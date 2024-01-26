Джокович о прогрессе Синнера: «Он сильно улучшил подачу, прибавил в движении и психологии»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович отметил роль команды в успехе Янника Синнера на Australian Open.

Серб уступил ему в полуфинале 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

– Новак, это ваше третье поражение от Янника с ноября, а до этого вы ему не проигрывали. Расскажите, какие изменения в игре позволили ему выйти на новый уровень?

– Он всегда очень сильно бил по мячу и с форхенда, и с бэкхенда. Он этим славится, очень быстро играет, любит действовать агрессивно.

Думаю, он сильно улучшил подачу. Он здорово находит углы и стал быстрее. Стал подавать мощнее и точнее. Прибавил в движении и психологии. Он всегда был очень спокоен на корте, но ему чего-то не хватало в ключевых розыгрышах важных матчей. А сейчас все начинает сходиться.

Очевидно, психологически ему очень помогает присутствие в команде Даррена Кейхилла, который работал с бывшими первыми ракетками мира. У него великолепная команда, он на правильном пути.

Послезавтра у него будет шанс выиграть свой первый «Большой шлем».

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?

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Сейчас Синнер выглядит как фаворит всего и вся, форма феноменальная!
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