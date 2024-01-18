Зарема о «Спартаке»: «В инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков. Либо криофабрику, чтобы замораживать любые мысли о чемпионстве»

Зарема Салихова оценила результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел.

Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

После 18 проведенных туров Мир красно-белые набрали 30 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице.