Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А. Хавбек «Интера» повторил свой рекорд по голам (9) за чемпионат

Теги Интер серия А Италия рекорды Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А.

Хавбек «Интера» отличился в игре с «Монцей» (5:1).

Игрок сборной Турции забил 9-й гол в текущем чемпионате – это повторение его личного рекорда, установленного в сезоне-2019/20, когда он выступал за «Милан».

Подробнее статистика Чалханоглуздесь.

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4 комментария
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Он может удвоить свой рекорд!
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Спасибо, Милан😆
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пока лидер топ 5 лиг по голам с пенальти (7)
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