«Моуринью сказал Оби Микелу: «Ты играешь, как херов слон». И показал хобот. Карвалью он сказал: «Ты гребаное дерьмо». Джо Коул о том, как тренер называл своих игроков

Теги Челси Жозе Моуринью Рикарду Карвалью Джон Оби Микел Джо Коул премьер-лига Англия брань контент Футбол

Джо Коул рассказал, как Жозе Моуринью назвал слоном Джона Оби Микела в «Челси».

«Джон Оби Микел был его любимчиком, и я лишь один раз слышал, когда Жозе кричал на Джона. Он нравился Жозе. У нас был товарищеский матч против «Рейнджерс», никто из нас хорошо не играл, а Жозе злился.

Я находился рядом с ним, и Жозе сказал: «Джон, Джон, ты играешь, как херов слон». И показал хобот. Я засмеялся.

Рикарду Карвалью тоже был его любимчиком, он брал его с собой повсюду и любил его, но я не знаю, почему он решил его критиковать. Иногда причин для критики не было. Он не играл плохо более двух матчей, почти не допускал ошибок.

Жозе сказал Рикки: «Ты гребаное дерьмо. Я не буду тебя ставить. Я поставлю Терри, потом Галласа. Потом Роберта Хута, потом молодого парня Стива Уотта. Если я их не поставлю, выйдет китмэн. Я не буду тебя ставить».

Я смеюсь, когда происходят подобные вещи», – сказал бывший игрок «Челси» Джо Коул в подкате The Obi One Podcast.

25 комментариев
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" и показал хобот ’ - звучит как то двусмысленно )
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легендарная личность
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В подкате)) интересно это правда такая молния, что времени на вычитку нет?
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А теперь попробуй сказать такое современным игрокам по типу Винисиуса, там начнётся срач на весь мир, потому то Моуринью и разучился работать с игроками.
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На фоне таких, безусловно правдивых, воспоминаний начинаешь понимать до чего скучны другие звездные тренеры...
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Наш слоняра ✊🏻✊🏻✊🏻
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Ответ savik-A.M.
" и показал хобот ’ - звучит как то двусмысленно )
Жозе: Джон, хочешь покажу одноухого слона? Вот ухо (выворачивает карман спортивок), а вот хобот! 👇
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в этом и проблема Жозе, что раньше игроки знали, что тренер это вершина и не обижались. а боролись за место в составе. а сейчас нытик и агенты....
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Если поменять местами слова, выйдет смешнее... И актуальнее.
Только тогда Жезе надо было бы показывать не хобот.
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Открыт новый персонаж "Херов слов"
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Ответ savik-A.M.
" и показал хобот ’ - звучит как то двусмысленно )
да не просто показал...
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жозе, конечно, суперартистичный)
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«Показал хобот», заголовок имба
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Скоро увидим новость - Слон, которого показал Моуриньо, где он сейчас?))
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Ответ oka79410
легендарная личность
Без него будет скучно.
Невольно болею за его команды.
Хочется, что бы Жозе оказался в команде, которая даст ему нужных игроков на трансферном рынке, а не как это было последнее десятилетие.
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Если бы Жозе не было, его надо было придумать!
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Высокие отношения БЫЛИ.
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Моуринью: Оби - наш слон!
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может быть слон?)
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Бедный слов
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Ответ Меган Лайф
В подкате)) интересно это правда такая молния, что времени на вычитку нет?
Не, просто модно стало с одной стороны называть себя молодым журналистом, постоделом и тд, а с другой быть невнимательным, ленивым и безграмотным. Этим иногда даже гордятся. Вот этот Никита с саркастической фамилией "Надёжин" из таких.
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Ответ Меган Лайф
В подкате)) интересно это правда такая молния, что времени на вычитку нет?
Ну может там правила такие, рассказывать уморительные истории, но в подкатах.
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