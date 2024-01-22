Медведева провела тренировку с «Динамо» на сборе в Дохе

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева посетила тренировку «Динамо» на сборах в Катаре.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выполняла упражнения с мячом на песке и участвовала в забеге с препятствиями.

Первый тренировочный сбор «Динамо» в Катаре продлится до 25 января. Он завершится матчем против местной «Аль-Вакры».

Фото: t.me/fcdynamo

«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе

52 комментария
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Ждём празднование голов игроками Динамо тройным тулупом. 😁
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Настоящая спортсменка и чемпионка , Женя даже в + 25 и на пляже тренируется , а могла бы просто загорать ) ждём новый контент с тренировок !
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Ответ Чебурашка от Гены
Ждём празднование голов игроками Динамо тройным тулупом. 😁
Хорошая идея, но думаю это будет сальхов
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Ответ Чебурашка от Гены
Ждём празднование голов игроками Динамо тройным тулупом. 😁
Скорее увидите тройной медосальхов)
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Ответ Аленка_76
Не угадали, самые красивые ноги ФК! А уж сколько золота благодаря этим ногам выиграно!
Смельчаку Wiley Fox, который смел только гадости писать анонимно

Вам отвечать-только зря время тратить. Тем более, такое явное оскорбление скоро удалят. А то, что скроют, так это я вам лично гарантирую.
Ядом смотрите, не подавитесь.
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Ответ Елена Спирина
Ждем новые интересные интервью с футболистами и тренерами
Конечно ждём!
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Ответ kovfun-barrios
Тут одна мисс или миссис, написала что это тяжёлые мужские упражнения, давненько я так не ржал, такое мог сказать только человек, ни разу не посещавший тренажёрный зал в своей жизни)) Лишь бы своих прокатчиц возвысить))
А чё возвышать то. Чемпионка мира, европы, России. Двукратная. Поржать над собой можете.
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Ждем новые интересные интервью с футболистами и тренерами
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Молодец Женя, хорошая тренировка! 😍💪
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Ответ Елена Спирина
Ждем новые интересные интервью с футболистами и тренерами
Очень ждем, надеюсь новые выпуски футбольного катания будут
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Ответ Mari Gams
Настоящая спортсменка и чемпионка , Женя даже в + 25 и на пляже тренируется , а могла бы просто загорать ) ждём новый контент с тренировок !
Контент с загаром уже тоже подоспел)
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Ответ kovfun-barrios
Тут одна мисс или миссис, написала что это тяжёлые мужские упражнения, давненько я так не ржал, такое мог сказать только человек, ни разу не посещавший тренажёрный зал в своей жизни)) Лишь бы своих прокатчиц возвысить))
А кто их выполнял, женщины? Футболисты. И вот не надо тут принижать "прокатчиц", их тренировки ничуть не легче.
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Ответ kovfun-barrios
Тут одна мисс или миссис, написала что это тяжёлые мужские упражнения, давненько я так не ржал, такое мог сказать только человек, ни разу не посещавший тренажёрный зал в своей жизни)) Лишь бы своих прокатчиц возвысить))
Хоть где-то посмеялись уже хорошо, смех продлевает жизнь да и грустным быть скучно.
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Ответ Сашуля П
Контент с загаром уже тоже подоспел)
Классные фотографии!
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Ответ hitdinamit
Ну-ну…с какими лицами были они и с каким лицом она…
Футболисты с мужскими, небритыми.
Женя-с девичьим цветущим
🤗
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Ответ hitdinamit
Ну-ну…с какими лицами были они и с каким лицом она…
С каким?
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Ответ kovfun-barrios
Комментарий скрыт
Это не совсем привычная тренировка для фигуристки, поэтому нет ничего смешного
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Ответ девочкитакиедевочки
Комментарий скрыт
А потом ей доломали в ТШТ спину. Ещё пойдем по очевидным фактам или вам, наконец, надоест?)
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Ответ Александр Скворцов
Женя славно поработала и славно отдыхает!
Женя сейчас работает. Хоть и в солнечной стране. Хорошо, хоть после съемок можно заглянуть на пляж)
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Ответ Ярик01
Себе помоги. Это главное в жизни. Тем более явно нуждаешься.
Конечно, помогу. Я у себя всегда на первом месте)
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Ответ Ярик01
Комментарий скрыт
Снимок отличный, спортивный и солнечный. А вам бы слова подбирать получше, да
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Классно ,и отдохнёт и поработает, Евгения. Хороший обмен спортивным опытом 🏆👍🤍💙⛸️
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Тренировка на пляже, непривычно для Жени. Но справилась же.
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Молодец Женя, у неё неплохо получается.
Спасибо Динамо за контент
+11
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Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Нуждающимся нужно помогать, это состраданием зовется
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Ответ kovfun-barrios
Я объясню, что я считаю тяжелейшими мужскими упражнениями. Вот когда женщины начнут на кольцах исполнять движения, как гимнаст Немов, тогда и я ими буду восхищаться, это реально невероятный подвиг для женщины, учитывая, что нужные для этих упражнений мышцы ("крылья"" так называемые, они развить практически не могут), а побегать на дорожке с низкими барьерами( Медведевой не ставили же ту высоту, что на ОИ и для мужчин футболистов, а гораздо ниже) и почеканить мячик для женщины не должно быть сложно, если она не такой же комплекции как Татьяна Тарасова.
Ваш субъективный взгляд на тяжело и мужское имеет место быть) за сим считаю тему исчерпанной)
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Ответ kovfun-barrios
Тут одна мисс или миссис, написала что это тяжёлые мужские упражнения, давненько я так не ржал, такое мог сказать только человек, ни разу не посещавший тренажёрный зал в своей жизни)) Лишь бы своих прокатчиц возвысить))
А хваленые мужчины могут прыгать тройные прыжки на льду или слабо?
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Ответ Чебурашка от Гены
да я только про тулуп и лутц слышал. 😁
Теперь будете знать ещё и Сальхов)
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Ответ Mary
Никогда не надоест
По заветам, так сказать
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Ответ Tacciana
А потом ей доломали в ТШТ спину. Ещё пойдем по очевидным фактам или вам, наконец, надоест?)
Никогда не надоест
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