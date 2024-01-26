Аньелли о Суперлиге: «Футбол стал бизнесом, но управление им не стало управлением бизнесом. Большинство клубов теряет деньги – либо мы все некомпетентны, либо у системы есть недостатки»

Андреа Аньелли объяснил, что не так с современным футболом, говоря о Суперлиге.

«Дайте нам время. Мы оказались в ситуации b2b/b2c. Нам нужно найти клубы – это элемент b2b (business-to-business, взаимодействие «бизнес – бизнес» – прим. Sports.ru). Без клубов, которые будут участвовать в соревнованиях, мы не сможем добраться до b2c (business-to-consumer, взаимодействие «бизнес – клиент» – прим. Sports.ru), до потребителей.

Футбол превратился из игры в бизнес, но управление им не превратилось в управление бизнесом. Справедливо сказать, что большинство клубов теряет деньги. Так что либо мы все некомпетентны, либо у системы есть недостатки», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью Financial Times.

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии