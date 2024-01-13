Панов о «Зените»: «Обидно, что академия не выпускает хороших игроков. Непонятно, зачем ставить на бразильцев без еврокубков»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Панов Чемпионат.com Футбол

Александр Панов огорчен работой академии «Зенита».

«Я воспитанник «Зенита», поэтому мне обидно, что академия, которую я сам и многие другие хорошие футболисты закончили, не выпускает хороших игроков.

А «Зениту» так нормально, они сделали ставку на бразильцев в таком количестве. К сожалению, в еврокубках российские клубы не играют, поэтому не очень понятно, с какой целью это сделано. Я бы понял, если бы это было для усиления в Лиге чемпионов.

Для РПЛ бразильцы хорошие, показывают свой класс, но им не хватает мотивации. Для них РПЛ – витрина. Видимо, они хотят посмотреть, как будут выглядеть на фоне россиян, но в итоге все равно хотят перебраться в Европу, где есть еврокубки», – отметил экс-форвард «Зенита».

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17 комментариев
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Давно дурачка не видели!
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Ты воспитанник Зенита, нам всем обидно…
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Что это ты вспомнил, что воспитанник Зенита? Иди ромбик целуй. Давно пора вычеркнуть слова "Санёк Панов" из песни "Форварды" группы "Бивни". А ведь было время, ходил на презентацию Зенита (Петржела и тд) в СКК, когда ты уходил в Сент-Этьен, и сотни болельшиков скандировали " Саша не уходи". Не приятно слышать твоё имя.
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Интересно, продал четырехкомнатную квартиру на Крестовском или нет? С ним ведь так плохо в Зените обошелся Адвокат, плак-плак.
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Ну так пускай ветераны зенита напишут письмо василичу и академия сразу начнет выпускать.
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Позиция покупателя.
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Ну во-первых, академия Зенита выпускает воспитанников, они играют по всей России, начиная от условного Прохина, Кравцова, Гойло, Адоевского, Евсеева, Сазонов (Торино), Шамкин, Круговой наконец и т.д., перечислять можно долго. Во-вторых, воспитанники не проходят в основу, а бразильцы приносят из года в год чемпионства. Тактика Панова – это от 5 до 15 места в таблице. В Питере с такой тактикой не согласны. Пусть Панов и дальше воспитывает воспитанников, в чём проблема?)
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Об академии, всего пару слов сказал. "Ваши предложения?" ©
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Ну а зачем клуб,за который теперь болеешь 4-х легионеров купил летом и по трансферам набрал иностранцев,ясно же не для нашего рынка Такой молодечик.
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Оффтоп:
кубковый матч с Динамо не перенесут.
Так-то правильно,не надо отделяться от коллектива,да и скулежа не будет,хотя нет будет, как же без него😄
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Ответ dimonivanov
Панова в Питере слушать не будут, но вообще да, зачем столько легов в отсутствие еврокубков. Казалось бы, твори, пробуй ...
А, если не сразу писать, а подумать?
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Ответ Дмитрий9779
Ну а зачем клуб,за который теперь болеешь 4-х легионеров купил летом и по трансферам набрал иностранцев,ясно же не для нашего рынка Такой молодечик.
Не теперь а всегда болел.
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Ответ Spartakus1984
Не теперь а всегда болел.
Да и пёс с ним
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