Срок отстранения экс-президента «Юве» Аньелли сокращен на 6 месяцев

Суд сократил срок дисквалификации Андреа Аньелли.

Напомним, бывшего президента « » отстранили от футбола на 2 года за фиктивный прирост капитала. Позднее срок отстранения был продлен еще на 16 месяцев – суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях «Юве» с зарплатами игроков. обжаловал новую дисквалификацию.

Сегодня апелляционный суд Федерации футбола Италии вынес свой вердикт. Срок отстранения Аньелли за дело о махинациях с зарплатами был сокращен до 10 месяцев. Также была снижена сумма штрафа для экс-главы «бьянконери» – с 60 тысяч евро до 40 тысяч.

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