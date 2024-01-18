Зарема о «Спартаке»: «В инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков. Либо криофабрику, чтобы замораживать любые мысли о чемпионстве»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова оценила результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел.

Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

После 18 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. 

34 комментария
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С переподвыподвертом😂
Мадам буквально кричит - я очень умная, я не просто содержанка. Комплексы и скука.
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+35
инфраструктурный проект, колумбарий, криофабрика, ash=пепел.

что то слишком много умных слов из ее рта, может быть это ее пиар агенты пишут?
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+19
Таблетки привезли земляки Промеса 🎈
+19
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+14
Это не Зарема, слишком много умных слов
+13
0
+13
я думаю в первую очередь в Спартаке нужно внести запрет на "эскортниц"
+10
-1
+9
Ответ Сэйлор Мун
инфраструктурный проект, колумбарий, криофабрика, ash=пепел. что то слишком много умных слов из ее рта, может быть это ее пиар агенты пишут?
Ходит слух, что за неё пишет Максим Алланазаров
+5
0
+5
Ответ Сэйлор Мун
инфраструктурный проект, колумбарий, криофабрика, ash=пепел. что то слишком много умных слов из ее рта, может быть это ее пиар агенты пишут?
А кто же ещё? Помню для неё было главное чтобы тренер был красивый и по гороскопу подходил.
+4
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+4
Ответ Konstantin Zorin
Ваш федунский колумбарий во много раз обширнее. Так что Заремка не тебе бросаться камнями в новое руководство, которое ещё строится, после вашего позорного бегства.
"после вашего позорного бегства"
Какое бегство? Федун выдоил из Спартака все что было можно (Тушино-2018), а бесполезный и убыточный ФК Спартак сразу после этого скинул за борт. Очередная афера бывшего политрука, сделавшая его богаче еще на пару миллиардов евро.
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Зато при Салиховой и муже её Салихове чемпионств то огого было!
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некрофилка🙄
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Что за поток сознания? Зарема таблетки забыла выпить?
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Че несет, поехавшая...
+4
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Ответ Тюменский медвежонок
я думаю в первую очередь в Спартаке нужно внести запрет на "эскортниц"
Т.е. расформировать получается
+2
0
+2
А worth ценность, вот его и ценят, несмотря на пепел)
+2
0
+2
Эта дама имеет какое-то отношение к клубу, кроме того, что имела когда-то клуб, теперь имеет только бывшего босса клуба?
+3
-1
+2
Ответ Сэйлор Мун
инфраструктурный проект, колумбарий, криофабрика, ash=пепел. что то слишком много умных слов из ее рта, может быть это ее пиар агенты пишут?
А ты всерьез думал, что это всё она пишет?
+2
0
+2
Ваш федунский колумбарий во много раз обширнее. Так что Заремка не тебе бросаться камнями в новое руководство, которое ещё строится, после вашего позорного бегства.
+2
-1
+1
Ответ Даник Муша
С переподвыподвертом😂 Мадам буквально кричит - я очень умная, я не просто содержанка. Комплексы и скука.
Судя по ее глубокому погружению в тему, Федун долго не протянет😂
+1
0
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А еще пантеон богини Заремы.
+2
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+1
Смешная. С одним чемпионством за 20 лет, что муж владел клубом, и ещё рассуждать о чем-то
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Колумбарий это вообще то песня Пургена.
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Ответ Oleg Olegov
Колумбарий это вообще то песня Пургена.
Песня пургена звучит немного иначе
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Ответ justburn
Ходит слух, что за неё пишет Максим Алланазаров
Я пишу за нее.
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Трёхтуровые чемпики💪🏻
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Надо же - Заремы острота получилась! Что в мире происходит?
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Говорит "в этом сезоне", как будто N лет до этого они с Лёней мега успешно руководили и чашку каждый год брали))
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Палку перегнула она конечно.
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В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова – «крематорий» и «колумбарий», а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено, но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» или: «Пропустите старичка вперед: ему в крематорий пора». И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.
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