Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровки. «Эвертон» победил «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» одолел «Блэкпул» в дополнительное время
«Вест Хэм» проиграл «Бристолю» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии.
В среду «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» (1:0).
3-й раунд
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Гудисон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 42 Андре Гомеш.
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Эвертон –
Жоау Виржиния, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Доббин, 77), Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил, Кэлверт-Льюин (Бету, 86).
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Кристал Пэлас –
Джонстон, Клайн (Ахамада, 64), Андерсен, Гехи, Митчелл (Ридевалд, 64), Ричардс, Шлупп, Хьюз, Лерма (Озо, 71), Эзе (Матеус Франса, 64), Эдуар (Матета, 71).
- Предупреждения:
- Лерма (41), Харрисон (49), Андерсен (86), Кэлверт-Льюин (86), Жоау Виржиния (87).
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Блумфилд Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 16 Омобамиделе, 0:2 – 46 Данило, 1:2 – 61 Морган, 2:2 – 78 Джозеф, 2:3 – 110 Вуд.
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Блэкпул –
Гримшоу (О`Доннелл, 58), Лоуренс-Гэбриэл (Дейл, 105), Хазбенд, Экпитета, Коннолли, Лайонс, Норберн, Морган, Кэри (Лэйвери, 71), Хэмилтон (Дембеле, 71), Роудс (Джозеф, 71).
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Ноттингем Форест –
Влаходимос, Уильямс (Монтьель, 103), Омобамиделе (Уоррелл, 105), Мурилло (Маккенна, 102), Нуну Тавареш (Тоффоло, 86), Мангаля, Йейтс, Домингес, Данило, Хадсон-Одои (Агилера, 86), Вуд.
- Дата проведения
- 16 января, 22.30, «Молинью Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 13 Коллинз, 1:1 – 36 Семеду, 1:2 – 52 Мопе, 2:2 – 72 Фрейзер, 3:2 – 105, пенальти Матеус Кунья.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Буэно, Килмен, Гомеш, Доэрти (Нету, 57), Дойл, Ходж (Лемина, 70), Сарабия (Буэно, 87), Белльгард (Фрейзер, 70), Матеус Кунья (Доусон, 109).
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Брентфорд –
Стракоша, Роэрслев, Ми, Айер (Йоргенсен, 62), Коллинз, Йенсен (Ярмолюк, 90), Янельт, Дамсгор (Баптист, 62), Дасилва (Пирт-Харрис, 62), Мопе, Льюис-Поттер (Олакигбе, 99).
- Предупреждения:
- Пирт-Харрис (86), Килмен (115).
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Рибок Стэдиум»
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Болтон –
Бакстер, Дакрес-Когли, Рикарду, Тоул, Форрестер (Айрдейл, 46), Эшуорт, Шиэн, Магома (Морли, 81), Томасон, Чарльз (Джером, 75), Адебойеджо (Бедварссон, 75).
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Лутон –
Крул, Берк (Браун, 75), Ошо, Менджи (Белл, 46), Даути (Джайлз, 46), Баркли, Кларк (Адебайо, 81), Раддок-Мпанзу, Чонг (Таунсенд, 74), Огбене, Моррис.
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Эштон Гейт»
- Гол:
- 1:0 – 3 Конуэй.
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Бристоль Сити –
О`Лири, Маккрори (Белл, 61), Дики, Вайнер, Тэннер, Принг, Гарднер-Хикман (Найт, 75), Джеймс, Уильямс, Мехмети (Корник, 75), Конуэй (Уэллс, 61).
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал (Джонсон, 66), Крессуэлл (Маршалл, 80), Зума, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Корне, Бенрахма, Ингз (Мубама, 81).
- Предупреждения:
- Уильямс (50), Гарднер-Хикман (63), Крессуэлл (64).
- Удаление:
- Бенрахма (51).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.