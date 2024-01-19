Сборная Австралии – Сборная Узбекистана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 23 января
Во вторник, 23 января, сыграют сборная Австралии и сборная Узбекистана в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Аль-Джануб».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Австралии – сборная Узбекистана
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Сборная Австралии: все новости
Сборная Узбекистана: все новости
Кубок Азии по футболу: все новости