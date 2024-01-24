Кононов о «Торпедо»: «Не дадим почивать на лаврах игрокам, которые сейчас на контрактах. Задачи большие, поблажек ни для кого не будет»

Олег Кононов рассказал о целях «Торпедо» на весеннюю часть сезона.

После 20 туров московский клуб набрал 27 очков и занимает 8‑е место в таблице Мелбет Первой лиги.

57-летний специалист на минувшей неделе подписал контракт с «Торпедо» на 2,5 года.

«Не будем ни для кого делать поблажек. Задачи стоят большие, все прекрасно это понимают. Нам нужно серьезно работать.

Тем игрокам, которые сейчас на контрактах, мы не дадим почивать на лаврах», – сказал .