Бетис — Барселона: прогноз на матч 21 января 2024, Чемпионат Испании

21 января в Севилье состоится матч 21 тура Чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Барселоне» ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих турах, чтобы остаться в гонке за трофей и не отпустить лидеров еще на более комфортный гандикап баллов, поэтому в этой встрече они будут максимально заряжены на успех. «Бетис» совсем недавно смог отнять очки сразу у трех команд, которые находятся в ТОП-6, а в 2 из них они сыграли вничью с двумя лидерами чемпионата. Но следом в матчах с более скромными клубами они потерпели неудачу. Получится ли у очередного претендента на трофей отобрать очки, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да).

Бетис

Подопечные Мануэля Пеллегрини в текущем сезоне Ла Лиги показывают дял себя неплохие результаты и в полной мере претендую на зону еврокубков по завершению сезона. Но пока что они еще не в заветной шестерке и лишь на 7 строчке в таблице, но до шестого «Реала С» отставание всего в 1 очко. К тому же всего в 3 очках отставания от «Бетиса» и «Валенсия» с «Лас-Пальмас» и вся борьба за заветные места еще впереди. «Бетис» в сыгранных 20 турах Ла Лиги набрал 31 балл, проиграв всего 3 встречи, но при этом у них очень много ничейных результатов (10) и всего 7 побед. Они показывают неплохую игру в обороне и пропустили 20 мячей, что является третьим показателем в чемпионате. Но вот в атаке не все так гладко и 22 гола – это скромный 11 результат в Примере. Лучшим голеадором команды является Виллиан Жозе, на счету которого 6 мячей.

«Бетис» в последних 5 турах Примеры лишь 1 раз одержал победу, при этом трижды сыграл вничью и 1 раз уступил. Сначала был ничейный результат в домашнем матче с мадридским «Реалом» (1:1), где обе команды показали примерно равную игру и на гол мадридцев в начале второго тайма, севильцы быстро ответили своим точным ударом. Следом была трудовая ничья с «Реал Сосьедад» (0:0), где обе команды имели несколько хороших моментов для взятия ворот, но распечатать их сетку не удалось.

В 18 туре «Бетис» разошелся в домашнем матче в мировую с лидером чемпионата «Жироной» (1:1). Севильцы пропустили первыми на 39 минуте матча, но в конце игры не отпустили руки, за что их судьба и вознаградила голом на 88 минуте матча и принесла 1 очко в копилку. Автором этого мяча стал Песселья, забивший с передачи Карвалью.

В следующем туре севильцы обидно уступили «Сельте» (1:2), где забили первыми уже на 6 минуте матча после гола Руибаля Гарсии, но соперник смог быстро отыграться в счете и вырвать победу на 96 минуте встречи.

А в последнем сыгранном 20 туре Ла Лиги удалось взять в верх дома над «Гранадой» (1:0), где точный удар Иско на 76 минуте встречи решил исход матча. Эта виктория стала весьма заслуженной, все же хозяева на порядок создали больше голевых моментов чем их соперник.

В недавнем матче, сыгранном 6 января 2024 года они сыграли свой матч в рамках 1/16 финала Кубка Испании, где потерпели неудачу (0:1) в игре с «Алавесом», который открыл счет в начале второго тайма и потом надежно сыграл в обороне, оставив свои ворота на замке. «Бетис» выглядел в этой встрече тускло и не смог что-то дельное создать у ворот соперника, за что и поплатился.

Результаты «Бетиса» в 5 последних сыгранных матчах:

14.01.24 «Бетис» — «Гранада» 1 :0;

— «Гранада» :0; 06.01.24 «Алавес» — «Бетис» 1 :0;

— «Бетис» :0; 03.01.24 «Сельта» — «Бетис» 2 :1;

— «Бетис» :1; 21.12.23 «Бетис» — «Жирона» 1:1;

17.12.23 «Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:0.

Интересные статические факты «Бетиса»:

В 10 последних встречах у клуба в активе лишь 2 победы, при 4 поражениях и ничейных счетов;

В последнем домашнем матче была победа;

В 5 из 8 последних матчах «Бетиса» забивают обе команды;

В 5 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть менее чем 1 гол за игру;

Севильцы отличаются голом в 3 из 4 последних поединках.

Барселона

В текущем первенстве Примеры подопечные Хави пока еще полноценно не могут включиться в борьбу за чемпионство и на текущий момент лидеру таблицы «Жироне» они уступают на 8 очков, но имеют 1 игру в запасе. А от второго «Реала М» отставание в 7 баллов при равном количестве игр. В 19 сыгранных турах они набрали 41 балл и проиграли лишь в 2 матчах, столько же очков имеет и третий «Атлетик Бильбао», у которого на 1 игру сыграно больше, но каталонцы четвертые из-за худших дополнительных показателей. В спину дышит и мадридский «Атлетико», у которого на 3 очка меньше. «Барса» показывает неплохую результативность и отличились 36 раз, из которых больше всех (8 голов) записал на свой счет Роберт Левандовски. Но пока не так все гладко в обороне и 22 пропущенных мяча тому доказательство и это лишь 6 показатель в Ла Лиге.

«Барса» в последних 5 турах Ла Лиги трижды одерживала победу и по разу играла вничью и уступала. Сначала в рамках 15 тура был обыгран мадридский «Атлетико» (1:0), где победный гол на свой счет записал Жоау Феликс, который нанес точный удар с паса Рафиньи на 28 минуте матча. Каталонцы выглядели в этой встрече убедительнее своего соперника и показали более слаженную игру, как в обороне, так и атаке, за счет чего и добились виктории.

