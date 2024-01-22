Медведева провела тренировку с «Динамо» на сборе в Дохе
Евгения Медведева посетила тренировку «Динамо» на сборах в Катаре.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выполняла упражнения с мячом на песке и участвовала в забеге с препятствиями.
Первый тренировочный сбор «Динамо» в Катаре продлится до 25 января. Он завершится матчем против местной «Аль-Вакры».
Фото: t.me/fcdynamo
«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе
Вам отвечать-только зря время тратить. Тем более, такое явное оскорбление скоро удалят. А то, что скроют, так это я вам лично гарантирую.
Ядом смотрите, не подавитесь.
Женя-с девичьим цветущим
🤗
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