Зарема о «Спартаке»: «В инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков. Либо криофабрику, чтобы замораживать любые мысли о чемпионстве»
Зарема Салихова оценила результаты «Спартака» в текущем сезоне.
«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел.
Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
После 18 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице.
Мадам буквально кричит - я очень умная, я не просто содержанка. Комплексы и скука.
что то слишком много умных слов из ее рта, может быть это ее пиар агенты пишут?
Какое бегство? Федун выдоил из Спартака все что было можно (Тушино-2018), а бесполезный и убыточный ФК Спартак сразу после этого скинул за борт. Очередная афера бывшего политрука, сделавшая его богаче еще на пару миллиардов евро.