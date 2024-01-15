«Роналду вывел работу на новый уровень. По нему можно изучать, как добиваться результатов в возрасте, когда большинство завершает карьеру». Нутрициолог «Аль-Насра» о Криштиану
Нутрициолог «Аль-Насра» отметил высокий профессионализм Криштиану Роналду.
– Кто из футболистов вас больше всего удивил в плане здоровья?
– Я работал со многими спортсменами высокого уровня, в разных видах спорта, и многие из них были примерами упорства и трудолюбия. Но я должен сказать, что Криштиану вывел качественную работу на другой уровень.
По нему можно изучать, что и как делать, чтобы добиваться результатов на самом высоком уровне в том возрасте, в котором большинство [спортсменов] уже давно завершили карьеру, – сказал Хосе Блеса.
-Я нутрициолог.
-Нутрий разводишь, что ли?
-Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.
-А, значит людей разводишь.
Эти люди больше всех навредили Рону.