Бекхэм выложил видео, где принимает ледяную ванну на улице в одних плавках: «Сегодня 3 градуса – можно горячего шоколада?» Виктория пошутила о позе Дэвида: «Держит руки в тепле»
Виктория Бекхэм пошутила над видео Дэвида в плавках.
Бывший игрок сборной Англии опубликовал видео, на котором он принимает ледяную ванну во дворе своего дома.
«Воскресный уход за собой. Сегодня 3 градуса – идеально для воскресного отдыха. Можно мне горячего шоколада с порцией Nespresso? Извините, Виктория только что попросила о волшебном слове. Пожалуйста», – написал Бекхэм.
Супруга экс-футболиста Виктория ответила на пост.
«Раз ты так вежливо попросил... К тому же, на тебе только белые обтягивающие плавки», – написала Виктория Бекхэм.
Кроме того, жена Дэвида пошутила о том, что тот держит руки у паха: «Держит руки в тепле».
Скриншот: инстаграм Дэвида Бекхэма