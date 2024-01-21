У Гримальдо 7 голов и 8 ассистов в 18 матчах Бундеслиги. «Байер» подписал экс-защитника «Бенфики» бесплатно
Алекс Гримальдо забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 18 играх текущего сезона Бундеслиги.
В мае прошлого года «Байер» подписал бывшего левого защитника «Бенфики» свободным агентом.
Накануне Гримальди отдал два результативных паса в матче с «РБ Лейпциг» (3:2), в том числе поучаствовав в победном голе на 91-й минуте.
Подробнее статистика 28-летнего испанца – здесь.
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Сколько ни смотрел его игр за Арсенал - сплошь рукалицо.. Неуклюжий, грубый, слабооснащенный, не понимающий темп игры.. Постоянно привозил и улалялся. Просто недоразумение.
А в Байере уже несколько матчей он прям тащит.. Будто Хаби Алонсо в него часть своих навыков прошил.. Действует чётко, дирижирует, не борщит..
Это ж Барселона, а лучше доплатите.
Хотя зря, много кому он бы реально пригодился.
А этим летом из-за глупой веры в Бальде.