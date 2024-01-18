Килиан Мбаппе: «Играя в футбол, мы навсегда остаемся детьми. Уровень игры меняется, но страсть остается неизменной»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе назвал черты характера, присущие большинству футболистов.

«Желание побеждать, выходить за пределы возможностей и совершать великие дела глубоко укоренились во мне. Думаю, этим я обязан образованию и наставлениям, которые я получил на поле и за его пределами, и которые помогли мне сформироваться как игроку и как личности.

Мы склонны забывать об этом, но мы навсегда остаемся детьми, когда играем в футбол. Наш уровень игры меняется, но характер – нет. Страсть остается неизменной на протяжении многих лет», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.

Килиан Мбаппе: «Многие великие игроки покинули Европу этим летом, мы вступаем в новую эру. Когда-нибудь настанет и моя очередь уйти»

Мбаппе о календаре: «Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Я не против столько играть, но мы не сможем каждый раз дарить публике зрелище»

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11 комментариев
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Ответ Tpy6kaMerlina
Мбаппе рассуждает очень здраво для 25 и весьма симпатично (если это не заранее написанные речи)
Мбаппе умный парень, если читать его вью или смотреть их.
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Ответ GloryReal
Уже не хочется даже про него слышать. Такое ощущение, что он сам не знает чего хочет. Лучше бы ему определиться раз и навсегда чего хочет и не морочить людям голову.
не хочется - не читай и не слушай. Всего то
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Это правда. Именно «ребёнок внутри» помогает сохранить мотивацию, азарт и эмоциональность. Это касается и других сфер жизни, не только футбола, но, как известно, обычные люди частенько теряют огонь и азарт в будничной жизни - и работа, и любовь могут потускнеть. Футбол вдохновляет, и здесь мы многому можем поучиться у футболистов на поле!
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Мбаппе рассуждает очень здраво для 25 и весьма симпатично (если это не заранее написанные речи)
+3
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Страсть к ляму евро в неделю
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К сожалению, существуют клоуны типа Бельерина, подающиеся в моду и теряющие потом свой скилл.
Печально когда у футболистов во время карьеры появляются другие интересы
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Ты такой лиричный, как мой *** (с)
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