Агент Сафонов о переходе Севикяна в «Ференцварош»: «У Эдгара перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ»

Алексей Сафонов высказался о предстоящем переходе Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

— Севикян переходит из « » в «Ференцварош». Юран не понял этого решения футболиста, а вы?

— Насколько я знаю, делами Севикяна занимается его отец. Пишут даже, что он вложил свои 300 тысяч евро для того, чтобы трансфер состоялся. Так что это такая семейная история. Мне некорректно ее обсуждать. Это первый момент.

Во-вторых, у Севикяна перед глазами стоит пример Сперцяна. « » хотел купить полузащитника «Краснодара», но отказался от этой идеи, так как играет в чемпионате России. Думаю, если бы Сперцян выступал за рубежом, то трансфер бы состоялся.

— Считаете, что « » для Сперцяна — некий перевалочный пункт?

— Не думаю, что футболист и его отец мечтают всю карьеру провести в Венгрии. Это скорее многоходовка. Проявить себя в «Ференцвароше» и двигаться дальше, в более статусный чемпионат.

Из Венгрии в нынешних условиях это сделать проще, чем из того же « », куда сватали полузащитника. А 300 тысяч наверняка вернутся отцу Севикяна от последующего трансфера его сына. Во всяком случае, мне эта ситуация видится именно так.

Важно, что Эдгару не потребуется много времени для адаптации. Он жил и играл в Испании, знает, что такое Европа. У него же, кстати, есть младший брат. Говорят, даже одареннее его (21-летний Эрик Севикян выступает за испанскую команду «Силла» — прим. ред.).

В общем, это семейное решение. Люди знали, на что шли, вложили в трансфер собственные деньги. Нужно просто пожелать Севикяну удачи, – сказал футбольный агент.

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