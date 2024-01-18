Де Росси о назначении в «Рому»: «Я давно не тренировал, но говорят, что это как езда на велосипеде. Предстоит важная работа, даже у лучших бывают трудные времена»

Даниэле де Росси поделился эмоциями после назначения тренером «Ромы».

Бывший капитан римлян возглавил команду после отставки Жозе Моуринью. Контракт де Росси рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Я потрясен, потому что я изо всех сил пытался вспомнить дороги и места, которые я видел каждый день в течение 18 лет.

Это вызывает эмоции, потому что я вижу так много мест и знакомых лиц, которые были со мной на протяжении огромной и замечательной части моей жизни. Но я осознаю, что предстоит важная работа, и нельзя просто сидеть и смотреть, как все изменилось.

Я был удивлен и взволнован [предложением возглавить «Рому»]. В этот момент осознаешь, что это происходит на самом деле. Я знал, что это возможно, так что это не было полной неожиданностью. Я сказал, что был рад встретиться с ними, поговорить и поделиться идеями, но это заняло не более 10 минут.

Я убежден, что команде и мне не нужны никакие парашюты. Это сильная команда с несколькими очень важными игроками.

Даже у лучших бывают трудные времена. Это случалось раньше и будет происходить в будущем, такое может случиться и с другими командами, поэтому мы должны быть готовы.

Я давно не тренировал, но говорят, что это похоже на езду на велосипеде. Несмотря на то, что я тренировал всего несколько месяцев, это было достаточно легко», – сказал в интервью клубному телевидению «Ромы».

В марте 2021-го бывший капитан «Ромы» вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

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