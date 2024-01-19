Перишич арендован «Хайдуком» у «Тоттенхэма». Хавбек подпишет контракт с клубом из Сплита как свободный агент летом

Теги премьер-лига Англия высшая лига Хорватия Хайдук трансферы Тоттенхэм Иван Перишич Футбол

Иван Перишич вернулся в «Хайдук» спустя почти 18 лет.

Полузащитник арендован у «Тоттенхэма» до конца этого сезона.

Также футболист и хорватский клуб договорились о том, что продолжат сотрудничество в следующем сезоне.

По всей видимости, Перишич подпишет с командой из Сплита контракт в качестве свободного агента, поскольку срок его договора со «шпорами» истекает летом 2024-го.

Иван занимался в академии «Хайдука» до 2006 года. За основную команду он не сыграл ни разу.

В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в АПЛ. Сейчас он восстанавливается от тяжелой травмы колена.

Подробно со статистикой Перишича можно ознакомиться здесь.

Фото: hajduk.hr

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красивая история!
+21
-2
+19
Нежданчик конечно.
Перишич всегда же был электричкой и много работы выполнял.
+6
-1
+5
Калинич, Перишич, Ливая неплохой составчик
+3
0
+3
Трудяга Иван!
+1
0
+1
Ответ LaffyTaffy
Нежданчик конечно. Перишич всегда же был электричкой и много работы выполнял.
С лета эти разговоры. Уровень Тоттенхэмах не тянет, а заканчивать рановато, вот и вернулся на родину. Хайдук за ним приходил еще в сентябре с расчетом на трансфер зимой.
+2
-1
+1
Не потянул запросы Постекоглу, да и сложно выиграть место в старте при Порро и Удоджи.
0
0
0
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Не потянул запросы Постекоглу, да и сложно выиграть место в старте при Порро и Удоджи.
Он порвал крестообразную связку в начале сезона. Но когда он выходил со скамейки, он был очень хорош и полезен. Я уверен, если бы не травма, то Постекоглу дальше бы его выпускал его на поле. И да, он не исполнял роль Фулбэка. скорее он был вингером).
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий