Атлетико — Реал Мадрид: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок Испании

18 января в Мадриде состоится матч 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Метрополитано». Начало поединка запланировано на 23:30 по московскому времени.

Выпал такой жребий, что один из основных претендентов на трофей Кубка Испании схлестнуться уже в 1/8 финала плей-офф данного турнира и кто-то из них так рано покинет его. Нас ожидает очень жаркое дерби двух мадридских команд, в котором точно не будет скучно и будут кипеть страсти до последних минут, это они не раз демонстрировали в своих очных поединках. Сможет ли «Атлетико» взять реванш за недавнее поражение от королевского клуба в полуфинале Суперкубка Испании, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 1Х, ОЗ (да).

Атлетико Мадрид

Команда Диего Симеоне в текущем сезоне Ла Лиги выглядит достаточно неплохо, но при этом пока что отрыв далековат от лидирующих позиций, но есть еще все шансы включиться в чемпионскую гонку. В 19 турах чемпионата они набрал 38 баллов и на 3 очка у них меньше чем у «Атлетика Бильбао» и «Барселоны», а вот от лидирующей «Жироны» отставание в 11 баллов. Мадридцы хорошо выглядят на острие атаки в текущем сезоне Примеры и на свой счет записала 39 голов, что является в чемпионате третьим показателем. Набрали хорошую форму Мората и Гризманн у которых по 12 и 11 голов соответственно и они входят в ТОП-5 лучших голеадоров Ла Лиги. Не все так гладко, как у мадридцев было ранее в обороне и уже 23 пропущенных гола после 19 туров и это лишь 7 показатель в испанском первенстве.

«Атлетико» в последних 5 турах испанского чемпионата 2 раза праздновал победу, столько же проигрывал и 1 раз сыграл вничью. Сначала они обыграли, замыкающую турнирную таблицу «Альмерию» (2:1), где отличились Мората и Корреа уже в первом тайме, а соперник нашел в себе силы забить только гол престижа.

В рамках 17 тура случилось гостевое поражение от «Атлетика Б» (0:2), где мало что удавалось дельного создать в атаке, а в обороне игра не ладилась.

Следом же была сложная встреча на домашней арене с «Хетафе», которая завершилась в мировую (3:3). Уже на 38 минуте игры мадридцы остались в меньшинстве, но при этом дважды вели в счете и даже были впереди (3:1), но не хватило сил на концовку матча, где соперник уже на последних минутах смог отыграться в счете.

После этого мадридцы сыграли отложенный матч 4 тура с «Севильей», которую удалось в родных стенах обыграть (1:0), а победу принес важнейший и трудовой гол Льоренте.

В последнем сыгранном 19 туре Примеры вновь последовала неудача и уже от лидера чемпионата «Жироны» (3:4). Хет-трик Мораты позволял мадридской команде удерживать ничейный счет до компенсированное время, но на 91 минуте все же их оборона сплоховала и «Жирона» вырвала важнейшую для себя победу.

А в испанском кубке мадридцы начали свой путь с 1/16 финала, где 6 января 2024 года не без особого труда обыграли «Луго» (3:1). Мадридцы тогда смогли забить быстрый гол уже на 2 минуте матча, но в конце первого тайма пропустили в раздевалку гол. Это их не смутило и во втором тайме 2 точных удара Депая все же принесли им победу и обеспечили проход в следующую стадию турнира.

Последнюю свою встречу «матрасники» проводили в рамках полуфинала Суперкубка Испании и в сумасшедше драматичном поединке уступили там мадридскому «Реалу» с учетом дополнительных таймов (3:5). Причем «Атлетико» вели в счете (3:2) до 85 минуты встречи, но не удержали победный счет и потом уже в дополнительных таймах им не хватило сил и на финишной прямой этого компенсированного времени они пропустили дважды.

Результаты «Атлетико» в 5 последних сыгранных матчах:

10.01.24 «Реал Мадрид» — «Атлетико» 3 :3, после дополнительного времени ( 2 :0);

:3, после дополнительного времени ( :0); 06.01.24 «Луго» — «Атлетико» 1: 3 ;

1: ; 04.01.24 «Жирона» — «Атлетико» 4 :3;

— «Атлетико» :3; 23.12.23 «Атлетико» — «Севилья» 1 :0;

— «Севилья» :0; 20.12.23 «Атлетико» — «Хетафе» 3:3.

Интересные статические факты «Атлетико»:

В 10 из 13 последних встречах команда не проигрывает, побеждая 8 раз;

В последнем домашнем матче была виктория;

В 3 последних матчах «Атлетико» забивают обе команды;

Во всех 3 последних матчах было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более чем 2 гола за игру;

Клуб отличается голом в 5 последних поединках.

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Реал Мадрид

В текущем сезоне Ла Лиги команда Карло Анчелотти выглядит достаточно мощно и мчит к своему очередному титулу. В данный момент хорошую конкуренцию им составляет «Жирона», у которой на 1 очко набрано больше чем у них, но у королевского клуба при этом есть 1 игра в запасе и есть все шансы занять лидирующую строчку совсем скоро. В 19 турах Примеры мадридцы положили в свою копилку 48 баллов и от третьего «Атлетика» и четвертой «Барсы» у них отставание в 7 очков. «Реал» показывает очень качественную игру в обороне и пропустил в этом сезоне в Ла Лиге всего 11 голов, что является лучшим показателем с довольно большим отрывом. А вот по количеству забитых мячей они вторые после «Жироны» и наколотили 40 голов, 13 из которых на счету у Джуда Биллингема, который возглавляет гонку бомбардиров Примеры.

