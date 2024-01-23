Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил о желании выиграть Кубок России.

В ноябре петербуржский клуб уступил «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России (0:1). Ответная встреча состоится в марте 2024 года.

– Для вас есть разница, по какому пути идти в Кубке – регионов или РПЛ?

– Конечно, лучше для начала пройти «Динамо» по Пути РПЛ, а дальше как карта ляжет. Пока для нас – черная метка какая‑то. Сколько я в команде, четвертый год спотыкаемся, не получается выиграть. Надо закрыть этот вопросик, – сказал .