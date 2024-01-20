«Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн» в гостях – 4:0! Мален сделал дубль
Дортмундская «Боруссия» разнесла в гостях «Кельн» (4:0) в 18-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в матче сделал Дониэлл Мален, еще по голу в составе «Боруссии» забили Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко.
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Кельн –
Швэбе, Карстенсен (Шмитц, 87), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Любичич (Алиду, 62), Майна (Диль, 62), Мартель, Хусейнбашич, Кайнц (Кристенсен, 74), Тильманн (Адамян, 87).
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Боруссия Д –
Кобель, Менье, Зюле (Бланк, 46), Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 66), Озджан (Рейна, 74), Мален, Санчо (Байно-Гиттенс, 66), Фюллькруг (Мукоко, 74).
Удачи Шмелям!