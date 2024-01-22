Медведева провела тренировку с «Динамо» на сборе в Дохе

Евгения Медведева посетила тренировку «Динамо» на сборах в Катаре.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выполняла упражнения с мячом на песке и участвовала в забеге с препятствиями.

Первый тренировочный сбор « » в Катаре продлится до 25 января. Он завершится матчем против местной «Аль-Вакры».

Фото: t.me/fcdynamo

«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе