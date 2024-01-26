Синнер о матче с Джоковичем: «Было заметно, что у него не идет игра – у него не было ни одного брейк-пойнта. Для него это необычная статистика»

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на Australian Open.

Он обыграл его в полуфинале 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

– Новак сказал, что давно не играл так плохо на турнирах «Большого шлема». Вы скорее чувствовали, что сами проводите идеальный матч или ощущали, что его уровень тенниса далек от оптимального?

– В первых двух сетах было заметно, что он бьет не так хорошо, как обычно. И двигается не так хорошо, не так хорошо держит концентрацию.

Да, это было заметно, но, с другой стороны, он №1 в мире, и ты должен быть готов к тому, что он прибавит, как раньше уже бывало. В третьем сете он подтянулся и игра стала равной. Он, вероятно, лучший принимающий в туре, но сегодня у него не было ни одного брейк-пойнта. Для него это необычная статистика.

Но так ведь бывает, правда? Сложно выиграть матч, когда у тебя плохой день.

Я понял, что у него не идет игра, особенно в первых двух сетах. Старался играть максимально интенсивно и воспользовался шансом.

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?