Вслед за победой они потерпели неудачу в матче с «Жироной», которой уступили (2:4). Команда Хави неплохо смотрелась в атаке, но чудовищно сыграла в обороне за счет чего и поплатилась поражением.

В 17 туре была гостевая ничья с «Валенсией» (1:1), где вновь показали хорошую игру в атаке, но смогли реализовать лишь малую часть своих моментов. «Барса» открыла счет первой после гола Феликса, но соперник смог вырвать ничью после немногочисленных атак на ворота соперника.

Следом была непростая домашняя победа над «Альмерией» (3:2), где соперник 2 раза отыгрывался в счете после голов каталонцев, но все же победный гол в концовке игры Серхи Роберто поставил точку в матче, неотразимо пробив с передачи Левандовски.

А в последнем 19 туре был обыгран с трудом в гостях «Лас-Пальмас» (2:1). Хозяева забили быстрый гол, на что «Барса» ответила только во втором тайме своими мячами, а победный гол на свой счет записал Гюндоган, который с успехом реализовал пенальти на последних минутах компенсированного времени.

14 января 2024 года каталонская команда провела встрече в рамках финала Суперкубка Испании, где разгромно проиграла мадридскому «Реалу» (1:4). Мадридцы резво начали игру и к 10 минуте уже вели в счете (2:0) на что удалось ответить в первом же тайме Левандовски. Но этого не хватило для успешного результата и королевский клуб еще дважды отличился и уверенно победил.

Последний свой матч каталонцы провели в рамках Кубка Испании, где одержали победу над скромным клубом с 3 испанского дивизиона «Унионистас» (3:1). А начался матч неудачно для каталонцев и они первыми пропустили, но смогли в концовке первого тайма отыграться в счете после гола Торреса. А уже во 2 тайме доказали свой класс и еще дважды отличились усилиями Кунде и Бальде

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

18.01.24 «Унионитас» — «Барселона» 1: 3 ;

1: ; 14.01.24 «Реал Мадрид» — «Барселона» 4:1;

— «Барселона» 4:1; 11.01.24 «Барселона» — «Осасуна» 2 :0;

— «Осасуна» :0; 08.01.24 «Барбастро» — «Барселона» 2: 3 ;

2: ; 05.01.24 «Лас-Пальмас» — «Барселона» 1:2.

Интересные статические факты «Барселоны»:

Команда победила в 4 из 5 последних встречах;

В последней гостевой встрече была виктория;

В 9 из 10 последних матчах каталонцев забивают обе команды;

В 8 из 10 последних поединках было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах клуб в среднем забивает чуть более 2 мячей;

Каталонская команда отличается голом в 14 последних поединках.

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Бетис – Барселона: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 138 очных встреч, 30 из них стали победными для «Бетиса», а у «Барсы» в активе на порядок больше: 83 виктории. А 25 матчей закончились ничейным результатом.

«Бетис» в этих матчах забивал в среднем 1.12 голов (155 мячей), а «Барселона» 2.30 (318 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (6:0), такой результат удавался дважды каталонской команде, и оба раза 1959 году. «Бетис» побеждал с максимальной разницей в счете (4:0), это было в далеком 1933 году.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

16.09.23 «Барселона» – «Бетис» ( 5 :0).

– «Бетис» ( :0). 29.04.23 «Барселона» – «Бетис» ( 4 :0).

– «Бетис» ( :0). 02.02.23 «Бетис» – «Барселона» (1: 2 ).

(1: ). 12.01.23 «Бетис» – «Барселона» (1:1), после серии пенальти (2: 4 ).

). 07.05.22 «Бетис» – «Барселона» (1:2).

В последних 3 сыгранных очных встречах оппонентов каталонцы обыграли в основное время матча севильскую команду, и в 5 противостояниях не проигрывали им.

Последний раз «Бетис» обыграл оппонента в гостях (1:0) в рамках Ла Лиги 4 декабря 2021 года.

В 3 из 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в 4 встречах из них было забито 3 и более мяча за игру. А в последних встречах было забито 4 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бетис – Барселона

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Бетиса» — 4.06;

Ничья — 3.96;

Победа «Барселоны» — 1.84;

1Х — 2.01;

Х2 — 1.24;

12 — 1.27;

Ф1 (0) — 3.15;

Ф2 (0) — 1.38;

Ф1 (1) — 1.57;

Ф2 (-1) — 2.47;

ТБ (2,5) — 1.70;

ТМ (2,5) — 2.20;

ТБ (3) — 2.22;

ТМ (3) — 1.69;

ОЗ (да) — 1.62;

ОЗ (нет) — 2.31.

Обе команды в текущем сезоне хоть и не блистают своими результатами в Ла Лиге, но все же являются сильными соперниками, достойными попасть в ТОП-5 таблицы по итогу сезона. «Бетис» в своих последних встречах испытывает трудности и до момента победы в последнем туре они не могли одержать победу на протяжении 6 матчей. А вот «Барса» сейчас более стабильна и в последних 5 матчах лишь 1 поражение и то от «Реала М». Поэтому в этой встрече я отдам предпочтение «Барселоне», которая для «Бетиса» очень неудобный соперник, о чем говорят их 3 поражения в последних очных встречах и 2 последних из которых были крупными.

Здесь можно заключить пари на П2, за отличнейший коэффициент 1.84.

Оба соперника в текущем сезоне Ла Лиги достойно выглядят в атаке, да и в 5 последних очных матчах соперников обе команды трижды отличились в игре. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.62.

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