«Роналду вывел работу на новый уровень. По нему можно изучать, как добиваться результатов в возрасте, когда большинство завершает карьеру». Нутрициолог «Аль-Насра» о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Питание Футбол

Нутрициолог «Аль-Насра» отметил высокий профессионализм Криштиану Роналду.

– Кто из футболистов вас больше всего удивил в плане здоровья?

– Я работал со многими спортсменами высокого уровня, в разных видах спорта, и многие из них были примерами упорства и трудолюбия. Но я должен сказать, что Криштиану вывел качественную работу на другой уровень.

По нему можно изучать, что и как делать, чтобы добиваться результатов на самом высоком уровне в том возрасте, в котором большинство [спортсменов] уже давно завершили карьеру, – сказал Хосе Блеса.

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21 комментарий
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Ответ Капибарбер
бесконечное вылизывание вечно второго
Новость не про Месси.
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Ответ barcabarcabarcabarca
В 45 перейдёт в чемпионат Фарерских островов, вот и весь секрет
А может и купит себе чемпионат.
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Ответ barcabarcabarcabarca
В 45 перейдёт в чемпионат Фарерских островов, вот и весь секрет
я бы на твоём месте сменил бы ник :)
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-Ты кем работаешь?
-Я нутрициолог.
-Нутрий разводишь, что ли?
-Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.
-А, значит людей разводишь.
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Почему никто не говорит про Жиру ?
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Ответ Джиджи Буффон
в современном мире есть 4-5 люди у которых авторитет не имеет границ: Илон Маск Владимир Путин Папа Римский Криштиану Роналду
Не называй имя лучшего футболиста в истории в одном ряду с этими мошенниками
+4
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Ответ Илья Мурашов
Как же забавно, как все хвалят Роналду за профессионализм, тренировки и питание, как будто он один такой. Модрич, Пепе, Тиаго Силва и другие просто молча играют в футбол, а не на публику.
Модрич не такой красивый, Пепе не такой аппетитный, а Силва не такой успешный. И вообще, вы видели эти кубики?🍓
+7
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Ответ раскаявшийся жиробас
так облизывают, что вечно незаслуженно включают в тройку на претендентов ЗМ и Зе Бест каждый год)
Месси не включили в топ-30 на ЗМ в 2022 году. Попался?
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Ответ hsngfrv
Почему никто не говорит про Жиру ?
У него нет нутрициолога.
+1
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Как же забавно, как все хвалят Роналду за профессионализм, тренировки и питание, как будто он один такой. Модрич, Пепе, Тиаго Силва и другие просто молча играют в футбол, а не на публику.
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Косметолог, парикмахер, сестра, мама, нутрициолог, имиджмейкер, сейсмологи, кинологи, Морган...

Эти люди больше всех навредили Рону.
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Ответ fussballer
Новость не про Месси.
8 ЗМ, 6 ЗБ, золото ЧМ, КА, ОИ, ЮЧМ, клубные я даже не беру в расчёт. Неудачная стрелка, впрочем, спартачи интеллектом никогда не блистали. То ли борщ разъедает нейроны, то ли пластина фонит🤓
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Ответ barcabarcabarcabarca
В 45 перейдёт в чемпионат Фарерских островов, вот и весь секрет
Ну, кое-кто уже в 33 ушел из топ-лиги, а КР в 37 разрывал АПЛ 😎
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Ответ S1rAlex
Ну, кое-кто уже в 33 ушел из топ-лиги, а КР в 37 разрывал АПЛ 😎
6-е место
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Ответ Captain7
Роналду, Наср, лига песчаных дюн...как это утомило, классная статья была от журналиста спортса, как он мучительно в праздники смотрел "великую" аравийскую лигу. Видимо поэтому сначала прочитал "Нумеролог Аль-Насра..." вместо Нутрициолог. Это нельзя воспринимать всерьез на щах))
видимо, поэтому ты дежуришь под каждым комментом, чаще, чем на работу ходишь
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