Коновалов расторг контракт с «Рубином» и перешел в хабаровский СКА

Игорь Коновалов покинул «Рубин» и перешел в хабаровский СКА.

Контракт с 27‑летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2023/24.

Как сообщили пресс‑служба « », соглашение с расторгли по обоюдному согласию сторон.

Коновалов выступал за «Рубин» с 2018 года. На его счету 77 матчей за казанский клуб, два гола и шесть голевых передач.

Футболист также играл в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале».

СКА идет 13‑м в таблице Мелбет лиги с 24 очками.