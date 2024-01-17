25 января – день футбола в «Иллюзионе»: спецпоказ спортивной комедии «Вратарь» и обсуждение с основателем Sports.ru Станиславом Гридасовым

25 января в 19:30 в Большом зале кинотеатра «Иллюзион» пройдет специальный показ фильма «Вратарь» режиссера Семена Тимошенко, снятого на студии «Ленфильм» в 1936 году.

После показа состоится обсуждение с историком спорта, основателем сайта Sports.ru Станиславом Гридасовым, который поговорит со зрителями о футболе и ответит на вопрос о том, кем были советские спортсмены — профессионалами или любителями?

Показ пройдет с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.



Подробности о показе и билетах можно узнать на официальном сайте.



