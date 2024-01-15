РФС хочет провести ретроматчи «Спартака» с «Рубином» и «Ростовом». Игры могут пройти в Казани и Ростове-на-Дону

РФС планирует провести два ретроматча с участием «Спартака».

По информации « », планируется провести матчи легенд «Спартака» против « » и « ». Игры могут пройти в Казани и Ростове-на-Дону.

Согласно планам организаторов, команда «Рубина» будет представлена игроками, выступавшими за казанский клуб в конце 2000-х годов, когда команда дважды подряд становилась чемпионом России. Состав «Ростова» будет основан на команде середины 2010-х, ставшей обладателем Кубка России.

Ожидается, что матчи пройдут летом и осенью 2024 года.

Ранее стало известно о планах провести ретроматч « » и «Алании».

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