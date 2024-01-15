Испания и Бразилия сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 26 марта. Матч посвящен борьбе с расизмом и жестокостью в футболе

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч на «Сантьяго Бернабеу».

Матч назначен на 26 марта. Напомним, предварительное соглашение о проведении игры было заключено в июне прошлого года на фоне проявлений расизма в отношении в ряде матчей Ла Лиги. Ранее между футбольными федерациями стран был заключен меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба сборной , товарищеский матч со сборной будет проведен в целях борьбы с расизмом и жестокостью в футболе.

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