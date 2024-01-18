Кубок Англии. 3-й раунд. Переигровки. «Эвертон» победил «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» одолел «Блэкпул» в дополнительное время

Теги Болтон Вест Хэм Эвертон Кубок Англии результаты Кристал Пэлас Ноттингем Форест Блэкпул Лутон Бристоль Сити Футбол

«Вест Хэм» проиграл «Бристолю» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии.

В среду «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» (1:0). 

Кубок Англии

3-й раунд

Эвертон – Кристал Пэлас 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 42 Андре Гомеш.
ЭвертонЖоау Виржиния, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Доббин, 77), Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил, Кэлверт-Льюин (Бету, 86).
Кристал ПэласДжонстон, Клайн (Ахамада, 64), Андерсен, Гехи, Митчелл (Ридевалд, 64), Ричардс, Шлупп, Хьюз, Лерма (Озо, 71), Эзе (Матеус Франса, 64), Эдуар (Матета, 71).
Предупреждения:
Лерма (41), Харрисон (49), Андерсен (86), Кэлверт-Льюин (86), Жоау Виржиния (87).

 

Блэкпул – Ноттингем Форест 2:3 (0:1, 2:1, 0:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Блумфилд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Омобамиделе, 0:2 – 46 Данило, 1:2 – 61 Морган, 2:2 – 78 Джозеф, 2:3 – 110 Вуд.
БлэкпулГримшоу (О`Доннелл, 58), Лоуренс-Гэбриэл (Дейл, 105), Хазбенд, Экпитета, Коннолли, Лайонс, Норберн, Морган, Кэри (Лэйвери, 71), Хэмилтон (Дембеле, 71), Роудс (Джозеф, 71).
Ноттингем ФорестВлаходимос, Уильямс (Монтьель, 103), Омобамиделе (Уоррелл, 105), Мурилло (Маккенна, 102), Нуну Тавареш (Тоффоло, 86), Мангаля, Йейтс, Домингес, Данило, Хадсон-Одои (Агилера, 86), Вуд.
Предупреждения:
Мурилло (35), Хазбенд (89), Данило (90), Йейтс (90), Морган (90), Домингес (90), Норберн (106), Экпитета (109), Вуд (116), Монтьель (120).

 

Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
16 января, 22.30, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Коллинз, 1:1 – 36 Семеду, 1:2 – 52 Мопе, 2:2 – 72 Фрейзер, 3:2 – 105, пенальти Матеус Кунья.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Буэно, Килмен, Гомеш, Доэрти (Нету, 57), Дойл, Ходж (Лемина, 70), Сарабия (Буэно, 87), Белльгард (Фрейзер, 70), Матеус Кунья (Доусон, 109).
БрентфордСтракоша, Роэрслев, Ми, Айер (Йоргенсен, 62), Коллинз, Йенсен (Ярмолюк, 90), Янельт, Дамсгор (Баптист, 62), Дасилва (Пирт-Харрис, 62), Мопе, Льюис-Поттер (Олакигбе, 99).
Предупреждения:
Пирт-Харрис (86), Килмен (115).

 

Болтон – Лутон 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
16 января, 22.45, «Рибок Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Чарльз, 1:1 – 15 Чонг, 1:2 – 57 Огбене.
БолтонБакстер, Дакрес-Когли, Рикарду, Тоул, Форрестер (Айрдейл, 46), Эшуорт, Шиэн, Магома (Морли, 81), Томасон, Чарльз (Джером, 75), Адебойеджо (Бедварссон, 75).
ЛутонКрул, Берк (Браун, 75), Ошо, Менджи (Белл, 46), Даути (Джайлз, 46), Баркли, Кларк (Адебайо, 81), Раддок-Мпанзу, Чонг (Таунсенд, 74), Огбене, Моррис.
Предупреждения:
Форрестер (27), Менджи (31), Кларк (64).

 

Бристоль Сити – Вест Хэм 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 января, 22.45, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Конуэй.
Бристоль СитиО`Лири, Маккрори (Белл, 61), Дики, Вайнер, Тэннер, Принг, Гарднер-Хикман (Найт, 75), Джеймс, Уильямс, Мехмети (Корник, 75), Конуэй (Уэллс, 61).
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал (Джонсон, 66), Крессуэлл (Маршалл, 80), Зума, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Корне, Бенрахма, Ингз (Мубама, 81).
Предупреждения:
Уильямс (50), Гарднер-Хикман (63), Крессуэлл (64).
Удаление:
Бенрахма (51).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

3 комментария
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Лутон с победой!
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Бристоль сити что творит!
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Вест хэм совсем ослабел в этой игре позрники
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