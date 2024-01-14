«МЮ» подарил футболку с номером 180 16-летнему финалисту ЧМ по дартсу Литтлеру
«МЮ» подарил футболку 16-летнему финалисту ЧМ по дартсу Люку Литтлеру.
Литтлер дошел до финала чемпионата мира по дартсу в Лондоне, где уступил Люку Хамфрису.
«Манчестер Юнайтед» пригласил 16-летнего спортсмена на сегодняшний матч АПЛ против «Тоттенхэма». Перед игрой Литтлеру вручили футболку с его никнеймом The Nuke и номером 180.
Как сообщает Daily Mail, перед финалом турнира Люк Шоу и Джонни Эванс записали для Литтлера видеообращения с пожеланиями удачи.
Фото: twitter.com/ManUtd
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (2:2, второй тайм).
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