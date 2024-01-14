«МЮ» подарил футболку с номером 180 16-летнему финалисту ЧМ по дартсу Литтлеру

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Джонни Эванс дартс Люк Шоу Люк Литтлер Футбол

«МЮ» подарил футболку 16-летнему финалисту ЧМ по дартсу Люку Литтлеру.

Литтлер дошел до финала чемпионата мира по дартсу в Лондоне, где уступил Люку Хамфрису.

«Манчестер Юнайтед» пригласил 16-летнего спортсмена на сегодняшний матч АПЛ против «Тоттенхэма». Перед игрой Литтлеру вручили футболку с его никнеймом The Nuke и номером 180.

Как сообщает Daily Mail, перед финалом турнира Люк Шоу и Джонни Эванс записали для Литтлера видеообращения с пожеланиями удачи.

Фото: twitter.com/ManUtd

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (2:2, второй тайм).

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4 комментария
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Ему точно 16?
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Ответ lavrusha87
Ему точно 16?
Да. Удвоение восьми , по паспорту.
Хотя выглядит на все утроение десяти
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Ответ lavrusha87
Ему точно 16?
Точно !
Но по виду - подковы разгибает )
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