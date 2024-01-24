Алжир и тренер Бельмади расторгли контракт. Сборная 2-й раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки

Сборная Алжира осталась без главного тренера после неудачи на Кубке Африки.

Президент Алжирской федерация футбола Валид Сади сообщил, что встретился с после вылета команды и договорился с ним о расторжении контракта.

Алжир занял последнее место в квартете с с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Он не сумел преодолеть групповой этап второй раз подряд.

Бельмади возглавлял сборную с 2018 года и выиграл с ней в 2019-м.