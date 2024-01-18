Килиан Мбаппе: «Играя в футбол, мы навсегда остаемся детьми. Уровень игры меняется, но страсть остается неизменной»

Килиан Мбаппе назвал черты характера, присущие большинству футболистов.

«Желание побеждать, выходить за пределы возможностей и совершать великие дела глубоко укоренились во мне. Думаю, этим я обязан образованию и наставлениям, которые я получил на поле и за его пределами, и которые помогли мне сформироваться как игроку и как личности.

Мы склонны забывать об этом, но мы навсегда остаемся детьми, когда играем в футбол. Наш уровень игры меняется, но характер – нет. Страсть остается неизменной на протяжении многих лет», – сказал нападающий « » и сборной Франции.

Килиан Мбаппе: «Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру. Когда-нибудь настанет и моя очередь уйти»

Мбаппе о календаре: «Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Я не против столько играть, но мы не сможем каждый раз дарить публике зрелище»