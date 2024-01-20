«Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн» в гостях – 4:0! Мален сделал дубль

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кельн Никлас Фюллькруг Дониэлл Мален Юссуфа Мукоко онлайны Футбол

Дортмундская «Боруссия» разнесла в гостях «Кельн» (4:0) в 18-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Дониэлл Мален, еще по голу в составе «Боруссии» забили Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко.

Кельн – Боруссия Д 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
20 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Мален, 0:2 – 58, пенальти Фюллькруг, 0:3 – 61 Мален, 0:4 – 90 Мукоко.
КельнШвэбе, Карстенсен (Шмитц, 87), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Любичич (Алиду, 62), Майна (Диль, 62), Мартель, Хусейнбашич, Кайнц (Кристенсен, 74), Тильманн (Адамян, 87).
Боруссия ДКобель, Менье, Зюле (Бланк, 46), Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 66), Озджан (Рейна, 74), Мален, Санчо (Байно-Гиттенс, 66), Фюллькруг (Мукоко, 74).
Предупреждения:
Озджан (27), Шабо (76), Матсен (82), Тильманн (85).

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6 комментариев
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За Дортмунд!
Удачи Шмелям!
+2
0
+2
Дортмунд зимой укрепился, надеюсь, что станут увереннее и сильнее
+1
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Вперёд Шмели!!!
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ну что, как там у Санчо дела?
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Красавцы!!! С победой!!!
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Ответ Under
ну что, как там у Санчо дела?
пенку заработал, но в целом не очень сегодня сыграл
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