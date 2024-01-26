Аньелли о Суперлиге: «Футбол стал бизнесом, но управление им не стало управлением бизнесом. Большинство клубов теряет деньги – либо мы все некомпетентны, либо у системы есть недостатки»

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА бизнес Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Андреа Аньелли объяснил, что не так с современным футболом, говоря о Суперлиге.

«Дайте нам время. Мы оказались в ситуации b2b/b2c. Нам нужно найти клубы – это элемент b2b (business-to-business, взаимодействие «бизнес – бизнес» – прим. Sports.ru). Без клубов, которые будут участвовать в соревнованиях, мы не сможем добраться до b2c (business-to-consumer, взаимодействие «бизнес – клиент» – прим. Sports.ru), до потребителей.

Футбол превратился из игры в бизнес, но управление им не превратилось в управление бизнесом. Справедливо сказать, что большинство клубов теряет деньги. Так что либо мы все некомпетентны, либо у системы есть недостатки», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью Financial Times.

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

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9 комментариев
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И это говорит представитель семьи футбольных бизнесменов, или даже дельцов. Он то наверняка всю подноготную знает
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Главное продолжайте играть за копейки УЕФА
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мы все некомпетентны(с)
тащемта, никаких либо

не все, конечно. кто-то больше, кто-то меньше
кто-то вообще Лапорта
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Ответ Е.Р.
Этот чувак официально осужденный мошенник. За 2 десятка лет уже второй по счету в этой коррумпированной организации, у которой хватает наглости называться клубом. И вот этот жулик и вор пытается кого-то поучать как правильно жить. У человека и его ч позволения сказать клуба ни стыда, ни совести нет напрочь. В который раз убеждаюсь в этом.
в жизни не всё так однозначно) никто не безгрешен.
+2
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+1
Ответ Е.Р.
Этот чувак официально осужденный мошенник. За 2 десятка лет уже второй по счету в этой коррумпированной организации, у которой хватает наглости называться клубом. И вот этот жулик и вор пытается кого-то поучать как правильно жить. У человека и его ч позволения сказать клуба ни стыда, ни совести нет напрочь. В который раз убеждаюсь в этом.
Да ладно, а сколько раз другие клубы ходили по лезвию со своими финансами. На Челси бан накладывали, против Сити ведется расследование, Эвертон в этом сезоне наказан, НФ на подходе. В Испании вон недавно Барса со своими историями про рычаги.

И это я только по памяти. Если подключить гугл, так список будет куда длиннее.
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так может не стоит все деньги клуба тратить на зарплаты игроков и тогда все будет пучком.
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И поэтому он пытается перестроить управление на основе кредита на Суперлигу.
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Ответ Е.Р.
Этот чувак официально осужденный мошенник. За 2 десятка лет уже второй по счету в этой коррумпированной организации, у которой хватает наглости называться клубом. И вот этот жулик и вор пытается кого-то поучать как правильно жить. У человека и его ч позволения сказать клуба ни стыда, ни совести нет напрочь. В который раз убеждаюсь в этом.
С чего это он жулик и вор??? он Юве вытащил, это первое...а как ? , знают истину не многие, тем более ты! чтоб так осуждать то, чего на 100% не знаешь.
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