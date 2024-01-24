Алжир и тренер Бельмади расторгли контракт. Сборная 2-й раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки

Теги Кубок Африки отставки сборная Алжира по футболу Джамель Бельмади Футбол

Сборная Алжира осталась без главного тренера после неудачи на Кубке Африки.

Президент Алжирской федерация футбола Валид Сади сообщил, что встретился с Джамелем Бельмади после вылета команды и договорился с ним о расторжении контракта.

Алжир занял последнее место в квартете с с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Он не сумел преодолеть групповой этап второй раз подряд.

Бельмади возглавлял сборную с 2018 года и выиграл с ней Кубок Африки в 2019-м.

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2 комментария
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Честно, не следил за ними, но по именам сборная очень сильная. И в Европе могла бы, казалось, позажигать, но что-то пошло не так.
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парад увольнений в Африке
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