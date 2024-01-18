Де Росси о назначении в «Рому»: «Я давно не тренировал, но говорят, что это как езда на велосипеде. Предстоит важная работа, даже у лучших бывают трудные времена»

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Футбол

Даниэле де Росси поделился эмоциями после назначения тренером «Ромы».

Бывший капитан римлян возглавил команду после отставки Жозе Моуринью. Контракт де Росси рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Я потрясен, потому что я изо всех сил пытался вспомнить дороги и места, которые я видел каждый день в течение 18 лет.

Это вызывает эмоции, потому что я вижу так много мест и знакомых лиц, которые были со мной на протяжении огромной и замечательной части моей жизни. Но я осознаю, что предстоит важная работа, и нельзя просто сидеть и смотреть, как все изменилось.

Я был удивлен и взволнован [предложением возглавить «Рому»]. В этот момент осознаешь, что это происходит на самом деле. Я знал, что это возможно, так что это не было полной неожиданностью. Я сказал, что был рад встретиться с ними, поговорить и поделиться идеями, но это заняло не более 10 минут.

Я убежден, что команде и мне не нужны никакие парашюты. Это сильная команда с несколькими очень важными игроками.

Даже у лучших бывают трудные времена. Это случалось раньше и будет происходить в будущем, такое может случиться и с другими командами, поэтому мы должны быть готовы.

Я давно не тренировал, но говорят, что это похоже на езду на велосипеде. Несмотря на то, что я тренировал всего несколько месяцев, это было достаточно легко», – сказал де Росси в интервью клубному телевидению «Ромы».

В марте 2021-го бывший капитан «Ромы» вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии. Летом того же года Италия выиграла Евро-2020.

Затем де Росси возглавил СПАЛ. Там он работал с октября 2022-го по февраль 2023-го.

Фотопуть Де Росси – от фаната «Ромы» до легенды

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9 комментариев
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Удачи великому капитану!
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Тут главное уметь чеканить мяч, добавил де Мостови
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А владельцам точно нужны результаты? Или просто удобный человек (сложно после Маура - Де Росси называть тренером) во главе команды
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Для Мостового точно как езда на велосипеде😀 но если серьёзно, то де Росси только удачи желаю.
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У "луХших" точно
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Рома лухшая!
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Ответ Sergey Troshin
А владельцам точно нужны результаты? Или просто удобный человек (сложно после Маура - Де Росси называть тренером) во главе команды
Надо, чтобы кто-то довел команду до лета. А если станет получаться, то можно и оставить.
Все когда-то первый раз становились ГТ.
Кстати, после Маура обычно остается выжженое поле. Надо все строить заново и перезагружать футболистов психологически. Так что приглашай топ-тренера, не приглашай, все равно кто-то должен нажать на ресет.
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Ответ Sergey Troshin
А владельцам точно нужны результаты? Или просто удобный человек (сложно после Маура - Де Росси называть тренером) во главе команды
Просто планируют затащить сезон хотя бы на эмоциях, и легенда клуба сейчас идеальный вариант
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