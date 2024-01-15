Испания и Бразилия сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 26 марта. Матч посвящен борьбе с расизмом и жестокостью в футболе
Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч на «Сантьяго Бернабеу».
Матч назначен на 26 марта. Напомним, предварительное соглашение о проведении игры было заключено в июне прошлого года на фоне проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора в ряде матчей Ла Лиги. Ранее между футбольными федерациями стран был заключен меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает пресс-служба сборной Испании, товарищеский матч со сборной Бразилии будет проведен в целях борьбы с расизмом и жестокостью в футболе.
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