Панов о «Зените»: «Обидно, что академия не выпускает хороших игроков. Непонятно, зачем ставить на бразильцев без еврокубков»

Александр Панов огорчен работой академии «Зенита».

«Я воспитанник « », поэтому мне обидно, что академия, которую я сам и многие другие хорошие футболисты закончили, не выпускает хороших игроков.

А «Зениту» так нормально, они сделали ставку на бразильцев в таком количестве. К сожалению, в еврокубках российские клубы не играют, поэтому не очень понятно, с какой целью это сделано. Я бы понял, если бы это было для усиления в Лиге чемпионов.

Для РПЛ бразильцы хорошие, показывают свой класс, но им не хватает мотивации. Для них – витрина. Видимо, они хотят посмотреть, как будут выглядеть на фоне россиян, но в итоге все равно хотят перебраться в Европу, где есть еврокубки», – отметил экс-форвард «Зенита».

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