ему не вернутся. Его травмы не мучают. Ещё пару лет поиграет.
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+3
А всё-таки не так всё плохо. Проиграл в полуфинале. Не раньше, не позже - самое то. Останется красивая цифра10.
10 финалов - 10 побед.
Ничего.. Не вешать нос! Скоро новый Шлем!
+3
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Нет, Новак. Два твоих худших матча здесь на АО это были против Истомина и Чонга. Сейчас их имена уже мало кому-то о чем-то говорят. А проиграть такому Синнеру совсем не грех. Простите за тавтологию.
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Ответ Tango442
Статистически да, точно один из худших, но напротив был игрок на пике и лучше по всем показателям! Думаю все таки нужно отдать должное Синнеру!!
читаем начало его интервью:
– Во-первых, я хочу поздравить Синнера с тем, что он провел отличный матч, отличный турнир. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.
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Просто Синнер был лучше готов к турниру. Ноле хватило только чтобы разозлиться и забрать третий сет. В остальном Синнер уничтожил своей игрой и концентрацией Джоковича. Посмотрим, надолго ли хватит Синнера на такой фееричный теннис, или же сбавит на дистанции, как Алькарас. Если будет также играть дальше на других ТБШ, то Ноле будет тяжело биться с ним. Возраст никто не отменял, всему есть предел к сожалению. У Медведева/Зверева шансов по мне немного, слишком собран на этом турнире Янник, хотя Дане конечно удачи.
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Ответ Алекс Клиторман
Чем лучше? Пол ляма на дороге не валяются. Да и лучше иметь тарелку финалиста, чем не иметь её.
Это не про Новака. Новак сам говорил, что играет не из-за денег уже. И зачем ему тарелки? Ему нужны титулы.
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Ответ Antonio1888
Прибавил то да, несомненно. Но ментально и тактически Синнер мне кажется сильнее все равно. Он на мой взгляд просто более умный и разносторонний теннисист. А физически примерно на равных, несмотря на то что Саша кажется массивнее, но Янник более быстрый.
Посмотрим вытерпит ли Зверев играть против Медведева или нет. Возможно нас ждут 5 сетов
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Держаться, Новак.
Даже лучше, что не в финале проиграл.
+2
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Ответ <vella>
жаль, конечно, что Новак проиграл, тем более в Австралии, в своей многолетней вотчине, но против природы не попрешь, возраст сказывается
Как и Роджер слил на любимой траве.
+2
-1
+1
Ответ Сергей48
Прикинь, что ждёт вас в будущем 🤦‍♂️😂 начало конца! Всегда что то заканчивается, главное вовремя это осознавать!
Рукалицо в ваш адрес. Бессмысленный бред. 🙄
+1
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+1
жаль, конечно, что Новак проиграл, тем более в Австралии, в своей многолетней вотчине,
но против природы не попрешь, возраст сказывается
+1
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предсказуемо: травма кисти, потом простуда, в 30 это можно преодолеть, в 36 гораздо сложнее, удивлен, как мало навозных дряней вылезло на ветку, что бы попинать оступившегося льва
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Да какие твои годы, Новак!
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Ты же на Золотой Шлем замахивался, братишка. Что с лицом?
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Нет хуже были и не раз
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Ответ Vladimir Murin
читаем начало его интервью: – Во-первых, я хочу поздравить Синнера с тем, что он провел отличный матч, отличный турнир. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.
Я читаю полностью… смысл моих слов, что плохая игра Джоковича, полная заслуга Синнера! Синнер чуток просел в 3 сете, Джокович свое взял!! А в остальном было без шансов для серба
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Ответ Юрий Шептухин
Ну да он не болеет и железный😀😀😀. Тот о ком вы пишете половину турниров включае этот не из-за травмы пропустил а из-за отсутствия шансов. Нытье про травмы надоело уже , это часть спорта тем более берущим в 36 лет АО в пятом сете жаловаться на плохое здоровье не стоит.
У тебя биполярка?
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Ответ Verdo
предсказуемо: травма кисти, потом простуда, в 30 это можно преодолеть, в 36 гораздо сложнее, удивлен, как мало навозных дряней вылезло на ветку, что бы попинать оступившегося льва
Надо было заканчивать после итогового, три четыре года ещё скакать как Рублев по четвертьфинала ТБШ, для Новака этого маловато.
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Ответ Verdo
перфекционист и патриот, переоценил физические кондиции, вместо отдыха поехал играть кубки, умнее надо быть, в таком то возрасте
Не понятно какая мотивация, по большому счету только 8 Уимблдон.
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Ответ cosset
Я буду сегодня доброй и скажу лишь, что Джокович весь турнир играет плохо, что не помешало бы ему выиграть очередной АО))) но мальцы делают свое молодое дело, хотя я и не верила в Синнера. Возможно, все мы так привыкли к павлинам некстгенам, что уже отказываемся верить хоть в кого-нибудь:) однако, воспитанные и приличные мальчики-зайчики Карлос и Янник всё-таки другие, и они молодцы, чего уж там:)
Далеко не зайчики, воспитаны в лучших аристократических традициях, без всякого нарциссизма и позёрства. Еще Роджера осталось назвать пожилым зайчиком (хотя мы то знаем, какой он был в молодости):)) но если ирония, то сойдет))))
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Статистически да, точно один из худших, но напротив был игрок на пике и лучше по всем показателям! Думаю все таки нужно отдать должное Синнеру!!
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Ответ Antonio1888
Просто Синнер был лучше готов к турниру. Ноле хватило только чтобы разозлиться и забрать третий сет. В остальном Синнер уничтожил своей игрой и концентрацией Джоковича. Посмотрим, надолго ли хватит Синнера на такой фееричный теннис, или же сбавит на дистанции, как Алькарас. Если будет также играть дальше на других ТБШ, то Ноле будет тяжело биться с ним. Возраст никто не отменял, всему есть предел к сожалению. У Медведева/Зверева шансов по мне немного, слишком собран на этом турнире Янник, хотя Дане конечно удачи.
Медведев точно не угроза для Синнера, а вот Зверев как-то слишком сильно прибавил на этом турнире
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Ответ Nikola Shell
Медведев точно не угроза для Синнера, а вот Зверев как-то слишком сильно прибавил на этом турнире
Прибавил то да, несомненно. Но ментально и тактически Синнер мне кажется сильнее все равно. Он на мой взгляд просто более умный и разносторонний теннисист. А физически примерно на равных, несмотря на то что Саша кажется массивнее, но Янник более быстрый.
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