Перишич арендован «Хайдуком» у «Тоттенхэма». Хавбек подпишет контракт с клубом из Сплита как свободный агент летом

Иван Перишич вернулся в «Хайдук» спустя почти 18 лет.

Полузащитник арендован у « » до конца этого сезона.

Также футболист и хорватский клуб договорились о том, что продолжат сотрудничество в следующем сезоне.

По всей видимости, Перишич подпишет с командой из Сплита контракт в качестве свободного агента, поскольку срок его договора со «шпорами» истекает летом 2024-го.

занимался в академии « » до 2006 года. За основную команду он не сыграл ни разу.

В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в . Сейчас он восстанавливается от тяжелой травмы колена.

Подробно со статистикой Перишича можно ознакомиться здесь.

Фото: hajduk.hr