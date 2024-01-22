Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ, опередив Гиггза. Больше только у Бэрри – 653 против 633
Джеймс Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ.
Полузащитник «Брайтона» принимает участие в игре против «Вулверхэмптона» в рамках 21-го тура чемпионата Англии (0:0, перерыв).
Это 633-я игра Милнера в рамках английской лиги. Бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» вышел на чистое второе место по этому показателю, опередив экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.
Рекорд принадлежит Гарету Бэрри – он провел 653 матча в АПЛ.