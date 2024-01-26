Коновалов расторг контракт с «Рубином» и перешел в хабаровский СКА
Игорь Коновалов покинул «Рубин» и перешел в хабаровский СКА.
Контракт с 27‑летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2023/24.
Как сообщили пресс‑служба «Рубина», соглашение с Коноваловым расторгли по обоюдному согласию сторон.
Коновалов выступал за «Рубин» с 2018 года. На его счету 77 матчей за казанский клуб, два гола и шесть голевых передач.
Футболист также играл в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале».
СКА идет 13‑м в таблице Мелбет Первой лиги с 24 очками.