Перишич арендован «Хайдуком» у «Тоттенхэма». Хавбек подпишет контракт с клубом из Сплита как свободный агент летом
Иван Перишич вернулся в «Хайдук» спустя почти 18 лет.
Полузащитник арендован у «Тоттенхэма» до конца этого сезона.
Также футболист и хорватский клуб договорились о том, что продолжат сотрудничество в следующем сезоне.
По всей видимости, Перишич подпишет с командой из Сплита контракт в качестве свободного агента, поскольку срок его договора со «шпорами» истекает летом 2024-го.
Иван занимался в академии «Хайдука» до 2006 года. За основную команду он не сыграл ни разу.
В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в АПЛ. Сейчас он восстанавливается от тяжелой травмы колена.
Подробно со статистикой Перишича можно ознакомиться здесь.
Фото: hajduk.hr
Перишич всегда же был электричкой и много работы выполнял.