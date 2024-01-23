Андрей Мостовой: «Кубок – какая‑то черная метка для «Зенита»: четвертый год спотыкаемся, не получается выиграть. Надо закрыть этот вопросик»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Мостовой Футбол

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил о желании выиграть Кубок России.

В ноябре петербуржский клуб уступил «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России (0:1). Ответная встреча состоится в марте 2024 года.

– Для вас есть разница, по какому пути идти в Кубке – регионов или РПЛ?

– Конечно, лучше для начала пройти «Динамо» по Пути РПЛ, а дальше как карта ляжет. Пока для нас Кубок – черная метка какая‑то. Сколько я в команде, четвертый год спотыкаемся, не получается выиграть. Надо закрыть этот вопросик, – сказал Мостовой

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13 комментариев
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Взять чемпионат и кубок👍🏻
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Если честно, начхать на то, какой будет путь - "путь РПЛ" или "путь регионов". Кубок России сейчас для почти всех клубов РПЛ - это не столько возможность выиграть трофей, сколько возможность дать игровую практику игрокам, не проходящим в стартовый состав. В случае с Зенитом, для меня лично, Кубок России - это возможность попытаться понять, какие сильные качества разглядели селекционеры Зенита, когда подписывали Изидора ))
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Как раз в этом году Зениту лучше сосредоточиться на чемпионате.
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Ответ Циник Петербургский
Если честно, начхать на то, какой будет путь - "путь РПЛ" или "путь регионов". Кубок России сейчас для почти всех клубов РПЛ - это не столько возможность выиграть трофей, сколько возможность дать игровую практику игрокам, не проходящим в стартовый состав. В случае с Зенитом, для меня лично, Кубок России - это возможность попытаться понять, какие сильные качества разглядели селекционеры Зенита, когда подписывали Изидора ))
Аренда Изидора - следствие панических атак после достаточно внезапной продажи Малкома )
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Ответ Джульетта Джульетта
Разменять чемпионство на Кубок России?) Я, как нейтральный болельщик и для Краснодара, и для Питера, возражений не имею
А ведь для кого-то Кубок - предел мечтаний. Праздновуют третий год.
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Ответ Циник Петербургский
Ну, так это сериал. "Лопата N 6" называется. Только подумаешь, что он уже закончился, а тут бац! Новые серии, новые персонажи... ;))
Вызывающие смех и доставляющие радость такие персонажи просто необходимы,😁😁😁
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Хотя бы другой Мостовой для разнообразия)
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Сейчас плачь о кубке в кабинетах услышат и все организуют.
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Ответ -DF-
Аренда Изидора - следствие панических атак после достаточно внезапной продажи Малкома )
Вполне себе версия, да ))
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Ответ Алексей Супонинский
По привичке можно судью купить. Благо у зенита опыт огромный
Дааа,думал таких уже не осталось,ошибался.
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Ответ Дмитрий9779
Дааа,думал таких уже не осталось,ошибался.
Ну, так это сериал. "Лопата N 6" называется. Только подумаешь, что он уже закончился, а тут бац! Новые серии, новые персонажи... ;))
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