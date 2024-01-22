Бекхэм выложил видео, где принимает ледяную ванну на улице в одних плавках: «Сегодня 3 градуса – можно горячего шоколада?» Виктория пошутила о позе Дэвида: «Держит руки в тепле»

Теги премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм светская хроника соцсети Виктория Бекхэм ахахаха Футбол

Виктория Бекхэм пошутила над видео Дэвида в плавках.

Бывший игрок сборной Англии опубликовал видео, на котором он принимает ледяную ванну во дворе своего дома.

«Воскресный уход за собой. Сегодня 3 градуса – идеально для воскресного отдыха. Можно мне горячего шоколада с порцией Nespresso? Извините, Виктория только что попросила о волшебном слове. Пожалуйста», – написал Бекхэм.

Супруга экс-футболиста Виктория ответила на пост.

«Раз ты так вежливо попросил... К тому же, на тебе только белые обтягивающие плавки», – написала Виктория Бекхэм.

Кроме того, жена Дэвида пошутила о том, что тот держит руки у паха: «Держит руки в тепле».

Скриншот: инстаграм Дэвида Бекхэма

13 комментариев
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Вичка всегда его добротно поджучивает, но он иногда тоже неплохо отвечает. есть видосик, как он Лего собирает в 2 часа ночи, она его стебанула про возраст, так ей сразу такая же ответка прилетела ;)
+7
0
+7
Все мы равны в холодной воде (с)
+4
0
+4
Ответ Alex Miheev
Нас этим не удивишь )
Отопление отключили? Скоро весна, немного потерпеть осталось
+5
-3
+2
Ответ Jesse Boy
Вичка всегда его добротно поджучивает, но он иногда тоже неплохо отвечает. есть видосик, как он Лего собирает в 2 часа ночи, она его стебанула про возраст, так ей сразу такая же ответка прилетела ;)
Подъе####ть друг друга в паре бесценно😁
+2
0
+2
Главное шапку не забыл надеть
+1
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+1
Ответ No Name
Подъе####ть друг друга в паре бесценно😁
;DD для всего остального есть МастерКард
+1
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неплохая иордань
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на главной закрепите епт
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минус три, совсем не крещенские купания
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Думаю вредно для здоровья, это стресс, мозг можеть готово, но для организма плохо..
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