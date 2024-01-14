Глава саудовской лиги: «Неизмеримо то, что Роналду сделал для чемпионата и Аравии. Криштиану открыл дверь для остальных»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Гендиректор саудовской лиги оценил переход Криштиану Роналду.

«Появление Роналду – грандиозный момент, который действительно усилил нашу стратегию изменений, над которой мы работали. Думаю, речь не только в футбольном мире, но и об имидже страны.

Криштиану открыл дверь, открыл путь для всех остальных, чтобы они не только приехали в страну, но и поняли, что здесь происходит, а это большие перемены.

То, что сюда приехал человек его масштаба, невозможно выразить цифрами. Это выходит за рамки всего. Мы говорим о фанатах по всему миру, посещаемости домашних и выездных матчей, рекламе, коммерческих сделках, освещении в прессе. И я могу продолжать.

Неизмеримо то, что Криштиану сделал для лиги и для Аравии, но еще важнее то, что он помог нам создать доверие к тому, что мы пытаемся сделать с лигой в рамках стратегии трансформации», – сказал гендиректор саудовской лиги Карло Нора.

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18 комментариев
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Так открыл ,что потихоньку уже оттуда валить начинают ) А сколько было разговоров ,что лига станет топовой 😂
+13
-10
+3
Ответ gPk
Открыл дверь для остальных ,которые отыграв полгода в этом колхозе и получая просто сумашедшие деньги уже готовы уехать обратно в Европу.Бензема/Фирмино/Хендерсон не дадут соврать
А почему не пишешь про потенциальные переходы в СА?)) Невыгодно для набора плюсов?) А там слухи мощные циркулирует. В летнее ТО фанаты МЛС будут трепетать от зависти)
+5
-2
+3
Открыл дверь для остальных ,которые отыграв полгода в этом колхозе и получая просто сумашедшие деньги уже готовы уехать обратно в Европу.Бензема/Фирмино/Хендерсон не дадут соврать
+6
-4
+2
Ответ Борис Александрович
Так открыл ,что потихоньку уже оттуда валить начинают ) А сколько было разговоров ,что лига станет топовой 😂
В точку.
+7
-6
+1
Ответ Борис Александрович
Так открыл ,что потихоньку уже оттуда валить начинают ) А сколько было разговоров ,что лига станет топовой 😂
Он последним уйдет и закроет))
+4
-3
+1
Бензема, Хендерсон и Фирмино этой дверью уже почти хлопнули.
+4
-4
0
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