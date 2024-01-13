Панов о «Зените»: «Обидно, что академия не выпускает хороших игроков. Непонятно, зачем ставить на бразильцев без еврокубков»
Александр Панов огорчен работой академии «Зенита».
«Я воспитанник «Зенита», поэтому мне обидно, что академия, которую я сам и многие другие хорошие футболисты закончили, не выпускает хороших игроков.
А «Зениту» так нормально, они сделали ставку на бразильцев в таком количестве. К сожалению, в еврокубках российские клубы не играют, поэтому не очень понятно, с какой целью это сделано. Я бы понял, если бы это было для усиления в Лиге чемпионов.
Для РПЛ бразильцы хорошие, показывают свой класс, но им не хватает мотивации. Для них РПЛ – витрина. Видимо, они хотят посмотреть, как будут выглядеть на фоне россиян, но в итоге все равно хотят перебраться в Европу, где есть еврокубки», – отметил экс-форвард «Зенита».
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кубковый матч с Динамо не перенесут.
Так-то правильно,не надо отделяться от коллектива,да и скулежа не будет,хотя нет будет, как же без него😄