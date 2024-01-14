Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А. Хавбек «Интера» повторил свой рекорд по голам (9) за чемпионат
Хакан Чалханоглу впервые сделал дубль в матче Серии А.
Хавбек «Интера» отличился в игре с «Монцей» (5:1).
Игрок сборной Турции забил 9-й гол в текущем чемпионате – это повторение его личного рекорда, установленного в сезоне-2019/20, когда он выступал за «Милан».
Подробнее статистика Чалханоглу – здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам