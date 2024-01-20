«В «Зените» грамотные люди, а в «Спартаке» каждый год мышиная возня. Выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное». Канчельскис о клубах РПЛ

Андрей Канчельскис поставил менеджмент «Зенита» в пример «Спартаку».

«В « » работают грамотные люди – с этим никто спорить не будет, поэтому бразильцы туда едут! Все максимально просто: грамотные люди приносят результат. Все просто и гениально, но [в « »] не хотят по-простому, а выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное.

Правильный менеджмент выстраивать надо «Спартаку» – в этом нет ничего сложно. В красно-белом клубе каждый год машинная возня: убирают всех и непонятно кого приглашают. А в клубе из Санкт-Петербурга, повторюсь, работают грамотно. Все очевидно и легко», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».