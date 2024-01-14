Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А. Хавбек «Интера» повторил свой рекорд по голам (9) за чемпионат

Хакан Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А.

Хавбек « » отличился в игре с «Монцей» (5:1).

Игрок сборной Турции забил 9-й гол в текущем чемпионате – это повторение его личного рекорда, установленного в сезоне-2019/20, когда он выступал за «Милан».

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