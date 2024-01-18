«Реал» – «Альмерия» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 21.01.2024, Примера

В воскресенье, 21 января, «Реал» на своем поле сыграет с «Альмерией». Игра состоится в рамках 21 тура розыгрыша чемпионата Испании по футболу сезона 2023/2024. Встречу проведут в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а игра начнется в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки на игру:

победа «Реала» – 1.17;

ТБ 2.5 – 1.27:

ОЗ нет – 1.88.

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Реал»борется с «Жироной» за лидерство в чемпионате страны – иронично, но «Альмерия» слегка облегчила команде Анчелотти задачу, в прошлом туре отобрав очки у «Жироны», теперь все в руках команды из Мадрида.

Гости готовятся к переходу в Сегунду. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и если сохранит текущую динамику выступления, то рискует так и закончить сезон без побед в высшей лиге. Наш прогноз на матч «Реал» – «Альмерия» поможет сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

«Реал»

Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. «Реал» на один балл отстает от лидирующей «Жироны», впрочем, у подопечных Анчелотти, в отличие от лидера чемпионата страны только 19 сыгранных матчей – «Жирона» провела 20 игр. «Реал» выиграл 15 матчей национального первенства, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Отметим, «сливочные» забили 40 голов – это второй результат в лиге, дела лучше обстоят только у «Жироны», а пропустили мадридцы 11 голов – это лучший результат в лиге.

Отметим, в последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

18.01.24 «Атлетико» – «Реал» 4:2;

14.01.24 «Реал» – «Барселона» 4:1;

10.01.24 «Реал» – «Атлетико» 5:3;

06.01.24 «Арандина» – «Реал» 1:3;

03.01.24 «Реал» – «Мальорка» 1:0;

21.12.23 «Алавес» – «Реал» 0:1;

17.12.23 «Реал» – «Вильярреал» 4:1;

12.12.23 «Унион» – «Реал» 2:3;

09.12.23 «Бетис» – «Реал» 1:3;

02.12.23 «Реал» – «Гранада» 2:0.

Приводим подробную статистику выступления команды в последних десяти матчах:

80% (8) – победы;

10% (1) – ничьи;

10% (1) – поражение;

26 – забито голов;

13 – пропущено голов;

2.60– забито голов за игру;

1.30 – пропущено голов за игру;

30% (3) – сухие матчи;

70% (7) – обе забьют;

16.50 – удары;

8.20 – удары (соперник);

6.80 – удары в створ;

4.00 – удары в створ (соперник);

63.50 – владение;

36.50 – владение (соперник);

7.50 – угловые;

2.70 – угловые (соперник);

9.50 – нарушения;

14.80 – нарушения (соперник);

1.60 – офсайды;

1.40 – офсайды (соперник);

1.90 – желтые карточки;

2.60 – желтые карточки (соперник);

0.10 – красные карточки;

0.10 – красные карточки (соперник).

Команде в предстоящей встрече из–за травм не помогут Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба – у футболистов диагностирован разрыв крестообразной связки, а из–за травмы подколенного сухожилия не сыграет Лукас Васкес.

Лучший бомбардир команды – Джуд Беллингем. Англичанин наколотил 17 голов в 25 матчах. Отметим, все голы футболист забил «с игры». На втором месте – Родриго с 12 голами в 29 поединках, а на третьей строчке идет Хоселу с 11 голами в 28 поединках, отметим, один гол из общего числа Хоселу забил с одиннадцатиметровой отметки.

Джуд Беллингем не только лидер по голам, но и лучший распасовщик команды. Англичанин в 25 матчах «сливочных» отдал семь ассистов, столько же у Родриго, но бразилец провел 29 игр, а на третьей строчке ветеран команды – Тони Кроос с шестью ассистами в 27 поединках.

Отметим, в последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Приводим подробную статистику выступления команды в последних десяти матчах:

Вероятный состав «Реала» на матч с «Альмерией»:

Лунин Андрей;

Карвахаль Даниэль;

Рюдигер Антонио;

Начо Фернандес;

Менди Ферлан;

Вальверде Федерико;

Камавинга Эдуардо;

Модрич Лука;

Беллингем Джуд;

Родриго;

Винисиус Жуниор.

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«Альмерия»

Команда Гаиски Гаритано, похоже, уже потеряла шансы на сохранение прописки в элите испанского футбола. Команда в 20 матчах национального первенства шесть раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Забила «Альмерия» 19 голов, а пропустила 43 мяча – это худшие показатели в лиге. Отметим, в активе «Альмерии» только шесть очков, а отставание от идущей на 17 месте «Севильи» составляет солидные десять очков.

В последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

14.01.24 «Альмерия» – «Жирона» 0:0;

04.01.24 «Осасуна» – «Альмерия» 1:0;

20.12.23 «Барселона» – «Альмерия» 3:2;

17.12.23 «Альмерия» – «Мальорка» 0:0;

10.12.23 «Атлетико» – «Альмерия» 2:1;

06.12.23 «Барбастро» – «Альмерия» 1:0;

03.12.23 «Альмерия» – «Бетис» 0:0;

25.11.23 «Хетафе» – «Альмерия» 2:1;

11.11.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» 1:3;

05.11.23 «Алавес» – «Альмерия»: 1:0.

Приводим подробную статистику выступления команды в последних десяти матчах:

0 – побед;

3 (30%) – ничьи;

7 (70%) – поражений;

5 – забито голов;

13 – пропущено голов;

0.50 – забито голов за игру;

1.30 – пропущено голов за игру;

3 (30%) – сухие матчи;

4 (40%) – обе забьют;

11.90 – ударов;

15.30 – ударов (соперник);

3.70 – ударов в створ;

4.00 – ударов в створ (соперник);

48.50 – владение;

51.50 – владение (соперник);

5.20 – угловых;

5.70 – угловых (соперник);

11.70 – нарушений;

13.70 – нарушений (соперник);

2.50 – офсайдов;

2.00 – офсайдов (соперник);

2.30 – желтых карточек;

2.60 – желтых карточек (соперник);

0 – красных карточек;

0.20 – красных карточек (соперник).

«Альмерии» в матче с «Реалом» из–за дисквалификации не поможет Луис Суарес, а также Ибраима Коне – форвард залечивает травму лодыжки.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Серхио Аррибас. Испанец забил с игры 5 голов в 22 матчах, на втором месте Луис Суарес с четырьмя голами в 9 играх, один гол футболист забил с пенальти. На третьей строчке Лео Баптистан с четырьмя голами в 19 поединках.

По четыре ассиста отдали Лукас Робертоне и Ларги Рамазани, аргентинцу понадобилось провести 17 матчей, а бельгийцу 22 игры. Они и занимают первое и второе места в споре ассистентов команды. На третьей строчке идет Серхио Аррибас с двумя ассистами в 22 матчах.

Вероятный состав «Альмерии» на поединок с «Реалом»:

Максимиану Луиш;

Монтес Сесар;

Гонсалес Эдгар;

Брандарис Хуан;

Пубиль Марк;

Акиеме Серхио;

Аррибас Серхио;

Робертоне Лукас;

Лопи Дион;

Эмбарба Адриан;

Баптистао Лео.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Реал» – «Альмерия»

История противостояния команд насчитывает 15 матчей, в которых «Реал» выигрывал в 12 встречах, «Альмерия» праздновала победу в одной игре. «Реал» забил 47 голов, «Альмерия» ответила 14 мячами. Крупнейшая победа «Реала» закончилась со счетом 8:1, «Альмерия» выигрывала «сливочных» со счетом 2:0. К слову, в истории противостояния команд были зафиксированы две ничьи со счетом 1:1. Пять последних очных встреч «Реала» и «Альмерии»:

19.08.23 «Альмерия» – «Реал» 1:3;

29.04.23 «Реал» – «Альмерия» 4:2;

14.08.22 «Альмерия» – «Реал» 1:2;

29.04.15 «Реал» – «Альмерия» 3:0;

12.12.14 «Альмерия» – «Реал» 1:4.

«Альмерия» вновь играет против одного из лидеров национального первенства. В прошлом туре команда преподнесла своим фанатам сюрприз, отобрав очки у лидирующей «Жироны». Впрочем, после первого круга «Альмерии» вряд ли что–то нужно – команда уже мыслями в Сегунде.

Однако предположим, что «Альмерия» преподнесет сюрприз во второй части розыгрыша Примеры, но явно не в матче с «Реалом» – южане явно неспособны выдавать два результативным матча подряд, к тому же против лидеров чемпионата.

Что касается очных встреч с «Реалом», то статистика говорит не в пользу «Альмерии» – южане выигрывали «бланкос» в далеком 2008 году. Что же касается «Реала», то «сливочные» в матче против «Барселоны» в Суперкубке Испании показали свой потенциал, да, команда затем проиграла «Атлетико» в Кубке Испании, но все–таки у «матрасников» класс явно выше, чем у предстоящего соперника команды Анчелотти. На наш взгляд, у «Альмерии» нет шансов в этом матче.

Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «Реала» маленький коэффициент – 1.17, ничья оценена в 9.40, а победа «Альмерии» – в 18.00. Предположим, что «Реал» выиграет этот матч с комфортным для себя счетом, а также сохранит свои ворота в неприкосновенности.

Наши варианты ставок:

победа «Реала» – 1.17;

ТБ 2.5 – 1.27:

ОЗ нет – 1.88.

Где смотреть матч Реал – Альмерия

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