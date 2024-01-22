Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ, опередив Гиггза. Больше только у Бэрри – 653 против 633

Теги Райан Гиггз Ливерпуль Джеймс Милнер Гарет Бэрри Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Брайтон Футбол

Джеймс Милнер вышел на чистое 2-е место по числу матчей в АПЛ.

Полузащитник «Брайтона» принимает участие в игре против «Вулверхэмптона» в рамках 21-го тура чемпионата Англии (0:0, перерыв). 

Это 633-я игра Милнера в рамках английской лиги. Бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» вышел на чистое второе место по этому показателю, опередив экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза

Рекорд принадлежит Гарету Бэрри – он провел 653 матча в АПЛ

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глыба!
+32
0
+32
Железный Джеймс
+25
0
+25
Милнер человек из стали
+20
0
+20
Обгонит Барри до следующего нового года, у него контракт с чайками еще на один сезон
+19
0
+19
Даже удивительно оглядываясь назад, что два таких монстра играли вместе
+11
0
+11
Бэрри пора возвращаться.
+9
0
+9
Ответ Кирилл Набухов
Комментарий скрыт
У тебя фамилия говорящая, наверное ты действительно что-то знаешь в этом деле 😏
+6
0
+6
Сдал не многого в последнее время, Мудрики всякие стали обгонять !)
+3
-1
+2
Ответ ta-tosha
Обгонит Барри до следующего нового года, у него контракт с чайками еще на один сезон
хоть бы!
+2
0
+2
Ответ Кирилл Набухов
Ну это никнейм. У меня ещё другой есть, КВАСОВ, тоже говорящий. Но если серьезно, недавно только видел на Ютубе интервью Милнера, где он говорит - строгая диета - это залог его спортивного долголетия. Он очень активно занимается спортом, не бухает и очень правильно питается. К нему никакие травмы из-за этого не прилипают. Про Джеррарда известно, что бухнуть и потанцевать до утра в клубе он мастер был. Опять же, очень обидно, что Милнер доиграет до 40 в АПЛ, а Джеррард уже в 34 был балластом.
Милнер готов был мириться со статусом игрока ротации, а Джеррард нет. Он поэтому и ушёл из Ливерпуля, что сидеть на скамейке не хотел. А вообще Милнер уникум в плане физики.
0
0
0
Ответ Кирилл Набухов
Ну это никнейм. У меня ещё другой есть, КВАСОВ, тоже говорящий. Но если серьезно, недавно только видел на Ютубе интервью Милнера, где он говорит - строгая диета - это залог его спортивного долголетия. Он очень активно занимается спортом, не бухает и очень правильно питается. К нему никакие травмы из-за этого не прилипают. Про Джеррарда известно, что бухнуть и потанцевать до утра в клубе он мастер был. Опять же, очень обидно, что Милнер доиграет до 40 в АПЛ, а Джеррард уже в 34 был балластом.
да в клубах иногда он был но это вроде было в молодости и тоже очень редко
0
0
0
Ответ Усатая Козляра
все три легенды Сити
какой ещё сити Милнер легенда Ливерпуля.
0
0
0
Ответ ta-tosha
Обгонит Барри до следующего нового года, у него контракт с чайками еще на один сезон
Красава
0
0
0
Если побьет рекорд буду называть бесконечный Милнер
0
0
0
«Айрон мэн» (с)
0
0
0
с какого года и сколько лет в разных клубах он играл написать нельзя?
0
0
0
Будет первым 100%
0
0
0
Есть шанс догнать.
0
0
0
до сих пор обидно, что ФСГ не продлили его в любом статусе в Ливерпуле(
+1
-1
0
Трудяга, как один, так и второй.
0
0
0
Легенда
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий