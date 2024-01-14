Глава саудовской лиги: «Неизмеримо то, что Роналду сделал для чемпионата и Аравии. Криштиану открыл дверь для остальных»

Гендиректор саудовской лиги оценил переход Криштиану Роналду.

«Появление Роналду – грандиозный момент, который действительно усилил нашу стратегию изменений, над которой мы работали. Думаю, речь не только в футбольном мире, но и об имидже страны.

Криштиану открыл дверь, открыл путь для всех остальных, чтобы они не только приехали в страну, но и поняли, что здесь происходит, а это большие перемены.

То, что сюда приехал человек его масштаба, невозможно выразить цифрами. Это выходит за рамки всего. Мы говорим о фанатах по всему миру, посещаемости домашних и выездных матчей, рекламе, коммерческих сделках, освещении в прессе. И я могу продолжать.

Неизмеримо то, что Криштиану сделал для лиги и для Аравии, но еще важнее то, что он помог нам создать доверие к тому, что мы пытаемся сделать с лигой в рамках стратегии трансформации», – сказал гендиректор саудовской лиги Карло Нора.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам