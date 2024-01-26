Коновалов расторг контракт с «Рубином» и перешел в хабаровский СКА

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Первая лига СКА Хабаровск Игорь Коновалов Футбол

Игорь Коновалов покинул «Рубин» и перешел в хабаровский СКА.

Контракт с 27‑летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2023/24.

Как сообщили пресс‑служба «Рубина», соглашение с Коноваловым расторгли по обоюдному согласию сторон.

Коновалов выступал за «Рубин» с 2018 года. На его счету 77 матчей за казанский клуб, два гола и шесть голевых передач.

Футболист также играл в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале».

СКА идет 13‑м в таблице Мелбет Первой лиги с 24 очками.

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2 комментария
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Когда то считался большим талантом
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2 сезона в основе отыграл за Рубин в РПЛ несколько лет назад, сейчас походу совсем не тянет даже на скамейке не захотели оставить.
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