Испания и Бразилия сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 26 марта. Матч посвящен борьбе с расизмом и жестокостью в футболе

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Сантьяго Бернабеу товарищеские матчи (сборные) Винисиус Жуниор Футбол

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч на «Сантьяго Бернабеу».

Матч назначен на 26 марта. Напомним, предварительное соглашение о проведении игры было заключено в июне прошлого года на фоне проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора в ряде матчей Ла Лиги. Ранее между футбольными федерациями стран был заключен меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба сборной Испании, товарищеский матч со сборной Бразилии будет проведен в целях борьбы с расизмом и жестокостью в футболе.

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8 комментариев
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Ответ Стахович
Ждём на новом Камп Ноу матч между ЛГБТ и ЛГБТК+😍🙏🏻
Ну это твой единственный шанс сыграть на Камп Ноу, понятно почему ты ждёшь.
+4
-1
+3
они очень хорошо подумали) им удачи думаю в этом матче не будет оскорбленый !) ,и мы будем смотреть красивую футбол и много голов 🎯🎯
+1
-1
0
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