«Реал М» в последних 5 турах Ла Лиги 4 раза праздновал победу и 1 раз сыграл вничью. Сначала была виктория над «Гранадой» (2:0), где в каждом из таймов было забито по голу. Потом была ничья (1:1) в гостевом матче с «Бетисом», где не удалось удержать победный счет в финальном отрезке матча.

В рамках 17 тура была уверенно обыгран «Вильярреал» (4:1), где в каждом из таймов удалось забить дважды, а сопернику практически не дали ничего создать у своих ворот.

В следующем 18 туре была тяжелейшая победа в гостях над «Алавесом» (1:0), где мадридцы схлопотал удаление на 54 минуте встречи и все же в меньшинстве смогли вырвать в компенсированное время к матче победу, а автором этого гола стал Лукас Васкес, который забил с передачи Крооса.

В последнем сыгранном 19 туре удалось обыграть в непростом матче «Мальорку» (1:0), где победу принес победный мяч Рюдигера на 78 минуте поединка.

В Кубке Испании мадридцы стартовали совсем недавно, где в стадии 1/16 финала 6 января 2024 года обыграли скромную «Арандину» (3:1), которая на текущий момент замыкает таблицу в третьей по силе испанской лиге. Мадридская команда в этой встрече была на голову сильнее своего оппонента, которому позволила лишь нанести 1 удар в сторону своих ворот и мяч им практически не давала во владение.Но распечатать ворота соперника королевскому клубу удалось лишь во 2 тайме, а два первых мяча были забиты в течение 2 минут.

Последний матч «сливочные» проводили в рамках финала Суперкубка Испании, где уверенно обыграли «Барселону» (4:1) и завоевали свой очередной трофей. Винисиус Жуниор в этом матче был на высоте и оформил хет-трик уже к 39 минуте игры. По качеству игры мадридцы выглядели гораздо лучше каталонцев и заслуженно победили в этой встрече, создав на порядок больше моментов чем их соперник.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

14.01.24 «Реал Мадрид» — «Барселона» 4 :1;

— «Барселона» :1; 10.01.24 «Реал Мадрид» — «Атлетико» 3:3 после дополнительного времени ( 2 :0);

:0); 07.01.24 «Арандина» — «Реал Мадрид» 1: 3 ;

1: ; 03.01.24 «Реал Мадрид» — «Мальорка» 1 :0;

— «Мальорка» :0; 22.12.23 «Алавес» — «Реал Мадрид» 0:1.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

В 21 последних встречах команда не проигрывала, побеждая при этом в 17 матчах в основное время игры;

В последних 3 гостевых встречах была виктория;

В 3 последних матчах «Реала М» забивают обе команды;

В 3 последних поединках было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 2 мячей;

Команда отличается голом в 13 последних поединках.

Атлетико – Реал Мадрид: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 235 очных игр. 59 из них стали победными для «Атлетико М», а у «Реала М» в активе на порядок больше: 116 побед. А 60 матчей закончились ничейным результатом.

«Атлетико» в этих матчах забивал в среднем 1.27 голов (299 мячей), а «Реал М» 1.6 (391 мяч).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался обеим командам. «Атлетико» побеждал с таким счетом в далеком 1947 году в рамках Примеры, а «Реал М» в 1958 и 1983 годах тоже в рамках испанского чемпионата.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

10.01.24 «Реал Мадрид» — «Атлетико» (3:3), после дополнительного времени ( 2 :0).

:0). 24.09.23 «Атлетико» – «Реал М» ( 3 :1).

– «Реал М» ( :1). 25.02.23 «Реал Мадрид» — «Атлетико» (1:1).

26.01.23 «Реал М» – «Атлетико» (1:1), после дополнительного времени ( 2 :0).

:0). 18.09.22 «Атлетико» – «Реал М» (1:2).

В последних 4 сыгранных очных встречах оппонентов подопечные Симеоне не проигрывали в основное время матча королевскому клубу, но при этом дважды уступали по итогу дополнительных таймов и 1 раз они победили в основное время матча, это было в рамках 6 тура текущего сезона Ла Лиги (3:1).

Последний раз «Реал М» обыграл оппонента (2:1) в рамках 6 тура Ла Лиги прошлого сезона: 18 сентября 2022 года

Во всех 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и лишь 2 раза в них было забито более 3 мячей за игру. И в последних 2 этих встречах было забито 4 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Атлетико – Реал Мадрид

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Реал М» с небольшой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Атлетико» — 2.79;

Ничья — 3.40;

Победа «Реал Мадрид» — 2.45;

1Х — 1.56;

Х2 — 1.44;

12 — 1.32;

Ф1 (0) — 2.02;

Ф2 (0) — 1.77;

Ф2 (1) — 1.37;

ТБ (2,5) — 1.76;

ТМ (2,5) — 2.03;

ТБ (3) — 2.31;

ТМ (3) — 1.59;

ОЗ (да) — 1.63;

ОЗ (нет) — 2.27.

Оба оппонента в текущем сезоне выглядят неплохо и показывают хороший атакующий футбол и сложно выделить явного фаворита в матче. «Атлетико» уже на протяжении 4 последних очных матчей не проигрывает королевскому клубу и не прочь уже взять реванш за вылет в недавнем матче Суперкубка, они и в 2 последних своих матчах в основное время не проигрывают. «Реал Мадрид» хоть и показывает хорошие результаты в этом сезоне, но зачастую у них все на тоненького. Поэтому в этой встрече я отдам предпочтение «Атлетико», который играет к тому же на домашней арене.

Здесь можно заключить пари на 1Х, за приличный коэффициент 1.56.

Обе команды в текущем сезоне Примеры выглядят мощно в атаке, да и в 5 последних очных матчах соперников обе команды стабильно отличаются в игре. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.63.

Где смотреть матч Атлетико – Реал

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