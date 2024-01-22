Бекхэм выложил видео, где принимает ледяную ванну на улице в одних плавках: «Сегодня 3 градуса – можно горячего шоколада?» Виктория пошутила о позе Дэвида: «Держит руки в тепле»

Виктория Бекхэм пошутила над видео Дэвида в плавках.

Бывший игрок сборной Англии опубликовал видео, на котором он принимает ледяную ванну во дворе своего дома.

«Воскресный уход за собой. Сегодня 3 градуса – идеально для воскресного отдыха. Можно мне горячего шоколада с порцией Nespresso? Извините, Виктория только что попросила о волшебном слове. Пожалуйста», – написал Бекхэм.

Супруга экс-футболиста Виктория ответила на пост.

«Раз ты так вежливо попросил... К тому же, на тебе только белые обтягивающие плавки», – написала Виктория Бекхэм.

Кроме того, жена Дэвида пошутила о том, что тот держит руки у паха: «Держит руки в тепле».

Скриншот: инстаграм