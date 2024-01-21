У Гримальдо 7 голов и 8 ассистов в 18 матчах Бундеслиги. «Байер» подписал экс-защитника «Бенфики» бесплатно

Теги Байер бундеслига Германия Алекс Гримальдо Футбол

Алекс Гримальдо забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 18 играх текущего сезона Бундеслиги.

В мае прошлого года «Байер» подписал бывшего левого защитника «Бенфики» свободным агентом.

Накануне Гримальди отдал два результативных паса в матче с «РБ Лейпциг» (3:2), в том числе поучаствовав в победном голе на 91-й минуте.

Подробнее статистика 28-летнего испанца – здесь.

Двойной камбэк «Байера» c победным на 91-й – чемпионский? После красотищи Хави Симонса за «Лейпциг»

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36 комментариев
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Похлеще некоторых нападающих
+67
-1
+66
Вот что значит найти свою команду и хорошего тренера . Молодец продолжай в том же духе .
+46
-2
+44
Ответ ljolik888
Вот что значит найти свою команду и хорошего тренера . Молодец продолжай в том же духе .
Ну гладя на статистику у парня никогда не было проблем с результативностью на поле. А дело лишь в Бенфике, которая не смогла удержать такого игрока или продать в прошлом году
+32
-1
+31
Ответ Александр Хроменков
Похлеще некоторых нападающих
Хочется съязвить про ценник и выхлоп всей атакующей группы МЮ
+33
-2
+31
Ответ dr. cage
В этом плане меня сейчас удивляет Джака.. Сколько ни смотрел его игр за Арсенал - сплошь рукалицо.. Неуклюжий, грубый, слабооснащенный, не понимающий темп игры.. Постоянно привозил и улалялся. Просто недоразумение. А в Байере уже несколько матчей он прям тащит.. Будто Хаби Алонсо в него часть своих навыков прошил.. Действует чётко, дирижирует, не борщит..
Это возрождение он при Артете ещё начал, последние пару лет был лидером Арсенала.
+18
-1
+17
Ответ ljolik888
Вот что значит найти свою команду и хорошего тренера . Молодец продолжай в том же духе .
В этом плане меня сейчас удивляет Джака..

Сколько ни смотрел его игр за Арсенал - сплошь рукалицо.. Неуклюжий, грубый, слабооснащенный, не понимающий темп игры.. Постоянно привозил и улалялся. Просто недоразумение.

А в Байере уже несколько матчей он прям тащит.. Будто Хаби Алонсо в него часть своих навыков прошил.. Действует чётко, дирижирует, не борщит..
+18
-4
+14
Ответ dr. cage
В этом плане меня сейчас удивляет Джака.. Сколько ни смотрел его игр за Арсенал - сплошь рукалицо.. Неуклюжий, грубый, слабооснащенный, не понимающий темп игры.. Постоянно привозил и улалялся. Просто недоразумение. А в Байере уже несколько матчей он прям тащит.. Будто Хаби Алонсо в него часть своих навыков прошил.. Действует чётко, дирижирует, не борщит..
Свой последний сезон в Арсенале он тоже сильно провел, похоже испанцы знают, как найти к нему подход, позиция, система
+12
0
+12
Ответ Михо
Вместе с Фримпонгом лучшие крайние защитники Бундеслиги, особенно в атаке, как ни странно😃 на этих крыльях Байер просто вылетает в атаку. Почему его не приглашают в сборную загадка
Защитники довольно условные, фактически полузащитники скорее
+10
0
+10
Ответ Не уверен!!
Скорее худшее решение как руководство Бенфике, которое не смогла его продать и он ушёл бесплатно. Так и Барселоны, которая почему не захотела подписать своего воспитанника, который мечтал играл за этот клуб. Но думаю в Барселону он все таки уйдёт в конце сезона попросит продать за копейки, или в конце контракта...
ну да, конечно, так и попросит, продайте говорит меня за копейки)
Это ж Барселона, а лучше доплатите.
+8
0
+8
Ответ Стахович
Лучший трансфер лета после Беллингема
Скорее беллингема и Кейна
+8
-1
+7
Вместе с Фримпонгом лучшие крайние защитники Бундеслиги, особенно в атаке, как ни странно😃 на этих крыльях Байер просто вылетает в атаку. Почему его не приглашают в сборную загадка
+5
0
+5
Воспитанник Барселоны у которого закончился контракт в тоже время что и у Альбы.
+4
0
+4
Лучший трансфер лета после Беллингема
+6
-4
+2
Ответ Maricone
что ниже в Бундеслиге и в частности в Байере?..
Ну посмотрите на среднее время между получением мяча и попыткой отбора соперником, например. Не видел такой статы по клубам, но по чемпионатам она была. В АПЛ самое маленькое время.
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Ответ Maricone
советую посмотреть статистику Байера, к примеру
А причем тут байер? Эта статистика определяется средним уровнем соперников. Поставь условно байер в АПЛ и у команды она просядет, поставь в чемпионат Голландии и она станет еще лучше.
+1
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Ответ Не уверен!!
Ну гладя на статистику у парня никогда не было проблем с результативностью на поле. А дело лишь в Бенфике, которая не смогла удержать такого игрока или продать в прошлом году
Зато Байер хорошенько заработает)
0
0
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Ответ 2vdhrvmmzf
Защитники довольно условные, фактически полузащитники скорее
латерали
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Ответ Гуру Ёптыть
Воспитанник Барселоны у которого закончился контракт в тоже время что и у Альбы.
У Альбы контракт не заканчивался, был до 2024. Барса хотела снизить ему ЗП, Альба не хотел сидеть в запасе. Вот и обоюдно прекратили.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Удивлен, что этого парня ТОПы не забрали из Бенфики, еще и фриагентом. Очевидно же было, что игрок толковый.
На момент окна ему уже 27 было, топовые клубы обычно игроков на такие позиции старше 25 стараются не подбирать.

Хотя зря, много кому он бы реально пригодился.
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Ответ Leverkusenez
ну да, конечно, так и попросит, продайте говорит меня за копейки) Это ж Барселона, а лучше доплатите.
Ну все игроки, которые сейчас в Барсу переходили именно так и делали, Обама вообще бесплатно пришёл
0
0
0
Ответ Не уверен!!
Скорее худшее решение как руководство Бенфике, которое не смогла его продать и он ушёл бесплатно. Так и Барселоны, которая почему не захотела подписать своего воспитанника, который мечтал играл за этот клуб. Но думаю в Барселону он все таки уйдёт в конце сезона попросит продать за копейки, или в конце контракта...
На протяжении последних лет путь в основу Барсы был закрыт из-за крутого Альбы.
А этим летом из-за глупой веры в Бальде.
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А почему контракт не продлили?
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Лапорта где в этот момент был?
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Гениальдо
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Великолепнейшее приобретение.
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Удивлен, что этого парня ТОПы не забрали из Бенфики, еще и фриагентом. Очевидно же было, что игрок толковый.
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Рекорд среди защитников.
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