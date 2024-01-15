Агент Сафонов о переходе Севикяна в «Ференцварош»: «У Эдгара перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Алексей Сафонов Краснодар Ференцварош Пари НН Эдуард Сперцян Эдгар Севикян Футбол

Алексей Сафонов высказался о предстоящем переходе Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

— Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Юран не понял этого решения футболиста, а вы?

— Насколько я знаю, делами Севикяна занимается его отец. Пишут даже, что он вложил свои 300 тысяч евро для того, чтобы трансфер состоялся. Так что это такая семейная история. Мне некорректно ее обсуждать. Это первый момент.

Во-вторых, у Севикяна перед глазами стоит пример Сперцяна. «Аякс» хотел купить полузащитника «Краснодара», но отказался от этой идеи, так как Эдуард играет в чемпионате России. Думаю, если бы Сперцян выступал за рубежом, то трансфер бы состоялся.

— Считаете, что «Ференцварош» для Сперцяна — некий перевалочный пункт?

— Не думаю, что футболист и его отец мечтают всю карьеру провести в Венгрии. Это скорее многоходовка. Проявить себя в «Ференцвароше» и двигаться дальше, в более статусный чемпионат. 

Из Венгрии в нынешних условиях это сделать проще, чем из того же «Краснодара», куда сватали полузащитника. А 300 тысяч наверняка вернутся отцу Севикяна от последующего трансфера его сына. Во всяком случае, мне эта ситуация видится именно так.

Важно, что Эдгару не потребуется много времени для адаптации. Он жил и играл в Испании, знает, что такое Европа. У него же, кстати, есть младший брат. Говорят, даже одареннее его (21-летний Эрик Севикян выступает за испанскую команду «Силла» — прим. ред.). 

В общем, это семейное решение. Люди знали, на что шли, вложили в трансфер собственные деньги. Нужно просто пожелать Севикяну удачи, – сказал футбольный агент.

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9 комментариев
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В этом году Ференц продал своих нападающих в Сток Сити и Жил Висенте.
В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин.
Годом ранее вингер ушел в Гранаду.
Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...
+12
-2
+10
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было, но с отступными Пари НН, мягко говоря прогадали, нужно было больше закладывать ...
Это так не работает, что клуб прописывается любые отступные. Высокие отступные? Повышай зарплату. НН не готов платить суперличку, поэтому и навязывать высокие отступные не может.
+5
0
+5
Ответ Сербополяк
В этом году Ференц продал своих нападающих в Сток Сити и Жил Висенте. В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин. Годом ранее вингер ушел в Гранаду. Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...
хочу отметить что все проданные играют пока ниже среднего. возможно ещё адаптируется. но про трамплин это нормально учитывая коэффициент чемпионатов.
+3
0
+3
Не в укол или стеб, а просто интересно , не обладаю информацией
Много футболистов из Ференцвароша перешло в топ 5 чемпионаты ?
+4
-3
+1
Ответ Сербополяк
В этом году Ференц продал своих нападающих в Сток Сити и Жил Висенте. В прошлом году их игрок продан в Юнион Берлин. Годом ранее вингер ушел в Гранаду. Ну да, хотел показать, что трамплин работает, но в целом так себе...
Да, все остальное, в основном - внутренние трансферы, а также Шахтер, Хайдук, Висла
+1
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+1
Как бы то ни было, но с отступными Пари НН, мягко говоря прогадали, нужно было больше закладывать ...
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Ещё один звездой себя почувствовал.
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Ответ Мирон Шатохин
Не в укол или стеб, а просто интересно , не обладаю информацией Много футболистов из Ференцвароша перешло в топ 5 чемпионаты ?
Стоит отметить, что все таки там играют ноунеймы, но им обеспечена возможность сделать себе имя в еврокубках, ведь Ференц гарантированный чемпион.
Пример Рамиреса показателен, он был достоин большего, чем Краснодар, хотя был абсолютным ноунеймом.
Севикян очевидно будет в старте и будет там звездой, в его руках показать себя. А если не сможет там, то и в Краснодаре ему делать нечего.
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Ответ Мирон Шатохин
Не в укол или стеб, а просто интересно , не обладаю информацией Много футболистов из Ференцвароша перешло в топ 5 чемпионаты ?
А сколько игроков НН перешло в топ-5 чемпионатов? 🤣🤣🤣
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