Алжир и тренер Бельмади расторгли контракт. Сборная 2-й раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки
Сборная Алжира осталась без главного тренера после неудачи на Кубке Африки.
Президент Алжирской федерация футбола Валид Сади сообщил, что встретился с Джамелем Бельмади после вылета команды и договорился с ним о расторжении контракта.
Алжир занял последнее место в квартете с с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Он не сумел преодолеть групповой этап второй раз подряд.
Бельмади возглавлял сборную с 2018 года и выиграл с ней Кубок Африки в 2019-м.