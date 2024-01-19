«Моуринью сказал Оби Микелу: «Ты играешь, как херов слон». И показал хобот. Карвалью он сказал: «Ты гребаное дерьмо». Джо Коул о том, как тренер называл своих игроков

Джо Коул рассказал, как Жозе Моуринью назвал слоном Джона Оби Микела в «Челси».

« был его любимчиком, и я лишь один раз слышал, когда кричал на Джона. Он нравился Жозе. У нас был товарищеский матч против «Рейнджерс», никто из нас хорошо не играл, а Жозе злился.

Я находился рядом с ним, и Жозе сказал: «Джон, Джон, ты играешь, как херов слон». И показал хобот. Я засмеялся.

тоже был его любимчиком, он брал его с собой повсюду и любил его, но я не знаю, почему он решил его критиковать. Иногда причин для критики не было. Он не играл плохо более двух матчей, почти не допускал ошибок.

Жозе сказал Рикки: «Ты гребаное дерьмо. Я не буду тебя ставить. Я поставлю Терри, потом Галласа. Потом Роберта Хута, потом молодого парня Стива Уотта. Если я их не поставлю, выйдет китмэн. Я не буду тебя ставить».

Я смеюсь, когда происходят подобные вещи», – сказал бывший игрок « » в подкате The Obi One Podcast.