Андрей Мостовой: «Кубок – какая‑то черная метка для «Зенита»: четвертый год спотыкаемся, не получается выиграть. Надо закрыть этот вопросик»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил о желании выиграть Кубок России.
В ноябре петербуржский клуб уступил «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России (0:1). Ответная встреча состоится в марте 2024 года.
– Для вас есть разница, по какому пути идти в Кубке – регионов или РПЛ?
– Конечно, лучше для начала пройти «Динамо» по Пути РПЛ, а дальше как карта ляжет. Пока для нас Кубок – черная метка какая‑то. Сколько я в команде, четвертый год спотыкаемся, не получается выиграть. Надо закрыть этот вопросик, – сказал Мостовой.