«В «Зените» грамотные люди, а в «Спартаке» каждый год мышиная возня. Выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное». Канчельскис о клубах РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис поставил менеджмент «Зенита» в пример «Спартаку».

«В «Зените» работают грамотные люди – с этим никто спорить не будет, поэтому бразильцы туда едут! Все максимально просто: грамотные люди приносят результат. Все просто и гениально, но [в «Спартаке»] не хотят по-простому, а выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное.

Правильный менеджмент выстраивать надо «Спартаку» – в этом нет ничего сложно. В красно-белом клубе каждый год машинная возня: убирают всех и непонятно кого приглашают. А в клубе из Санкт-Петербурга, повторюсь, работают грамотно. Все очевидно и легко», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев
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Жду комментарий, что и Канчельскис за газпромовское бабло всё это говорит.
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Главное что все зарабатывают хорошие деньги. Спартак это кормушка для для очень многих бездарей.
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Ответ Владимир Смирнов
Газпром головного мозга
Что бромантановые борщи и товар Промеса с людьми делают...
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Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Вполне возможно, менеджмент Зенита и грамотнее, но раз есть игроки, которые приходят в Спартак, значит, менеджмент красно-белых тоже нужен.
Менеджмент ведь нельзя просто вырвать из всей жизни клуба. Я вижу это так: имеет значение в целом менталитет, климат команды. И в каждой он - разный, свой. Сколько их в лиге, столько менталитетов, менеджментов и характеров.
Если будет больше двух десятков одинаковых «менеджментов Зенита» - кто это будет смотреть? В чем драма тогда?
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Ничего сложного выстроить менеджмент? Правда, Андрей? А чего сам до сих пор не выстроил ни в одном месте? Да уж, если вы бездомный, просто купите дом, ага.
Тем более, что у Спартака сейчас менеджмент почти полностью сменился, довольно рано делать даже промежуточные выводы
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Может хватит, спрашивать человека который не помнит за кого он играл? Сидит на диване и рассуждает кто правильный а кто нет
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Ответ Жорег Борщофф
Жду комментарий, что и Канчельскис за газпромовское бабло всё это говорит.
Вы - прям-таки провидец! 😂 Как догадались, что такое напишут?
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Ответ Жорег Борщофф
Жду комментарий, что и Канчельскис за газпромовское бабло всё это говорит.
Канчельскис "по любви". Он абсолютно безвозмездно годами поливает Спартак))

Мостовой хоть о чëм-то мечтает. А этот просто спивается и тонет в своей желчи...
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Ответ Антимосковский
все бы хорошо, только мы сравниваем менеджменты на народные деньги, считай развлекаются за чужой счет, и да, если сами по себе эти растраты преступны, то растраты спартаковской пилорамы преступны вдвойне.
"Спартаковская пилорама" пилит деньги Лукойла. А Лукойл частная компания, от отличии от Газика. Ну это так, к слову пришлось.
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Ответ brno2020
"Спартаковская пилорама" пилит деньги Лукойла. А Лукойл частная компания, от отличии от Газика. Ну это так, к слову пришлось.
Правда правда ? Вот прямо частная ?
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