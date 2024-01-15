РФС хочет провести ретроматчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом». Игры могут пройти в Казани и Ростове-на-Дону

Теги Спартак Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС Спорт-Экспресс ретро Футбол

РФС планирует провести два ретроматча с участием «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», планируется провести матчи легенд «Спартака» против «Рубина» и «Ростова». Игры могут пройти в Казани и Ростове-на-Дону.

Согласно планам организаторов, команда «Рубина» будет представлена игроками, выступавшими за казанский клуб в конце 2000-х годов, когда команда дважды подряд становилась чемпионом России. Состав «Ростова» будет основан на команде середины 2010-х, ставшей обладателем Кубка России.

Ожидается, что матчи пройдут летом и осенью 2024 года.

Ранее стало известно о планах провести ретроматч «Спартака» и «Алании».

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12 комментариев
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Лучший ретроматч Спартака будет с Марком Лицинием Крассом )
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С Ураланом и саратовским Соколом
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Ответ Spartakus1984
У кого нет прошлого, у того нет будущего.
Таким прошлым как у Спартака стыдиться надо. Потому у этого клуба и нет будущего!
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Ответ Spartakus1984
У кого нет прошлого, у того нет будущего.
Вор придумал спартак, барыга играет )))
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Ответ Честный контроль
Я понимаю еще ретро матчи с Рубином, но с каким Ростовом? Его еще в 2002 году не существовало.
Ростов это Ростсельмаш. Год основания 1930.
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