Сборная Австралии – Сборная Узбекистана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 23 января

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Во вторник, 23 января, сыграют сборная Австралии и сборная Узбекистана в рамках Кубка Азии по футболу.

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Во сколько играют сборная Австралии – сборная Узбекистана

  • Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Сборная Узбекистана: все новости

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Прогноз на матч Австралия – Узбекистан

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