Джокович о поражении от Синнера: «Думаю, это один из моих худших матчей на ТБШ. Не очень приятные ощущения от такой игры»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open.

Он уступил в полуфинале 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6. Серб не заработал ни одного брейк-пойнта и впервые с 2018-го проиграл в Мельбурне.

– На протяжении всего матча вам пришлось столкнуться со множеством тяжелых моментов, но вы сохраняли удивительное самообладание. Что вы говорите себе в такие моменты? Что бы хотели сказать своим болельщикам?

– Во-первых, я хочу поздравить Синнера с тем, что он провел отличный матч, отличный турнир. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.

Я был в каком-то смысле шокирован своим уровнем – в плохом смысле этого слова. В первых двух сетах у меня мало что получалось (улыбается).

Думаю, это один из моих худших матчей на турнирах «Большого шлема». По крайней мере, из тех, что я помню.

Да, не очень приятные ощущения от такой игры. Но в то же время нужно отдать ему должное за то, что он все делал лучше меня.

Я старался, боролся. Мне удалось немного подтянуть свою игру в третьем сете – я отыграл матчбол, провел хороший тай-брейк. Но опять же, в четвертом сете снова все пошло не так, это был не тот гейм, где надо было проигрывать. Я вел 40:0, но отдал подачу, играя против ветра. Да, просто в целом уровень моего тенниса был не очень высоким.

В такие моменты пытаешься успокоиться, но в то же время ищешь настрой и свою игру. Я старался, и болельщики были потрясающими. Горячо поддерживали и меня, и Янника.

Это все. Поздравляю его с победой.

– Вас удивило это падение уровня игры? Указывало ли что-нибудь на это: может быть, на разминке или за несколько дней до матча?

– Честно говоря, на протяжении всего турнира я не был близок к своей лучшей игре. Может быть, только в матче с Маннарино я выглядел отлично, но в большинстве матчей я не играл на должном уровне, на том уровне, на котором я обычно здесь играю.

В каком-то смысле меня это удивило, потому что я не ожидал, что в первых двух сетах все будет настолько плохо. Но с другой стороны, по ходу всего турнира я чувствовал себя не в своей тарелке. Конечно, можно сказать, что полуфинал – это отличный результат, но я всегда ожидаю от себя максимальных результатов, а не того, что произошло сегодня.

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!